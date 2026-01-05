Térdre kényszerítette Európát az ítéletidő: több mint 400 járat ragadt Hollandia legnagyobb repülőterén

Őrült időjárással indul a január: könnyen lehet, hogy ki se látunk majd a hóból
A havazás mellett ónos eső, eső is előfordulhat, az erős szél pedig hófúvást is okozhat.
A repülőtér szóvivője kiemelte, hogy az időjárási körülmények miatt még nem lehet pontosan megjósolni, meddig tarthatnak a fennakadások.
Az amszterdami Schiphol repülőtéren hétfőre már 413 járatot töröltek a kedvezőtlen időjárás miatt.
A holland repülőtér a péntek óta tartó havazás miatt azóta is fennálló figyelmeztetést adott ki. A repülőtér szóvivője kiemelte, hogy az időjárási körülmények miatti fennakadások a következő napokban is befolyásolhatják a járatokat, ezért az utasoknak azt javasolják, hogy még az utazás megkezdése előtt ellenőrizzék a legfrissebb járatinformációkat.
Hozzátette, hogy jelenleg még nem lehet pontosan megjósolni, meddig tarthatnak a jelenlegi időjárási vészhelyzet, a repülőtér azonban folyamatosan, fél napos időközönként értékeli a körülményeket és frissíti a tájékoztatást.
Nyitókép: Daniel SLIM / AFP
