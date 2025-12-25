Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

A brüsszeli vezetés folyamatosan dolgozik az illegális bevándorlók elosztásán. A Migrációs Paktum előírásai Magyarországot sem kímélnék és több tízezer migránst kéne befogadnunk. A paktum életbe lépéséig már nagyon kevés idő van, és megoldást eddig csak egy politikai oldal kínált fel arra, hogy ezt hazánk továbbra is elkerülje. A témát a Mestertervben elemeztük ki.

Mint az adás során Mráz Ágoston Sámuel emlékeztetett: az Európai Bizottság már 2026 júliusában be akarja vezetni a Migrációs Paktumot, ami harmincezer migránsnak a Magyarországra történő betelepítéséről szól, vagy húszezer eurót fizetünk fejenként a befogadó országoknak.