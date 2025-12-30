Ettől félt Lengyelország: bármikor feltűnhetnek a határaik mentén a hiperszonikus orosz rakéták

Tetőfokára hágott az őrület Németországban: már atomfegyverben gondolkodik a vezetőség
Ehhez azonban három nagy európai hatalomnak kellene megegyeznie.
Komoly változások történtek Fehéroroszországban.
Hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexumot Fehéroroszország területén – közölte kedden a fehérorosz védelmi minisztérium.
A tájékoztatás szerint a rendszer telepítését és műszaki előkészítését követően, valamint egy közös orosz-fehérorosz szakértői csoport átfogó felülvizsgálata után az Oresnyik rendszerrel felszerelt indítóegységek átvették a harci készenléti feladatok ellátását a kijelölt körzetekben.
A minisztérium közlése szerint a rakétarendszer Oroszország és Fehéroroszország állami vezetőinek döntése alapján került az országba.
A hadrendbe állítást megelőzően a rakétaindító egységek, a kommunikációs, védelmi és energiaellátó alegységek személyzete, valamint a rakétarendszerhez tartozó technikai személyzet korszerű szimulátorokkal végzett gyakorlati felkészítésen vett részt – áll a tájékoztatásban.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Alexander NEMENOV / AFP
