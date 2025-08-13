Kivel találkozott Rácz András Kijevben? A kémügy miatt Magyarországról kiutasított Tseber Rolanddal

Hivatalos: kitiltották Magyarországról az ukrán ügynököt, Magyar Péter közeli barátját
Tseber Roland Ivanovicsnak az ukrán titkosszolgálat legmagasabb fokáig érnek a kapcsolatai.
Nyilván „tök véletlen” futottak össze.
A kémügy egyik főszereplője, a Magyarországról kiutasított Tseber Roland a közösségi oldalán jelentette be egy videóban, Kijevben futott össze Rácz András biztonságpolitikai szakértővel, aki az elmúlt időszakban látványosan elkezdte sztárolni Magyar Pétert.
Mint ismert, Tseber volt az, aki a minap Tisza szigetet alapított Kárpátalján.
„Teljesen véletlenül találkoztam Rácz Andrással Kijevben, üdvözletet küldtünk barátunknak, Viktornak Budapestre. Megállapodtunk, hogy Kijevben is nyitunk egy »Tiszát«” – fogalmazott Zelenszkij párttársa a Facebook-oldalán. „Aki érti, az érti. Orbán propagandistáinak üdvözlet” – zárta posztját.
Ezt is ajánljuk a témában
Tseber Roland Ivanovicsnak az ukrán titkosszolgálat legmagasabb fokáig érnek a kapcsolatai.
A guruló hrivnyákat kiélvezzük”
– mondta Rácz cinikus hangon a videóban .
Ezt is ajánljuk a témában
A Magyarországról kiutasított Tseber Roland továbbra is nagyon aktív.
Nyitókép: Képernyőmentés