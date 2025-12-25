Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor EU Menekültügyi és Migrációs Paktum Mesterterv Európai Bizottság Mráz Ágoston Sámuel

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

2025. december 25. 13:28

A jövő évi választásnak is súlyos tétje van. Magyarországnak még van lehetősége megakadályozni a brüsszeli terv beteljesedését.

2025. december 25. 13:28
null
Mandiner
Mandiner

A brüsszeli vezetés folyamatosan dolgozik az illegális bevándorlók elosztásán. A Migrációs Paktum előírásai Magyarországot sem kímélnék és több tízezer migránst kéne befogadnunk. A paktum életbe lépéséig már nagyon kevés idő van, és megoldást eddig csak egy politikai oldal kínált fel arra, hogy ezt hazánk továbbra is elkerülje. A témát a Mestertervben elemeztük ki.

Mint az adás során Mráz Ágoston Sámuel emlékeztetett: az Európai Bizottság már 2026 júliusában be akarja vezetni a Migrációs Paktumot, ami harmincezer migránsnak a Magyarországra történő betelepítéséről szól, vagy húszezer eurót fizetünk fejenként a befogadó országoknak.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza a Szőlő utcai botrányban tanúsított viselkedése nem más, mint a Migrációs Paktum bevezetésének előkészítése. 

Mesterterv
A Mesterterv szakértő fontosnak tartották kiemelni, hogy minden konfliktust Magyarország szemszögéből is kell nézni, nem csak morális alapon kell cselekedni (Forrás: Youtube/Képernyőfotó)

G. Fodor Gábor egyetértett Mrázzal miszerint a brüsszeli vezetés az emberek lelkiismeretére célozva próbálja meg akaratát jó cselekedetként beállítani, holott annak a morális szintnél sokkal több aspektusa van.

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ugyanez történt a migrációs válság kezdetekor, de ezt láthatjuk az orosz-ukrán háború kapcsán is. G. Fodor úgy fogalmazott:

A migrációban nem csak az a kérdés, hogy van-e szíved. Hanem hogy van-e erőd, hogy megállítsd a migrációt. Az ukrán-orosz háborúban nem csak az a kérdés, hogy együtt érzel-e a megtámadott ukránokkal. Hanem az a kérdés, hogy mi következik ebből, és neked van-e erre nézve teendőt, hogy megvéd a tieidet.

Hozzátette, hogy az emberek már már kezdenek túllátni a lelki zsarolás koncepcióján, és figyelik saját érdekeiket is. A kérdés az, hogy mi következik akkor ha a Tisza alakít kormányt. Ugyanis mint a szakértő rámutatott: ha az ország jelenlegi vezetése alakíthat kormányt 2026-ban is, nem marad kérdés migrációs veszély kapcsán, hiszen

a Fidesz eddig is elutasította a bevándorlást.

 

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2025. december 25. 14:21
Művelt nyugati patkány libsiknek nem jött be a buli, terítenék a szart? Majd kapnak határzárt, tűzparancsot, aki úgy néz ki mint egy migráns, annak taka van visszafelé.
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. december 25. 14:19
Küldjék őket a náci ukrajnába. Aknát szedni a frontra...ahhoz értenek.
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. december 25. 14:16
Brüsszelre meg kéne engedni a pestis vírusból...csak úgy szolidaritási jogállamilag...nem sokáig kavarnák a szart.
Válasz erre
0
0
monuskaroly
2025. december 25. 14:15
Elvárás lenne a lakás és a havi ellátás (pénz, egyéb) juttatása, mert különben azonnal visszamennének a gettójukba. Ergo, ide sem kell engedni őket!!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!