Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Kaupo Rosin szerint bár az éberség továbbra is indokolt, a jelenlegi helyzet nem támasztja alá a legsötétebb forgatókönyveket.
Miközben Brüsszelben és több nyugati fővárosban egyre hangosabbak a háborús forgatókönyveket sulykoló politikai nyilatkozatok, a térség egyik legilletékesebb szereplője egészen más képet fest. A Bloomberg azt írja: az észt hírszerzés vezetője szerint ugyanis Oroszország jelenleg nem készül sem a balti államok, sem a NATO megtámadására.
Kaupo Rosin, az észt hírszerzés vezetője úgy nyilatkozott: Moszkva tudatosan visszafogja kelet-európai provokációit, mivel egyértelmű célja elkerülni a NATO-val való eszkalációt. Értékelése szerint nincs arra utaló jel, hogy Oroszország támadást tervezne a balti államok ellen, vagy nyílt konfliktusba kívánna bocsátkozni az észak-atlanti szövetséggel.
Rosin hangsúlyozta: bár az éberség továbbra is indokolt, a jelenlegi helyzet nem támasztja alá a legsötétebb forgatókönyveket. Meglátása szerint Oroszország tiszteletben tartja a NATO erejét, és igyekszik elkerülni azokat a lépéseket, amelyek közvetlen katonai összecsapáshoz vezetnének. Mindez éles kontrasztban áll a nyugati politikai kommunikáció egy részével. Mark Rutte NATO-főtitkár például korábban arról beszélt, hogy
az elkövetkező öt évben akár orosz támadás is elképzelhető lehet, ami komor képet vetít előre Európa biztonságáról.
Az észt hírszerzés vezetőjének megszólalása azonban azt mutatja: még a leginkább érintett országokban sem osztják feltétlenül a brüsszeli háborúpárti narratívát, és a katonai realitások jóval árnyaltabb képet rajzolnak, mint amit a politikai riogatás sugall.
Nyitókép: Olivier MATTHYS / POOL / AFP