A légierő parancsnoka bejelentette: nincs többé szükség a magyar Gripenekre!

Magyar vadászgépek védik Horvátország légterét
A magyar Gripenek az ország északi és belső, szárazföldi része feletti légtért veszik át.
Csütörtöktől Horvátország saját Rafale vadászgépeivel veszi át légterének folyamatos védelmét a NATO integrált lég- és rakétavédelmi rendszerében.
Január 1-től Horvátország saját Rafale vadászgépeivel veszi át légterének folyamatos védelmét a NATO integrált lég- és rakétavédelmi rendszerében – írja a Dnevno.
Az átmeneti időszakban a horvát légtér felügyeletét olasz Eurofighter Typhoon és magyar Gripen gépek látták el.
Krešimir Ražov, a Horvát Légierő parancsnoka hangsúlyozta: mostantól Horvátország önállóan biztosítja légi szuverenitását napi 24 órában, NATO-előírások szerint.
