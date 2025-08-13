Ft
08. 13.
szerda
Tseber Roland Magyarország Zelenszkij Rácz András

Kivel találkozott Rácz András Kijevben? A kémügy miatt Magyarországról kiutasított Tseber Rolanddal

2025. augusztus 13. 22:28

Nyilván „tök véletlen” futottak össze.

2025. augusztus 13. 22:28
null

A kémügy egyik főszereplője, a Magyarországról kiutasított Tseber Roland a közösségi oldalán jelentette be egy videóban, Kijevben futott össze Rácz András biztonságpolitikai szakértővel, aki az elmúlt időszakban látványosan elkezdte sztárolni Magyar Pétert. 

Mint ismert, Tseber volt az, aki a minap Tisza szigetet alapított Kárpátalján. 

„Teljesen véletlenül találkoztam Rácz Andrással Kijevben, üdvözletet küldtünk barátunknak, Viktornak Budapestre. Megállapodtunk, hogy Kijevben is nyitunk egy »Tiszát«” – fogalmazott Zelenszkij párttársa a Facebook-oldalán. „Aki érti, az érti. Orbán propagandistáinak üdvözlet” – zárta posztját. 

A guruló hrivnyákat kiélvezzük”

– mondta Rácz cinikus hangon a videóban .

Nyitókép: Képernyőmentés

