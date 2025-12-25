Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

G. Fodor Gábor egyetértett Mrázzal miszerint a brüsszeli vezetés az emberek lelkiismeretére célozva próbálja meg akaratát jó cselekedetként beállítani, holott annak a morális szintnél sokkal több aspektusa van.
A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ugyanez történt a migrációs válság kezdetekor, de ezt láthatjuk az orosz-ukrán háború kapcsán is. G. Fodor úgy fogalmazott:
A migrációban nem csak az a kérdés, hogy van-e szíved. Hanem hogy van-e erőd, hogy megállítsd a migrációt. Az ukrán-orosz háborúban nem csak az a kérdés, hogy együtt érzel-e a megtámadott ukránokkal. Hanem az a kérdés, hogy mi következik ebből, és neked van-e erre nézve teendőt, hogy megvéd a tieidet.
Hozzátette, hogy az emberek már már kezdenek túllátni a lelki zsarolás koncepcióján, és figyelik saját érdekeiket is. A kérdés az, hogy mi következik akkor ha a Tisza alakít kormányt. Ugyanis mint a szakértő rámutatott: ha az ország jelenlegi vezetése alakíthat kormányt 2026-ban is, nem marad kérdés migrációs veszély kapcsán, hiszen
a Fidesz eddig is elutasította a bevándorlást.