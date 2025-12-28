Varga Judit csak hallgasson, gondoljon a gyerekekre – mondja a mindig olyan érzékeny liberális oldal

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
Tessék mondani, ez már a szeretetország?
„Varga Judit csak hallgasson, gondoljon a gyerekekre – mondja a hasonló ügyekben (bántalmazott nő-bántalmazó férfi) egyébként mindig olyan érzékeny liberális oldal.
A Bütyökkel készített PR-interjú csakugyan gyomorforgató lett, az interjút készítő Szily Nóra még csak kísérletet sem tett arra, hogy az önjelölt prófétát szembesítse a volt felesége szavaival, saját tetteivel. De amikor Varga Judit igen őszintén reagált erre, akkor megkapta a magáét tőle: ő csak egy nő, neki nem lehetnek sérelmei, hanem kussolnia kell. Különben rossz anya.
Tessék mondani, ez már a szeretetország? A megélhetési jogvédők, mint Mérő Vera eközben újfent nem arra az oldalra álltak, amit állítólag képviselnek. Talán maga Szily is érezte, hogy túllőtt a célon, ugyanis azóta a csendre való felszólítást mindenkire kiterjesztette. »Jobb a méltóságteljes csend, mint a méltatlan zajongás«. Vajon a vitát kiváltó Bütyök PR-interjúra nem igaz ugyanez?”
A turbófeminista, haladár, hivatásos áldozatvédők ®™ szerint egy anya csendben, esetleg mosolyogva tűri, hogy a legújabb messiás hozzávágja a nadrágszíjat, terhesen lökdösi, fenyegeti, zsarolja, elhordja mindenféle utolsó ócska senkinek, prolinak stb.
