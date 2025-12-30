Mindenesetre mindkét verziónak (a rezidencia elleni támadásnak és a hamiszászlós műveletnek) van esélye, bár ahogy leírtam, az első sokkal kevésbé valószínű, mint a második. Az érdekeket nézve nem világos, hogy Putyin rezidenciája elleni feltételezett támadással – ha volt ilyen – mi lehetett volna az ukránok célja. A tárgyalások sikeres, mielőbbi lezárása és a béke alapvető érdekük. Az elmúlt hetekben minden e körül forgott. És pontosan tudják azt is, hogy egy ilyen támadással magára haragíthatnák Trumpot – épp akkor, amikor Zelenszkij éppen kétnapos találkozón van Trump birtokán Floridában.

Az oroszok szempontjai egy egészen más tészta. Az elmúlt hónapokban a Witkoffal való találkozók során elméleti szinten felfestették a feltételeiket és a követelményeiket, és többek között ennek mentén (a területi kérdések kivételével) kialakult egy kiindulópontnak tekinthető terv, amivel lehet dolgozni. Az amerikaiak és ukránok között intenzív tárgyalásokon vagyunk túl, és miután Mar-a-lagoban is kifejezetten jó hangulatban zajlottak le a Zelenszkij és Trump közötti tárgyalások, most az oroszoknál pattogna a labda, hogy valamit reagáljanak a békefolyamatra. Ám konkrét, béketervre való reakciók helyett az oroszok Putyin rezidenciája elleni támadással vádolták az ukránokat, amivel megpróbálhatják Trumpot Zelenszkij ellen fordítani, és tovább húzni az egész folyamatot, anélkül, hogy nemet mondanának Trumpnak.

A háború első napjaiban egyébként Moszkva kifejezett célja volt az ukrán vezetés elfogása vagy likvidálása - orosz kommandósok és diverzáns egységek Kijev kormányzati negyedébe próbáltak bejutni, de végül sikertelenül. Ezt nevezték el később a »Bankova-utcai ostromnak«. 2023. május 3-án pedig két ukrán drón robbant fel a Kreml tornyainál, amit az oroszok ugyancsak állami terrorizmusnak minősítették, és azonnali és szörnyű megtorlást ígértek cserébe.

Valójában a nemzetközi jog szerint mind Zelenszkij, mind Putyin technikailag legitim katonai célpontnak számítanak, mivel mindketten az ukrán és az orosz fegyveres erők főparancsnokai, és részt vesznek a katonai műveletek irányításában. Azonban az ukrán kormányzati szektor 2022. február-márciusi támadások óta mind az ukránok, mind az oroszok figyeltek arra, hogy egymás legfelső politikai vezetőit ne támadják. Ez nem az említett nemzetközi jog miatt van, hanem sokkal praktikusabb okai vannak. Zelenszkij halála esetén nemzeti hőssé, mártírrá válna, ami nemhogy megtörné, hanem fanatizálhatná az ukrán ellenállást. Hasonlóan rossz következményekkel járna Putyin likvidálása is: radikalizálná a Putyin helyébe lépő, alapvetően Putyin köréből kikerülő vezetést, és akár még nukleáris csapásoknak is utat adna. Zelenszkij túlélése kommunikációs szempontból is érdeke Oroszországnak: így rá lehet hárítani a felelősséget a háború folytatásáért, illetve egy esetleges népszerűtlen békeszerződés aláírásáért. És ami ugyancsak visszafogja ezen a téren a feleket, az az, hogy ha az egyik fél megöli a másik vezetőjét, azzal legitimálja, hogy a másik fél is bevesse minden eszközét a válaszcsapásra.”