12. 30.
kedd
moszkva brüsszel nato oroszország

Baltikumi józanság Brüsszel háborús retorikájával szemben: Észtország hírszerzési főnöke lehűtötte a kedélyeket

2025. december 30. 10:36

Kaupo Rosin szerint bár az éberség továbbra is indokolt, a jelenlegi helyzet nem támasztja alá a legsötétebb forgatókönyveket.

2025. december 30. 10:36
null

Miközben Brüsszelben és több nyugati fővárosban egyre hangosabbak a háborús forgatókönyveket sulykoló politikai nyilatkozatok, a térség egyik legilletékesebb szereplője egészen más képet fest. A Bloomberg azt írja: az észt hírszerzés vezetője szerint ugyanis Oroszország jelenleg nem készül sem a balti államok, sem a NATO megtámadására.

Kaupo Rosin, az észt hírszerzés vezetője úgy nyilatkozott: Moszkva tudatosan visszafogja kelet-európai provokációit, mivel egyértelmű célja elkerülni a NATO-val való eszkalációt. Értékelése szerint nincs arra utaló jel, hogy Oroszország támadást tervezne a balti államok ellen, vagy nyílt konfliktusba kívánna bocsátkozni az észak-atlanti szövetséggel.

Rosin hangsúlyozta: bár az éberség továbbra is indokolt, a jelenlegi helyzet nem támasztja alá a legsötétebb forgatókönyveket. Meglátása szerint Oroszország tiszteletben tartja a NATO erejét, és igyekszik elkerülni azokat a lépéseket, amelyek közvetlen katonai összecsapáshoz vezetnének. Mindez éles kontrasztban áll a nyugati politikai kommunikáció egy részével. Mark Rutte NATO-főtitkár például korábban arról beszélt, hogy 

az elkövetkező öt évben akár orosz támadás is elképzelhető lehet, ami komor képet vetít előre Európa biztonságáról.

Az észt hírszerzés vezetőjének megszólalása azonban azt mutatja: még a leginkább érintett országokban sem osztják feltétlenül a brüsszeli háborúpárti narratívát, és a katonai realitások jóval árnyaltabb képet rajzolnak, mint amit a politikai riogatás sugall.

Nyitókép: Olivier MATTHYS / POOL / AFP

 

Janika50
2025. december 30. 11:17
Nocsak, nacsak. Esztóniában valakinek megjött az esze? Mikor a Szu részei voltak, felnéztem rájuk, meg úgy a 90-es évek közepéig. Adigra a finn, svéd befolyás teljessen elvette a józanságukat. Azóta az első emberi hangot hallottuk, olvastuk.
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. december 30. 11:16
Rutte hülye. Merz is.
Válasz erre
0
0
Triton 76
2025. december 30. 11:03
Miről hablatyolnak ezek ott a Baltikumban? A miniszterelnök úr is megmondta, hogy 2026-ban lesz az utolsó békeév utána, háború jön. Jó lenne ezt elmagyarázni az Észteknek is!
Válasz erre
1
1
bakafant-28
2025. december 30. 11:01
Jólesik néha egy józan hangot is hallani.Nem csak az undorító háborús uszítókét Akik már Dániában,Franciaországban is orosz drónokat vizionálnak.Amit néhány hülyegyerek röptetget,brahiból.Az orosz támadásról: Harkov 30 km- re van az orosz határtól,évek óta tartja magát.De Brüsszelben túlélőcsomagot készíttetnek a lakossággal.Ilyen,amikor néhány idióta vadbarom ráerőlteti a beteges képzelgéseit egy nem túl jó állapotban levő közösségre..
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!