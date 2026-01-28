Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Rendkívüli!

Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Tisza Párt Magyarország Ukrajna Andrij Szibiha Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter Orbán Viktor uniós források Európai Unió

Orbán szemébe röhögött Zelenszkij: magyarázat helyett nyílt támadást indított

2026. január 28. 11:58

Az ukrán kormánynak már tényleg semmi sem szent.

2026. január 28. 11:58
null

Orbán Viktor miniszterelnök azzal vádolta Ukrajnát, hogy beavatkozik a közelgő magyarországi választásokba, és utasította Szijjártó Péter külügyminisztert az ukrán nagykövet bekéretésére – emlékeztetett a Brussels Signal.

Orbán szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban tett kijelentései – miszerint Orbán „európai pénzből él, miközben eladja Európa érdekeit” – sértőek és fenyegetőek voltak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A Fidesz kampányában hangsúlyozza: Magyar Péter ellenzéki vezető „paktumot kötött Kijevvel”, hogy leváltsa a kormányt.

Aljas támadás

Az ukrán fél Andrij Szibiha külügyminiszteren keresztül visszautasította a vádakat, Orbánt Hitler csatlósához hasonlítva és bírálva Magyarország Ukrajna-ellenes EU-politikáját. Tehát Ukrajna nem adott semmilyen magyarázatot, ellenben alaptalan vádaskodásba kezdett.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2026. január 28. 12:26
Nem állítom hogy Zelenszkij egy szent ember, csak azt mondom hogy nem kellene vele erősködni. Már csak azért sem, mert van nekik elég bajuk a magyarok nélkül is, és egy háborúban álló országnak a teljes megsemmisülés előtt esetleg tök mindegy lesz hogy végső elkeseredésében mit tesz. És mint tudjuk, az ukránok ezt a háborút csak elveszthetik. Úgyhogy nem kellene ezt kipróbálni.
Válasz erre
0
1
Intel
2026. január 28. 12:20
Ukrajna egy kétszáz éves projekt jelenkori megnyilvánulása. A nyugati társadalmak a hatalmas Oroszország feldarabolását és javainak eltulajdonítását célozzák évszázadok óta. Minden ezért történik. Ezért nem tudják elfogadni, hogy az oroszok péppé verték a NATO-t Ukrajnában. Mindig újra és újra próbálkoznak és próbálkozni is fognak. Magyarország a szokásos módon a malomkerekek között őrlődik és lesz egyre kisebb. A mi hatzaárulóink is folyton megújulnak. A nem magyar magyarok.
Válasz erre
1
0
zolotarjov-2
2026. január 28. 12:16
Orbán 16 éve alatt Magyarország csak ellenségeket szerzett magának Európában. Talán a magyar gyűlölő Fico-t leszámítva, de azt is magának, nem az országnak, és 1 perc alatt fogja ejteni, ha az érdeke úgy kívánja.
Válasz erre
0
5
tomekjosef
•••
2026. január 28. 12:16 Szerkesztve
Mint sarokba szorított veszett kutya vonyít, érzi a vesztét. Nincs a Földön hely, ahol élvezhetné az össze rabbolt vagyonát. Rövidesen lecsap rá a népharag. Ma már tudja, hogy mindenki jobban járt volna, ha marad a pöcszongorás mellet...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!