Baltikumi józanság Brüsszel háborús retorikájával szemben: Észtország hírszerzési főnöke lehűtötte a kedélyeket

Miközben Brüsszelben és több nyugati fővárosban egyre hangosabbak a háborús forgatókönyveket sulykoló politikai nyilatkozatok, a térség egyik legilletékesebb szereplője egészen más képet fest. A Bloomberg azt írja: az észt hírszerzés vezetője szerint ugyanis Oroszország jelenleg nem készül sem a balti államok, sem a NATO megtámadására.

Kaupo Rosin, az észt hírszerzés vezetője úgy nyilatkozott: Moszkva tudatosan visszafogja kelet-európai provokációit, mivel egyértelmű célja elkerülni a NATO-val való eszkalációt. Értékelése szerint nincs arra utaló jel, hogy Oroszország támadást tervezne a balti államok ellen, vagy nyílt konfliktusba kívánna bocsátkozni az észak-atlanti szövetséggel.