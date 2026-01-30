Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter Magyar Péter hazugságai brüsszel európai parlament

„Az Európai Parlamentbe biztos nem ülök be” – mondta Magyar Péter, de végül nem így lett (VIDEÓ)

2026. január 30. 07:04

A Tisza Párt szinte a teljes 2024-es EP-kampányban azt bizonygatta, nem fog beülni a testületbe. Magyar Péter később megszavaztatta a híveit, és beült a brüsszeli székbe. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 4. rész.

2026. január 30. 07:04
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter számtalan alkalommal bizonygatta híveinek, eszébe sincs beülni az Európai Parlamentbe, magát egyszer sem említette potenciális EP-képviselőként. Ennek ellenére 2024 nyarán mégis beült az EP-be. 

Magyar
Magyar Péter azt állította, hogy nem lesz EP-képviselő, majd pedig az lett

 

  • A Telexnek ezt mondta: „Az Európai Parlamentbe biztos, hogy nem ülök be.”
  • A Blikknek így fejtegette jövőjét: „Azt tartanám logikusnak, hogy én vezessem majd a Talpra Magyarok Mozgalom (TMM) által támogatott pártlistát az EP-választáson, de erről majd a pártunk és a partnerpárt dönt közösen. Ugyanakkor nincs ambícióm arra, hogy európai parlamenti képviselő legyek, én 2026-ig, az országgyűlési választásokig itthon szeretnék dolgozni, hogy visszavegyük a hazánkat.”
  • Egy mezőhegyesi fórumon már arról beszélt, bár ő fogja vezetni a pártja listáját, de nem megy ki Brüsszelbe: „Ezt megígérhetem! Itthon fogok dolgozni azért, hogy minél előbb kormányváltás legyen Magyarországon.”
  • Sarkadon ugyancsak: „Én fogom vezetni ezt a listát, de én nem tervezem, hogy kimegyek Brüsszelbe, nyilván most a nevem miatt az esetleg hasznos. Én szeretnék itthon dolgozni június után is, és építeni ezt a közösséget.”

Itt az újabb Magyar Péter-féle hazugság

Majd jött június 9., az európai parlamenti választások napja; s ezt követően Magyar Péter már arról győzködte a támogatóit, hogy feltétlenül ki kell mennie Brüsszelbe, s hogy havonta körülbelül nyolc nap kint tartózkodást venne igénybe az EP-képviselői munka, amit egyébként korábban kamuállásnak titulált.

Miközben Magyar a közösségi oldalán meghirdetett szavazásban a szimpatizánsaira bízta a hogyan továbbiról szóló döntést, nagyjából féltucatnyi további érvet sorolt fel amellett, hogy fel kell vennie az EP-mandátumot. Ellenérvként mindössze azt említette: sok követője nem szeretné, hogy kimenjen.

Nem meglepő, hogy a szavazás Magyar elképzelésének kedvezően zárult, s a politikus 2024. június végén erre hivatkozva is vette fel az EP-mandátumát.

Nyitókép: Yves Herman / Reuters

 

