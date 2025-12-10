Ft
12. 10.
szerda
vadászgépek MiG – 29 Ukrajna Lengyelország Varsó Zelenszkij NATO légierő

Pusztító ajándékokat kaphat karácsonyra Zelenszkij: MiG–29-esek érkezhetnek Ukrajnába – nem is akárhonnan

2025. december 10. 15:23

Folynak a tárgyalások.

2025. december 10. 15:23
null

A Reuters beszámolója szerint Lengyelország tárgyalásokat folytat Ukrajnával a MiG–29-es vadászgépek átadásáról, amiért cserébe Varsó hozzáférést kér bizonyos ukrán dróntechnológiákhoz.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter közölte: a MiG–29-esek hamarosan kifutnak szolgálati idejükből, így már nem maradhatnak a lengyel légierő állományában. A kivonás után a feladatukat F–16-osok és FA–50-esek vennék át.

A Lengyel Hadsereg vezérkara szerint az esetleges átadás Ukrajna támogatását és a NATO keleti szárnyának biztonságát erősítené.

A tárgyalások részeként Ukrajna drón- és rakétatechnológiák átadásáról is egyeztet Lengyelországgal.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

