01. 27.
kedd
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Andrij Szibiha Szijjártó Péter Orbán Viktor

Eddig tűrte Ukrajna ámokfutását Szijjártó: bekérette Ukrajna magyarországi nagykövetét (VIDEÓ)

2026. január 27. 14:12

Betelt a pohár.

2026. január 27. 14:12
null

Orbán Viktor világossá tette hétfőn, hogy nem engedi meg senkinek sem azt, hogy veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, ezért arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét – írja a Hír Tv.

Szijjártó Péter hétfőn pedig közösségi oldalán reagált az ukrán támadásokra.

A külgazdasági és Külügyminiszter úgy fogalmazott: a Tisza Párt kijevi tagozata beindult, nem titkolják, hogy el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, mert a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba.

Az előzmények

A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy teljesen elszabadult az ukrán külügyminiszter.

Andrij Szibiha ezúttal a kárpátaljai magyarokkal fenyegetőzött,

a címzett pedig Szijjártó Péter, valamint Orbán Viktor volt, majd egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt Andrij Szibiha.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

