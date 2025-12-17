Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
2025. december 17. 19:17
Amerika új Európa politikájában több ponton visszaköszönnek a magyar miniszterelnök meglátásai, ami nem jósol szép jövőt az Unió vezetésének.
Az Egyesült Államok és az Európai Unió nem tud közös nevezőre jutni az orosz-ukrán háború ügyében. A két vezetés folyamatosan távolodik egymástól, és az új Trump-adminisztráció is fenntartásokkal kezeli Von der Leyenéket. Novemberben megjelent az Egyesült Államok új nemezbiztonsági stratégiája, ahol ennek hangot is adott Washington, és alapjaiban változtatná meg az Amerika-Európa viszonyt. Külön érdemes megemlíteni, hogy Orbán Viktor meglátásai több helyen is szerepelnek ebben a dokumentumban. A miérteket kerestük a választ a Mestertervben.
Mráz Ágoston Sámuel szerint a dokumentum egyik legérdekesebb pontja a patrióták támogatása. A stratégai ugyanis Ausztriával, Lengyelországgal, Olaszországgal és Magyarországgal szorosabb együttműködést javasol Amerika számára. A Nézőpont Intézet vezetője azonban egy másik apróságra is rávilágított:
Ez a dokumentum valamikor november második felében jelent meg. (...) Orbán Viktor pedig november elején kint volt Washingtonban, és órákig tárgyalt Donald Trumppal, meg az alelnökével, Vance-cel. Utána megjelenik egy olyan dokumentum, amelynek az elsőtől az utolsó betűjéig, minden szava úgy néz ki, mintha Orbán Viktor gondolatai lennének. Tehát van egy brüsszeli Magyar-terv, és egy washingtoni Orbán-terv.
Világfelfogások, sőt a háború és a béke pártja között kell majd döntenünk. Látjuk a körülöttünk zajló eseményeket, halljuk a nyugati vezetők, köztük a NATO-főtitkár riasztó mondatait, amelyek apáink, nagyapáink háborús emlékeit idézik. Ebben a helyzetben a polgári oldalnak, a nemzeti kormánynak óriási a felelőssége.
