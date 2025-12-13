Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Nyílt levelet küldött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Szőlő utcai borzalmak után
Fontos kérést fogalmaztak meg.
Nagyon szeretné a Tisza Párt, hogy a magyarok karácsonykor ne a baloldali tervekről beszélgessenek az ünnepi asztalnál.
Közeledik az év vége, és az ünnepek. Már az ellenzéki kutatóintézetek is arról számoltak be december elején, hogy bizony a Tisza Párt vesztett népszerűségéből, és Magyar Péter megítélése sem olyan pozitív, mint korábban. A Szőlő utcai botrányból az ellenzék igyekszik politikai ügyet csinálni, ezzel elvonni a fókuszt. De hogy miről is, annak a Mestertervben jártunk utána.
Mráz Ágoston Sámuel is felhívta arra a figyelmet, hogy milyen fontos a napirend kérdése. A Nézőpont Intézet vezetője, hogy novemberben az egész ország a Tisza-adóról beszélt, aminek megvolt a kockázata a Tisza Pártra nézve:
Ott volt a veszély a Tisza Párt szempontjából, hogy karácsonykor is ez lesz a főtémája az embereknek, ami egy halálos lökés lett volna a Tisza Pártnak. Ezért is kapaszkodtak bele ebbe az ügybe; ezért is próbálnak haszont szerezni, hogy a napirendet uralni tudják.
Hozzátette, hogy ezt a "Tisza Párt szóvivőjétől", Török Gábortól tudjuk.
G. Fodor Gábor egyetértett kollégájával. A XXI Század stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:
Magyar Péter át is rendezte a napirendjét, nem megy le Mohácsra csatázni. Ebből is látszik, hogy megbukott a hétvégi csata története. (...) Hanem mit csinál? Odaszervez egy tüntetést a Karmelitához, ami arról szól, hogy megpróbálja politikai haszonszerzésre felhasználni ezt az ügyet, miközben a magatartása álszent és képmutató ebben a kérdésben.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba