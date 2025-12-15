Ft
Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

2025. december 15. 12:58

Brüsszelben mindennek ára van.

2025. december 15. 12:58
null
Mandiner
Mandiner

A magyar kormány évek óta hadakozik Brüsszellel annak érdekében, hogy a hazánknak járó európai uniós forrásokat végre megkaphassuk. A klasszikus feltétel, ugye a jogállamiság kérdése. 2024-ben még maga Magyar Péter is úgy fogalmazott, hogy ez egy „politikai bunkósbot” és durva kettős mérce uralkodik az unióban a tagállamok megítélése kapcsán. Magyar Péter azóta már "egyetért az unióval", ugyanakkor a sorra buknak le a korábbi brüsszeli vezetők korrupciós ügyeikkel. Szóval a feltétel koránt sem a jogállamiság, hanem valami más. Hogy mi, azt a Mestertervben jártuk körül.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a feltétel sokkal inkább üzleti és politikai alapú. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza és a hozzáköthető szakemberek pontosan ezeknek a szempontoknak próbálnak megfelelni. Meglátása szerint ez a korábbi „merjünk kicsik lenni” mentalitás, és az állandó megfelelés kényszerének folytatása. Az elemző úgy fogalmazott:

Legyen már egy olyan hatalom, aminek meg tudunk felelünk, ahol jól viselkedünk, ahol cserébe megvédenek minket. Ezt Brüsszelnek hívják. Ha a brüsszeli elvárásokat teljesítjük, akkor kapunk néhány milliárd euró forrást. Igaz, utána azt majd el kell költeni nyugat-európai cégeknél, de a jól viselkedés vágya ezeknek az embereknek ott van a DNS-ben.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Thilo Schmuelgen / AFP

 

Chekke-Faint
2025. december 15. 14:24
A feltételket már régóta ismerjük. A miénk sem változott...DDD
véna
2025. december 15. 14:14
Ki lehetne ám szabni kötbért arra a pénzre amin üldögélnek és nekünk jár. Fordított esetben már érkeznének a számlák. Meg beperelni őket és addig is visszatartani a befizetéseket vagy szimplán levonni belőle.
Tippmann-M4-223
2025. december 15. 13:56
Rakja a faszát a feltételeibe aztán a redvás anyjába...................................
auditorium
2025. december 15. 13:47
Egy apróság gondolkodó olvasóknak. A dec.13-iki , szombati MP féle kormányellenes tűntetést a német TV-hiradók elégtétellel közvetitették. Aki követte, láthatta a Lánchidon egész a Clark Ádám térig hömpölygő tömeget. Úgy mondták "Zehntausende forderten in Budapest Orbans Rücktritt." Der Standard youtube . Más külföldi TV-hiradó nem közvetitette. Számukra úgy látszik érdektelen esemény volt. Cogito, ergo sum.
