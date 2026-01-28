Orbán szemébe röhögött Zelenszkij: magyarázat helyett nyílt támadást indított

Orbán Viktor miniszterelnök azzal vádolta Ukrajnát, hogy beavatkozik a közelgő magyarországi választásokba, és utasította Szijjártó Péter külügyminisztert az ukrán nagykövet bekéretésére – emlékeztetett a Brussels Signal.

Orbán szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban tett kijelentései – miszerint Orbán „európai pénzből él, miközben eladja Európa érdekeit” – sértőek és fenyegetőek voltak.