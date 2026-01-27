Eddig tűrte Ukrajna ámokfutását Szijjártó: bekérette Ukrajna magyarországi nagykövetét (VIDEÓ)

Átlépte a vörös vonalat az ukrán külügyminiszter: a kárpátaljai magyarok életével fenyegette meg Orbán Viktort
Egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt Andrij Szibiha.
Betelt a pohár.
Orbán Viktor világossá tette hétfőn, hogy nem engedi meg senkinek sem azt, hogy veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, ezért arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét – írja a Hír Tv.
Szijjártó Péter hétfőn pedig közösségi oldalán reagált az ukrán támadásokra.
A külgazdasági és Külügyminiszter úgy fogalmazott: a Tisza Párt kijevi tagozata beindult, nem titkolják, hogy el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, mert a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba.
A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy teljesen elszabadult az ukrán külügyminiszter.
Andrij Szibiha ezúttal a kárpátaljai magyarokkal fenyegetőzött,
a címzett pedig Szijjártó Péter, valamint Orbán Viktor volt, majd egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt Andrij Szibiha.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala