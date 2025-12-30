Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
parancsnok gripen rafale nato magyarország horvátország

A légierő parancsnoka bejelentette: nincs többé szükség a magyar Gripenekre!

2025. december 30. 11:00

Csütörtöktől Horvátország saját Rafale vadászgépeivel veszi át légterének folyamatos védelmét a NATO integrált lég- és rakétavédelmi rendszerében.

2025. december 30. 11:00
null

Január 1-től Horvátország saját Rafale vadászgépeivel veszi át légterének folyamatos védelmét a NATO integrált lég- és rakétavédelmi rendszerében – írja a Dnevno.

Az átmeneti időszakban a horvát légtér felügyeletét olasz Eurofighter Typhoon és magyar Gripen gépek látták el.

Krešimir Ražov, a Horvát Légierő parancsnoka hangsúlyozta: mostantól Horvátország önállóan biztosítja légi szuverenitását napi 24 órában, NATO-előírások szerint.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2025. december 30. 11:21
Végre felnőttek a feladathoz..
Válasz erre
0
0
Janika50
2025. december 30. 11:11
A néhai Délszláv államszövetségben is a leghitványabbak voltak. A munkám miat tszámtalanszor voltam kénytalen megfordulni hravackában, turistaként majd akkor, ha biróság arra itél. A főlgvédelmes dörgedelmes kijelentése is megerősitt ebben. Köszönet a korábbiakért? Ugyan. Ahogy az uniós csatlakozáskor, a háborúban a fegyverek küldésekor sem!
Válasz erre
0
0
themen
2025. december 30. 11:10
Személy szerint kifejezetten örülnék, ha a baltiak is ezt tennék.
Válasz erre
1
0
janicsar-2
2025. december 30. 11:09
Örülünk neki.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!