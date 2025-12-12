Ft
Tisza Magyar Péter trágárság

Itt a „bátor” fiatalember, akit példaképként emleget Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. december 12. 22:08

Borsó meg a héja...

2025. december 12. 22:08
Magyar Péter

A kezdetektől az agresszió és a trágárság jellemzi a Tisza pártot vezető Magyar Pétert, a rossz példa pedig a hívei körében is ragadóssá vált. A tiszás rendezvényeken rendszeres az uszítás, a gyűlölködés és a fenyegetőzés, a közmédia riporterét és lapunk munkatársát is érte már inzultus, de hosszasan lehetne sorolni a további példákat.

Éppen ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a liberális pártvezér példaképként mutogatja azt a „bátor” fiatalembert, aki rendszeresen vállalhatatlan stílusban nyilvánul meg a különböző kormánypárti fórumokon.

Borsó meg a héja...

A vakmerő úriember többek között a Lázár János vezette Lázárinfón is mikrofont ragadott, hogy megmutassa, mire képes. Ezért is volt rá oly büszke Magyar Péter.

Fotó: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP

alenka
2025. december 12. 22:56
Azta kurva:-))))
feroflex
2025. december 12. 22:44
Barom!
Töki
2025. december 12. 22:37
Ki a faszom ez a balkezes kozákfegyver orrú senkiházi???
cutcopy
2025. december 12. 22:37
Értelmi fogyatékos drogos, ki más is lenne poloska kegyeltje..?
