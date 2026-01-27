Eddig tűrte Ukrajna ámokfutását Szijjártó: bekérette Ukrajna magyarországi nagykövetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor világossá tette hétfőn, hogy nem engedi meg senkinek sem azt, hogy veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, ezért arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét – írja a Hír Tv.

Szijjártó Péter hétfőn pedig közösségi oldalán reagált az ukrán támadásokra.

A külgazdasági és Külügyminiszter úgy fogalmazott: a Tisza Párt kijevi tagozata beindult, nem titkolják, hogy el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, mert a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba.