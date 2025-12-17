Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Mesterterv Ursula von der Leyen Donald Trump Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

2025. december 17. 19:17

Amerika új Európa politikájában több ponton visszaköszönnek a magyar miniszterelnök meglátásai, ami nem jósol szép jövőt az Unió vezetésének.

2025. december 17. 19:17
null
Mandiner
Mandiner

Az Egyesült Államok és az Európai Unió nem tud közös nevezőre jutni az orosz-ukrán háború ügyében. A két vezetés folyamatosan távolodik egymástól, és az új Trump-adminisztráció is fenntartásokkal kezeli Von der Leyenéket. Novemberben megjelent az Egyesült Államok új nemezbiztonsági stratégiája, ahol ennek hangot is adott Washington, és alapjaiban változtatná meg az Amerika-Európa viszonyt. Külön érdemes megemlíteni, hogy Orbán Viktor meglátásai több helyen is szerepelnek ebben a dokumentumban. A miérteket kerestük a választ a Mestertervben.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a dokumentum egyik legérdekesebb pontja a patrióták támogatása. A stratégai ugyanis Ausztriával, Lengyelországgal, Olaszországgal és Magyarországgal szorosabb együttműködést javasol Amerika számára. A Nézőpont Intézet vezetője azonban egy másik apróságra is rávilágított:

Ez a dokumentum valamikor november második felében jelent meg. (...) Orbán Viktor pedig november elején kint volt Washingtonban, és órákig tárgyalt Donald Trumppal, meg az alelnökével, Vance-cel. Utána megjelenik egy olyan dokumentum, amelynek az elsőtől az utolsó betűjéig, minden szava úgy néz ki, mintha Orbán Viktor gondolatai lennének. Tehát van egy brüsszeli Magyar-terv, és egy washingtoni Orbán-terv.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tamagaba
2025. december 17. 21:33
Magukat soha nem fogják rendberakni, csak a német és a francia fogja tudni elverni őket a hivatalban Havonta trombitálnak el 10 millió eurót a semmire, egyébként mindenben ellenünk fognak dönteni Szép nagy vízfej lett az eu, viszont most jó alkalmunk lenne lelépni. Norvégiában oltári nagy jólét fog kezdődni
Válasz erre
0
0
22-es csapdája
2025. december 17. 21:33
Azért csak ne féltsük az EU-t. A demokrata deep state áll mögötte, nem fogja könnyen adni magát.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. december 17. 21:15
A nyugati balfasz, a saját társadalmukat, a saját gazdaságukat szándékosan tönkretevő, kalifátussá formálódókkal már tényleg nincs is mit kezdeni.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. december 17. 21:07
A tiszafostos még abban reménykedhetett, hogy ukrán arany WC-ben fogják lehúzni, de egyre inkágg úgy néz ki, hogy az USA húzza le WC-n az EU-s balfasz gazdáival együtt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!