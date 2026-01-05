Oroszországból figyelmeztették a magyarokat: Magyar Péter ukrán katonákkal találkozhatott – sajtóhír

Magyar Péter kijevi látogatása során magasrangú ukrán politikusokkal és katonákkal szervezett találkozókat.

A cikk szerint a Magyarországról kiutasított Tseber közreműködhetett a Tisza Párt finanszírozási forrásainak megteremtésében is: a lap információi alapján a Tisza akár 5 millió eurót is kaphatott olyan programokból, mint az EU4Democracy vagy a Transcarpathian Dialogue Foundation.