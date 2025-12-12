Itt a „bátor” fiatalember, akit példaképként emleget Magyar Péter (VIDEÓ)

Hosszú a lista: őket fenyegette meg eddig Magyar Péter
A bíróságokat is megfenyegette Magyar Péter, miután megtudta, hogy elvesztette az Index ellen indított sajtóperét. Nem ez volt az első alkalom.
Borsó meg a héja...
A kezdetektől az agresszió és a trágárság jellemzi a Tisza pártot vezető Magyar Pétert, a rossz példa pedig a hívei körében is ragadóssá vált. A tiszás rendezvényeken rendszeres az uszítás, a gyűlölködés és a fenyegetőzés, a közmédia riporterét és lapunk munkatársát is érte már inzultus, de hosszasan lehetne sorolni a további példákat.
Éppen ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a liberális pártvezér példaképként mutogatja azt a „bátor” fiatalembert, aki rendszeresen vállalhatatlan stílusban nyilvánul meg a különböző kormánypárti fórumokon.
Borsó meg a héja...
A vakmerő úriember többek között a Lázár János vezette Lázárinfón is mikrofont ragadott, hogy megmutassa, mire képes. Ezért is volt rá oly büszke Magyar Péter.
Ezt is ajánljuk a témában
A bíróságokat is megfenyegette Magyar Péter, miután megtudta, hogy elvesztette az Index ellen indított sajtóperét. Nem ez volt az első alkalom.
Fotó: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP