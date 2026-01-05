Oroszországból figyelmeztették a magyarokat: Magyar Péter ukrán katonákkal találkozhatott – sajtóhír

Kivel találkozott Rácz András Kijevben? A kémügy miatt Magyarországról kiutasított Tseber Rolanddal
Nyilván „tök véletlen” futottak össze.
A Magyarországról kiutasított kém, Tseber Roland magasrangú ukrán politikusokkal és katonákkal hozhatta össze Magyar Pétert Kijevben, miközben a Tisza Párt eurómilliókat kaphatott a kormányváltás érdekében.
Az orosz Rybar Telegram-csatorna részletesen foglalkozott Tseber Rolanddal, aki korábban megszervezte Magyar Péter kijevi útját, valamint többször is testvéreként hivatkozott a Tisza Párt elnökére.
A csatorna információi szerint Rácz András kémbarátja
Magyar Péter kijevi látogatása során magasrangú ukrán politikusokkal és katonákkal szervezett találkozókat.
A cikk szerint a Magyarországról kiutasított Tseber közreműködhetett a Tisza Párt finanszírozási forrásainak megteremtésében is: a lap információi alapján a Tisza akár 5 millió eurót is kaphatott olyan programokból, mint az EU4Democracy vagy a Transcarpathian Dialogue Foundation.
Nyitókép: AFP/Mikhail Metzel
