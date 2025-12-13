Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

2025. december 13. 22:21

Nagyon szeretné a Tisza Párt, hogy a magyarok karácsonykor ne a baloldali tervekről beszélgessenek az ünnepi asztalnál.

2025. december 13. 22:21
null
Mandiner
Mandiner

Közeledik az év vége, és az ünnepek. Már az ellenzéki kutatóintézetek is arról számoltak be december elején, hogy bizony a Tisza Párt vesztett népszerűségéből, és Magyar Péter megítélése sem olyan pozitív, mint korábban. A Szőlő utcai botrányból az ellenzék igyekszik politikai ügyet csinálni, ezzel elvonni a fókuszt. De hogy miről is, annak a Mestertervben jártunk utána.

Mráz Ágoston Sámuel is felhívta arra a figyelmet, hogy milyen fontos a napirend kérdése. A Nézőpont Intézet vezetője, hogy novemberben az egész ország a Tisza-adóról beszélt, aminek megvolt a kockázata a Tisza Pártra nézve:

Ott volt a veszély a Tisza Párt szempontjából, hogy karácsonykor is ez lesz a főtémája az embereknek, ami egy halálos lökés lett volna a Tisza Pártnak. Ezért is kapaszkodtak bele ebbe az ügybe; ezért is próbálnak haszont szerezni, hogy a napirendet uralni tudják.

Hozzátette, hogy ezt a "Tisza Párt szóvivőjétől", Török Gábortól tudjuk

Mesterterv
A Mesterterv elemzői úgy látják, hogy a Tisza Párt próbál egy kapaszkodót találni az őszi sikertelenség után (Forrás: YouTube/képernyőkép)

G. Fodor Gábor egyetértett kollégájával. A XXI Század stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:

Magyar Péter át is rendezte a napirendjét, nem megy le Mohácsra csatázni. Ebből is látszik, hogy megbukott a hétvégi csata története. (...) Hanem mit csinál? Odaszervez egy tüntetést a Karmelitához, ami arról szól, hogy megpróbálja politikai haszonszerzésre felhasználni ezt az ügyet, miközben a magatartása álszent és képmutató ebben a kérdésben.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. december 13. 22:54
Szóba kerülhet pl az is hogy a tiszafostos lelkesen megszavaztatta az EP képviselőivel az illegális migri beözönlés fokozottabb támogatását, a kényszer betelepítési kvóták sürgetését is. Na meg a gyerekekre szexuálisan nyomuló LMBTQ transzbuzulás fokozottabb megerősítését is.
Válasz erre
0
0
dejavu
2025. december 13. 22:48
vicclap,
Válasz erre
0
0
ada17
2025. december 13. 22:43
A 2 retardált nő a kegyelmi botránnyal ,olyan károkat okozott amit nem győz a fidesz kivèdeni.Azóta folyamat a gyerek tèmát erőltetik ami be is válik.Az mindig egy jó, ès szimpatikus tèma a szavazoknál.Lázár jol mondta ,egyiket sem kell a fidesz környékére visszaengedni.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. december 13. 22:31
A globalolibsik minden ünnep előtt hisztériáznak. Az adóterveik azonban húsbavágók. A szakértőik hónapok óta ezekkel járják a "képzésnek" nevezett alkalmaikat, Peti meg elmondta, hogy a szakértők és politikusok, akik Tisza-rendezvényen lépnek fel, azok értelemszerűen a Tisza álláspontját képviselik. Ennyi.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!