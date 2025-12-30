Ft
12. 30.
kedd
lengyelország oresnyik fehéroroszország NATO rakétarendszer oroszország

Ettől félt Lengyelország: bármikor feltűnhetnek a határaik mentén a hiperszonikus orosz rakéták

2025. december 30. 12:45

Komoly változások történtek Fehéroroszországban.

2025. december 30. 12:45
null

Hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexumot Fehéroroszország területén – közölte kedden a fehérorosz védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a rendszer telepítését és műszaki előkészítését követően, valamint egy közös orosz-fehérorosz szakértői csoport átfogó felülvizsgálata után az Oresnyik rendszerrel felszerelt indítóegységek átvették a harci készenléti feladatok ellátását a kijelölt körzetekben.

A minisztérium közlése szerint a rakétarendszer Oroszország és Fehéroroszország állami vezetőinek döntése alapján került az országba.

A hadrendbe állítást megelőzően a rakétaindító egységek, a kommunikációs, védelmi és energiaellátó alegységek személyzete, valamint a rakétarendszerhez tartozó technikai személyzet korszerű szimulátorokkal végzett gyakorlati felkészítésen vett részt – áll a tájékoztatásban.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Alexander NEMENOV / AFP

esvany-0
2025. december 30. 13:30
"bármikor feltűnhetnek a határaik mentén a hiperszonikus orosz rakéták" És ha nem a határ mellet van, hanem 1000 km-re odébb, akkor megnyugodnak a lengyelek? Mit nyernek vele? Négy és fél percet?
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. december 30. 13:30
Azok a nyugati nyilatkozatok, amelyek az oroszok elleni megelőző csapásról szóltak, azok nem a légüres térbe mentek. Azokat patika mérlegen mérték ki, hogy az eszkalációs lépcsőt kiépítsék: a nyilatkozatra adott orosz válasz a Belarussziába történő hiperszónikus rakétatelepítés. Akik forralják, eszkalálják a helyzetet, gigantikus összegeket keresnek, egyre nagyobb hatalmat szereznek általa, - és nullát törődnek gazdasági és népjóléttel. Nullát törődnek egyáltalán emberéletekkel. Amíg meg nem semlegesíti a működésüket az emberiség, addig veszélyben lesz. Új elszámolási rendszer tudja kihúzni alóluk a varázsszőnyeget.
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. december 30. 13:30
Ha ettől féltek, akkor minek provokálták az oroszokat?
Válasz erre
0
0
kovsa2
2025. december 30. 13:19
youtube.com/watch?v=99t3yVOjExc Nem tudom ezzel a videóval találkoztak-e már. Ha igaz, amit állít, az egy érdekes fejlemény a háború menetében.
Válasz erre
0
0
