Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Az Egyesült Államok és az Európai Unió nem tud közös nevezőre jutni az orosz-ukrán háború ügyében. A két vezetés folyamatosan távolodik egymástól, és az új Trump-adminisztráció is fenntartásokkal kezeli Von der Leyenéket. Novemberben megjelent az Egyesült Államok új nemezbiztonsági stratégiája, ahol ennek hangot is adott Washington, és alapjaiban változtatná meg az Amerika-Európa viszonyt. Külön érdemes megemlíteni, hogy Orbán Viktor meglátásai több helyen is szerepelnek ebben a dokumentumban. A miérteket kerestük a választ a Mestertervben.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a dokumentum egyik legérdekesebb pontja a patrióták támogatása. A stratégai ugyanis Ausztriával, Lengyelországgal, Olaszországgal és Magyarországgal szorosabb együttműködést javasol Amerika számára. A Nézőpont Intézet vezetője azonban egy másik apróságra is rávilágított: