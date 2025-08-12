Tisza szigetet alapított Kárpátalján Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja

Egyértelmű, hogy Magyar Péter utazását az ukrán titkosszolgálat szervezte meg”

– írta korábban cikkében a Ripost, amely szerint Tseber Roland Ivanovics már Magyar Péter felbukkanása után néhány héttel már felvette a politikussal a kapcsolatot, szorosan követte, rendszeresen részt vett az országjáró autós turnékon.

Minderről Tseber Instagram-profilja tanúskodik, ahol csak úgy özönlenek egymás után a Magyar Péterrel történt szelfik, a posztokban Peter Madyarnak nevezte új barátját és nem győzte hangsúlyozni, hogy

Magyar mennyire elkötelezett Ukrajna politikája és uniós tagsága mellett.

A Ripost szerint Tseber Roland Ivanovics az ukrán titkosszolgálatok érdekeit kiszolgálva, a hálózatok szokásos profi módszereivel kommunikál a Facebookon, ukrán nyelven is sorozatos propagandát fejt ki a Zelenszkij-féle politika érdekében. Folyamatos, „üzemszerű” posztolással támogatja a Tisza Párt vezérét is, miközben posztjait, hatalmas összegekkel „megtolva” a lehető legszélesebb körben terjeszti Ukrajnában.

Fotó: Tseber Roland Ivanovics Instagram-oldala

Ezekben rendszeresen közeli barátjának nevezi Magyar Pétert, aki együttműködik vele az ukrán érdekek érvényesítésében.

Akkor ki az ellenség? És ki a testvér? Számunkra ez világos. Mi tudjuk, ki lő, és ki bújik meg a béke szó mögé”

– írta egy korábban közzétett bejegyzésébe.

Forrás: Tseber Roland Ivanovics Facebook-oldala

Ha ez nem lenne elég: Tseber egy posztjában azzal is dicsekedett, hogy a környező országokban szabadon jár-kel, hiszen négy útlevele is van, ukrán, román, cseh és magyar iratokkal is rendelkezik a Tisza Párt vezetőjének ukrán ismerőse. A lap úgy tudja, hogy

Tseber Roland Ivanovics már tavaly ősszel kiutasították hazánkból, és ma már vélhetően beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll. Ugyanezt a szankciót alkalmazták a magyar hatóságok annak a kémtevékenységet folytató ukrán férfinak az esetében is, akit május 9-én látványos akció keretében fogtak el a Terrorelhárítási Központ emberei Budapest belvárosában. Mindez alapján joggal feltételezhető, hogy Tseber is hasonló nemzetbiztonsági okból, az ukrán titkosszolgálat ügynökeként került kiutasításra.

Tovább erősíti a feltételezést, hogy Magyar Péter ukrán partnere az ukrán titkosszolgálat tagja:

közös képe van Kirilo Budanovval, az ukrán titkosszolgálat vezetőjével, aki az ukrán katonai hírszerző szolgálat, a Felderítő Főcsoportfőnökség (HUR) vezetője.

Ezt is maga Tseber Roland Ivanovics posztolta: egyenruhában látható rajta.

Fotó: Tseber Roland Facebook-oldala

Tseber korábban már látható volt a honi ellenzék körében: vacsorázott már együtt Márki-Zay Péterrel, továbbá fotózkodott Mesterházy Attilával, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltjével, akiről azt írta: Ukrajna igazi barátja. Tseber Roland Bedő Dáviddal, a Momentum frakcióvezetőjével is egyeztetett, Karácsony Gergellyel pedig többször is találkozott. A Facebookon megosztott képeik alapján kifejezetten jó viszonyban vannak a főpolgármesterrel, akit egy 2024 június 10-én közzétett posztjában szintén Ukrajna nagy barátjának nevezett.

2025. július 7-én Tseber hosszú interjút adott az Átlátszónak. Tagadta, hogy az ukrán polgári vagy katonai hírszerzésnek, vagy a nemzetbiztonsági szolgálatnak dolgozna. Az ukrán politikus szerint Budapest és Kijev feszült viszonyának a kárpátaljai magyarok a kárvallottjai. Az interjúból kiderült, hogy az ukrán kémügy egyik ismert szereplője – aki nem mellesleg szoros kapcsolatot ápol Magyar Péterrel és a Tisza Párttal – tavaly tudta meg, hogy a magyar kormány döntése miatt nem utazhat be a schengeni övezetbe. Ezért

Tseber a magyar kormány áldozatának tartja magát és küzdelmében meg nem nevezett nemzetközi és magyarországi szereplők segítségére is számítana.

Noha Tseber tagadja, hogy az ukrán szolgálatokhoz közel állna, vagy nekik dolgozna, az az interjúból világosan kiderül, hogy teljes mértékben lojális az ukrán kormányhoz.

Tseber az államfő, Volodimir Zelenszkij pártjának frakciójában ül, ám a pártnak nem tagja. Emellett tanácsadó a kijevi Radában (parlamentben), bejáratos a külügybe és dolgozott az ombudsmani hivatalban is.

Az ukrán kémbotrányban érintett politikus arra ugyanakkor nem válaszolt, miért pont az ukrán-magyar tárgyalások előtt robbantották ki az ukránok a kémügyet, ha Ukrajna számára valóban annyira fontosak lennének a kétoldalú kapcsolatok.

Most áldozatnak tekinti magát, nemrég még patkányozott

Az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosított Tseber Roland Ivanovics az interjúban már a magyar kormány áldozatként állítja be magát. Ez meglehetősen nagy fordulat, mivel az ukrajnai politikus egy idén májusi Facebook-bejegyzésében még fenyegette hazánkat és Orbán Viktor miniszterelnököt, a fideszeseket pedig lepatkányozta.

Tseber Roland Ivanovics a korábbi, ukrán és magyar nyelvű posztjában azt írta,

Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém”

– majd a posztja végén megjelölte Orbán Viktor miniszterelnököt.

Nyitókép: Tseber Roland Ivanovics Facebook-oldala