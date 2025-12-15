Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt
Magyar Péteréktől már majdnem minden hétre jut egy olyan kijelentés, ami sokaknál kiveri a biztosítékot.
Brüsszelben mindennek ára van.
A magyar kormány évek óta hadakozik Brüsszellel annak érdekében, hogy a hazánknak járó európai uniós forrásokat végre megkaphassuk. A klasszikus feltétel, ugye a jogállamiság kérdése. 2024-ben még maga Magyar Péter is úgy fogalmazott, hogy ez egy „politikai bunkósbot” és durva kettős mérce uralkodik az unióban a tagállamok megítélése kapcsán. Magyar Péter azóta már "egyetért az unióval", ugyanakkor a sorra buknak le a korábbi brüsszeli vezetők korrupciós ügyeikkel. Szóval a feltétel koránt sem a jogállamiság, hanem valami más. Hogy mi, azt a Mestertervben jártuk körül.
Mráz Ágoston Sámuel szerint a feltétel sokkal inkább üzleti és politikai alapú. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza és a hozzáköthető szakemberek pontosan ezeknek a szempontoknak próbálnak megfelelni. Meglátása szerint ez a korábbi „merjünk kicsik lenni” mentalitás, és az állandó megfelelés kényszerének folytatása. Az elemző úgy fogalmazott:
Legyen már egy olyan hatalom, aminek meg tudunk felelünk, ahol jól viselkedünk, ahol cserébe megvédenek minket. Ezt Brüsszelnek hívják. Ha a brüsszeli elvárásokat teljesítjük, akkor kapunk néhány milliárd euró forrást. Igaz, utána azt majd el kell költeni nyugat-európai cégeknél, de a jól viselkedés vágya ezeknek az embereknek ott van a DNS-ben.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
