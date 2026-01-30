Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Ukrajna Kijev Andrij Szibiha Orbán Viktor

Felkészülhetünk a legrosszabbra: nyíltan bevallották Ukrajnában, innentől nem fogják kímélni Magyarországot

2026. január 30. 10:43

Mindenre kész az ukrán külügyminiszter.

2026. január 30. 10:43
null

Ukrajna szerdán bekérette Magyarország nagykövetét, Heizer Antalt, miután Orbán Viktor azzal vádolta Kijevet, hogy beavatkozik a közelgő magyar parlamenti választásokba – írja az Euractiv.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter elutasította a vádakat, és jelezte:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajna véget vet a diplomáciai „nem-beavatkozás” politikájának Magyarországgal szemben,

határozottan reagál az ellenséges lépésekre és retorikára, ugyanakkor nyitott marad a kétoldalú kapcsolatok javítására.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. január 30. 12:15
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett!
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. január 30. 12:14
AMÚGY MEG KURVÁRA HAGYJÁTOK ABBA EZT AZ UKRÁN NÉPEZÉST !!!! EGYTŐL - EGYIG MOCSKOS ROHADT NÁCI GECI MIND - SE BECSÜLET SE MÁS, CSAK A TENYÉR TARTÁSA A BAKSISÉRT ROHADT MOCSKOS TETVES NÉPSÉG MI A FASZÉRT NEM KÜLDJÜK ŐKET HAZA? HÁNY ÜGYNÖK JÖTT BE MENEKÜLTKÉNT AZ UTÓBBI 4 ÉVBEN KÜLDJÉTEK HAZA AZ ÖSSZES UKRÁNT, MÉG HA CSECSEMŐ IS
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 30. 12:14
Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük az EU-ba Ukrajnát.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2026. január 30. 12:10
Nehogy találgassunk, jaj, mit is csináhatnak? Agyonverik az ottani magyarokat, és szétlövik az olajvezetéket. Hogy ez erős? Igen, de viszont igaz, már történik is!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!