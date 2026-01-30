Felkészülhetünk a legrosszabbra: nyíltan bevallották Ukrajnában, innentől nem fogják kímélni Magyarországot

Orbán szemébe röhögött Zelenszkij: magyarázat helyett nyílt támadást indított
Az ukrán kormánynak már tényleg semmi sem szent.
Mindenre kész az ukrán külügyminiszter.
Ukrajna szerdán bekérette Magyarország nagykövetét, Heizer Antalt, miután Orbán Viktor azzal vádolta Kijevet, hogy beavatkozik a közelgő magyar parlamenti választásokba – írja az Euractiv.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter elutasította a vádakat, és jelezte:
Ukrajna véget vet a diplomáciai „nem-beavatkozás” politikájának Magyarországgal szemben,
határozottan reagál az ellenséges lépésekre és retorikára, ugyanakkor nyitott marad a kétoldalú kapcsolatok javítására.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Ukrajnáról és az EU Ukrajna-politikájáról is beszélt Kaja Kallas, az EU külügyi főtárgyalója csütörtökön.
Az ukrán elnök arra hivatkozott, hogy a moszkvai találkozó „lehetetlen”.
Az orosz támadások már a Barátság kőolajvezetéket sem kímélik.