Ettől félt Lengyelország: bármikor feltűnhetnek a határaik mentén a hiperszonikus orosz rakéták

Hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexumot Fehéroroszország területén – közölte kedden a fehérorosz védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a rendszer telepítését és műszaki előkészítését követően, valamint egy közös orosz-fehérorosz szakértői csoport átfogó felülvizsgálata után az Oresnyik rendszerrel felszerelt indítóegységek átvették a harci készenléti feladatok ellátását a kijelölt körzetekben.