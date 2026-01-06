Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donald Trump venezuela usa

2026-ba lépve

2026. január 06. 10:11

Ma még nem tudható, hogy mit lépnek erre az oroszok és a kínaiak.

2026. január 06. 10:11
null
Schmidt Mária
Schmidt Mária
Látószög

„A két rendszer, mármint a kínai és az amerikai, vagyis az ázsiai és a nyugati alapvonásaikban egyre kevésbé térnek el egymástól. Mindkettő élén állampárt áll, csak az USA-ban az unipárt két ágra bomlik. Mindkettőt hatalmas bürokráciája irányítja, vagyis adminisztratív államok. Mindkettő polgárai legkisebb rezdülését is számon tartja, digitalizációja előrehaladtával minden lépésüket figyeli, véleményüket monitorozza, igény szerint cenzúrázza.

Kína sikere, villámgyors felzárkózása, hatékony és eredményes térfoglalása mára megkérdőjelezte a washingtoni konszenzus egyeduralmát.

Már nem csak a privatizáció, a dereguláció és a demokratikus politikai berendezkedés ígér sikert. Választhatják, és sokan választják is a kínai modellt, az állam által koordinált fejlesztéspolitikát, az infrastruktúra kiépítésének elsőbbségét, a technológiai fejlesztésekbe való beruházást, a világpiaccal való célirányos együttműködést, vagyis a működő államkapitalizmust, ami eredményeként azt remélik, hogy megőrizhetik politikai szuverenitásukat. Azok az államok, amelyek a kínai modellt tekintik mintának, egyben a többpólusú világ mellett teszik le a voksukat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ahhoz, hogy az USA el tudja fogadni a világ többpólusúvá válását, fel kell hagynia azzal a meggyőződésével, hogy Isten adta joga és ezért kötelessége a világot a fényre vezetni. Be kell látnia, hogy nem csak ők képesek a műszaki innovációra, nem csak ők értenek a társadalmak megszervezéséhez, és főleg, hogy nem csak az általuk preferált liberális demokrácia elfogadható politikai rendszer.

2025 óta Trump elnök politikája a kiszámíthatatlanságon, a pillanatnyi benyomásoknak való engedésen, a zsaroláson és a fenyegetésen alapul.

Hszi Csin-ping hozzáállását a hosszú távú stratégiai gondolkodás és a kiszámíthatóság jellemzi. Gondosan kiérlelt beruházáspolitika, lépésről lépésre végrehajtott szövetségi politika és a mindent felülíró, vagy más szóval elrendező stratégiai céloknak való fokozatos megfelelés. Ez a két teljesen eltérő világ csap most össze a világ átrendezése utáni pozíciók kikényszerítése érdekében. Trump 100, illetve 500 százalékos tarifákkal fenyegetőzött a kínai áruk kiszorítása érdekében. Kína válaszul leállította a ritkaföldfémek exportját, ami a teljes amerikai ipar leállásával fenyegetett. Kétségbeesésében az USA rákényszerítette a holland kormányt, hogy államosítsa, vagyis kobozza el a többségi kínai tulajdonban lévő chipgyárat, a Nexperiát. Kína erre a chipek exportjának befagyasztásával válaszolt. Ez megbénította a német autóipart. Itt tartottunk 2025 végén. Egy pillanatra úgy tűnt, Trump belátja, hogy tárgyalnia kell, hiszen a világ kereskedelmi kikötőinek nagyobbik fele kínai kézben van.

2026 első napjaiban azonban az USA rendszerváltást és demokráciaexportot hajtott végre Venezuela ellen. A katonai támadás indokául arra hivatkozott, hogy az elnök: Maduro kommunista, elcsalta a választásokat és drogcsempész. Ja, és itt van a világ legnagyobb olajkészlete és gázuk is van dögivel. Amit majd az amerikaiak hasznosítanak. Érdekes érv, hogy Madurót a New York-i ügyészség vád alá helyezte. Ezért feleségével együtt elrabolták és New Yorkban bíróság elé állítják majd. Hogy mi lesz Venezuelában és meddig, az ma még nem tudható. Mint ahogy az sem, hogy mit lépnek erre az oroszok és a kínaiak.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
2026. január 06. 10:19
2026-ba lépve Ma még nem tudható, hogy mit lépnek erre az oroszok és a kínaiak. ---- Nyugi, ilyen bányarémet biztosan békén hagynak...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!