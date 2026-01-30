„Az Európai Parlamentbe biztos nem ülök be” – mondta Magyar Péter, de végül nem így lett (VIDEÓ)

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
„Ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki” – fogalmazott a szakértő.
A Tisza Párt szinte a teljes 2024-es EP-kampányban azt bizonygatta, nem fog beülni a testületbe. Magyar Péter később megszavaztatta a híveit, és beült a brüsszeli székbe. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 4. rész.
Magyar Péter számtalan alkalommal bizonygatta híveinek, eszébe sincs beülni az Európai Parlamentbe, magát egyszer sem említette potenciális EP-képviselőként. Ennek ellenére 2024 nyarán mégis beült az EP-be.
Majd jött június 9., az európai parlamenti választások napja; s ezt követően Magyar Péter már arról győzködte a támogatóit, hogy feltétlenül ki kell mennie Brüsszelbe, s hogy havonta körülbelül nyolc nap kint tartózkodást venne igénybe az EP-képviselői munka, amit egyébként korábban kamuállásnak titulált.
Miközben Magyar a közösségi oldalán meghirdetett szavazásban a szimpatizánsaira bízta a hogyan továbbiról szóló döntést, nagyjából féltucatnyi további érvet sorolt fel amellett, hogy fel kell vennie az EP-mandátumot. Ellenérvként mindössze azt említette: sok követője nem szeretné, hogy kimenjen.
Nem meglepő, hogy a szavazás Magyar elképzelésének kedvezően zárult, s a politikus 2024. június végén erre hivatkozva is vette fel az EP-mandátumát.
