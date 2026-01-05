Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter rácz andrás tseber roland Ukrajna oroszország

Oroszországból figyelmeztették a magyarokat: Magyar Péter ukrán katonákkal találkozhatott – sajtóhír

2026. január 05. 12:07

A Magyarországról kiutasított kém, Tseber Roland magasrangú ukrán politikusokkal és katonákkal hozhatta össze Magyar Pétert Kijevben, miközben a Tisza Párt eurómilliókat kaphatott a kormányváltás érdekében.

2026. január 05. 12:07
null

Az orosz Rybar Telegram-csatorna részletesen foglalkozott Tseber Rolanddal, aki korábban megszervezte Magyar Péter kijevi útját, valamint többször is testvéreként hivatkozott a Tisza Párt elnökére.

A csatorna információi szerint Rácz András kémbarátja

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter kijevi látogatása során magasrangú ukrán politikusokkal és katonákkal szervezett találkozókat.

A cikk szerint a Magyarországról kiutasított Tseber közreműködhetett a Tisza Párt finanszírozási forrásainak megteremtésében is: a lap információi alapján a Tisza akár 5 millió eurót is kaphatott olyan programokból, mint az EU4Democracy vagy a Transcarpathian Dialogue Foundation.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Mikhail Metzel

***

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. január 05. 14:13
Az ukrán vezetés visszaél az európai népek jóindulatával. Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki. Ukrajna az EU pénzén orosz gázt vásárol.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 05. 14:10
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Válasz erre
1
0
Sróf
2026. január 05. 14:09
Nem Tseber, hanem Ceber. Ezermilliószor mondtuk már. Miért van az, hogy egyetlen MCC-s/mandineres sajtómunkás sem fogja föl?
Válasz erre
0
0
Grogu
2026. január 05. 13:56
Hát, ha az oroszok mondták nekünk, akkor az úgy is van! Azt nem értem, miért van a címben az, hogy találkozhatott... Most akkor találkozott, vagy nem?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!