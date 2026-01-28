Orbán szemébe röhögött Zelenszkij: magyarázat helyett nyílt támadást indított

Eddig tűrte Ukrajna ámokfutását Szijjártó: bekérette Ukrajna magyarországi nagykövetét (VIDEÓ)
Betelt a pohár.
Az ukrán kormánynak már tényleg semmi sem szent.
Orbán Viktor miniszterelnök azzal vádolta Ukrajnát, hogy beavatkozik a közelgő magyarországi választásokba, és utasította Szijjártó Péter külügyminisztert az ukrán nagykövet bekéretésére – emlékeztetett a Brussels Signal.
Orbán szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban tett kijelentései – miszerint Orbán „európai pénzből él, miközben eladja Európa érdekeit” – sértőek és fenyegetőek voltak.
A Fidesz kampányában hangsúlyozza: Magyar Péter ellenzéki vezető „paktumot kötött Kijevvel”, hogy leváltsa a kormányt.
Az ukrán fél Andrij Szibiha külügyminiszteren keresztül visszautasította a vádakat, Orbánt Hitler csatlósához hasonlítva és bírálva Magyarország Ukrajna-ellenes EU-politikáját. Tehát Ukrajna nem adott semmilyen magyarázatot, ellenben alaptalan vádaskodásba kezdett.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
