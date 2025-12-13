Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Közeledik az év vége, és az ünnepek. Már az ellenzéki kutatóintézetek is arról számoltak be december elején, hogy bizony a Tisza Párt vesztett népszerűségéből, és Magyar Péter megítélése sem olyan pozitív, mint korábban. A Szőlő utcai botrányból az ellenzék igyekszik politikai ügyet csinálni, ezzel elvonni a fókuszt. De hogy miről is, annak a Mestertervben jártunk utána.

Mráz Ágoston Sámuel is felhívta arra a figyelmet, hogy milyen fontos a napirend kérdése. A Nézőpont Intézet vezetője, hogy novemberben az egész ország a Tisza-adóról beszélt, aminek megvolt a kockázata a Tisza Pártra nézve: