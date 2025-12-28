Varga Judit csak hallgasson, gondoljon a gyerekekre – mondja a mindig olyan érzékeny liberális oldal

„Varga Judit csak hallgasson, gondoljon a gyerekekre – mondja a hasonló ügyekben (bántalmazott nő-bántalmazó férfi) egyébként mindig olyan érzékeny liberális oldal.

A Bütyökkel készített PR-interjú csakugyan gyomorforgató lett, az interjút készítő Szily Nóra még csak kísérletet sem tett arra, hogy az önjelölt prófétát szembesítse a volt felesége szavaival, saját tetteivel. De amikor Varga Judit igen őszintén reagált erre, akkor megkapta a magáét tőle: ő csak egy nő, neki nem lehetnek sérelmei, hanem kussolnia kell. Különben rossz anya.