varga judit szily nóra mérő vera Magyar Péter

Varga Judit csak hallgasson, gondoljon a gyerekekre – mondja a mindig olyan érzékeny liberális oldal

2025. december 28. 16:45

Tessék mondani, ez már a szeretetország?

2025. december 28. 16:45
Dornfeld László
Dornfeld László
Facebook

„Varga Judit csak hallgasson, gondoljon a gyerekekre – mondja a hasonló ügyekben (bántalmazott nő-bántalmazó férfi) egyébként mindig olyan érzékeny liberális oldal.

A Bütyökkel készített PR-interjú csakugyan gyomorforgató lett, az interjút készítő Szily Nóra még csak kísérletet sem tett arra, hogy az önjelölt prófétát szembesítse a volt felesége szavaival, saját tetteivel. De amikor Varga Judit igen őszintén reagált erre, akkor megkapta a magáét tőle: ő csak egy nő, neki nem lehetnek sérelmei, hanem kussolnia kell. Különben rossz anya.

Tessék mondani, ez már a szeretetország? A megélhetési jogvédők, mint Mérő Vera eközben újfent nem arra az oldalra álltak, amit állítólag képviselnek. Talán maga Szily is érezte, hogy túllőtt a célon, ugyanis azóta a csendre való felszólítást mindenkire kiterjesztette. »Jobb a méltóságteljes csend, mint a méltatlan zajongás«. Vajon a vitát kiváltó Bütyök PR-interjúra nem igaz ugyanez?”

Nyitókép forrása: Facebook

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ma is tanultunk valamit a haladásról meg az áldozatvédelemről

A turbófeminista, haladár, hivatásos áldozatvédők ®™ szerint egy anya csendben, esetleg mosolyogva tűri, hogy a legújabb messiás hozzávágja a nadrágszíjat, terhesen lökdösi, fenyegeti, zsarolja, elhordja mindenféle utolsó ócska senkinek, prolinak stb.

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

nemmondom-3
2025. december 28. 18:04
Érzésem szerint Varga Judit egyszavas reagálása MP hazug ömlengésére vonatkozott. Nem hiszem, hogy Sz. Nórára egy szót is vesztegetne.
Sróf
•••
2025. december 28. 17:28 Szerkesztve
Nem győzöm ismételni: Szily Nórának riporterként, pszichológusként és coachként ez az interjúja, ill. az utána Varga Judithoz intézett megnyilvánulása kb. olyan megsemmisítő erejű lett Szily Nórára nézve, mint teológusra a kakapornózás.
wasserwoman
•••
2025. december 28. 17:14 Szerkesztve
megköszönte,hogy meghivta Petit, vagy mégsem. Már az elején össze volt zavarodva,gondolom magában ismételgette az előre megbeszélt kérdéseket, nehogy eltévessze. Most meg csöndet kér, talán ha hallgattál volna,nem lettél volna ilyen buta
states-2
2025. december 28. 17:07
A komcsi csürhe bármilyen elmebeteget ráültetne az ország nyakára, miután a normalitásból már nem válogathat, azok nem vállalják fel a komcsi söpredéket.
