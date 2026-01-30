„Az Európai Parlamentbe biztos nem ülök be” – mondta Magyar Péter, de végül nem így lett (VIDEÓ)

Majd jött június 9., az európai parlamenti választások napja; s ezt követően Magyar Péter már arról győzködte a támogatóit, hogy feltétlenül ki kell mennie Brüsszelbe, s hogy havonta körülbelül nyolc nap kint tartózkodást venne igénybe az EP-képviselői munka, amit egyébként korábban kamuállásnak titulált.

Miközben Magyar a közösségi oldalán meghirdetett szavazásban a szimpatizánsaira bízta a hogyan továbbiról szóló döntést, nagyjából féltucatnyi további érvet sorolt fel amellett, hogy fel kell vennie az EP-mandátumot. Ellenérvként mindössze azt említette: sok követője nem szeretné, hogy kimenjen.

Nem meglepő, hogy a szavazás Magyar elképzelésének kedvezően zárult, s a politikus 2024. június végén erre hivatkozva is vette fel az EP-mandátumát.

