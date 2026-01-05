Ft
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
schiphol repülőtér holland európa havazás

Térdre kényszerítette Európát az ítéletidő: több mint 400 járat ragadt Hollandia legnagyobb repülőterén

2026. január 05. 12:01

A repülőtér szóvivője kiemelte, hogy az időjárási körülmények miatt még nem lehet pontosan megjósolni, meddig tarthatnak a fennakadások.

2026. január 05. 12:01
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, komoly havazással indul 2026 Magyarországon, de nem csak itt, egész Európában ítéletidőre lehet számítani. Hétfőn a téli időjárás komoly fennakadásokat okoz Hollandiában is a közlekedés minden területén – írta az NL Times.

Az amszterdami Schiphol repülőtéren hétfőre már 413 járatot töröltek a kedvezőtlen időjárás miatt.

A holland repülőtér a péntek óta tartó havazás miatt azóta is fennálló figyelmeztetést adott ki. A repülőtér szóvivője kiemelte, hogy az időjárási körülmények miatti fennakadások a következő napokban is befolyásolhatják a járatokat, ezért az utasoknak azt javasolják, hogy még az utazás megkezdése előtt ellenőrizzék a legfrissebb járatinformációkat.

Hozzátette, hogy jelenleg még nem lehet pontosan megjósolni, meddig tarthatnak a jelenlegi időjárási vészhelyzet, a repülőtér azonban folyamatosan, fél napos időközönként értékeli a körülményeket és frissíti a tájékoztatást.

Nyitókép: Daniel SLIM / AFP

***

 

