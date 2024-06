(Nyitókép: Attila Kisbenedek/AFP)

Megvolt tehát az első Magyar Péter-i értelemben vett nemzeti konzultáció, be is érkeztek a megfelelő válaszok a „Menjek ki Brüsszelbe vagy menjek ki Brüsszelbe?” kérdésre – vagy hát persze lehet, hogy nem mindenkinek volt fura ez a független-objektív felhívás, miszerint „döntsetek, véreim, szem előtt tartva, hogy nyolc különböző ok miatt lesz jó, ha EP-képviselő leszek, ahogyan azt a tanácsadóim is javasolják”,

mellé a szokásos sztárfotóval, ezúttal már félig háttal a nézőnek, a távolba tartván.

Az természetesen elegáns lenne, ha az összes jeles Facebook-rajongó ebben a pillanatban vonná vissza azt a kismillió röhögő és dühöngő fejecskét, amelyet a „meglásd, ki fog menni Brüsszelbe” figyelmeztetésekre sikerült elhelyezni az elmúlt hetekben-hónapokban, de elismerem, hogy zavaróan retrográd módi a két-három nappal ezelőtti mantrát számonkérni, ezekben az izgalmasan változó időkben.

Az Orbán 2007-es mondatát lehet egy furgon tetejéről sugározni reggel, délben meg este, de amit a Peti mondott két hónapja, az ma már olyan iszonyúan irreleváns, hogy egyszerűen vérciki felemlegetni.

Áradjon a Leffe!

Igaz, nem jogos a kommentelőket bántani, ők ugyanis gyanúsan nagyobb arányban könyörögnek a Budapesten maradása mellett, mint ahány nemet sikerült elkönyvelni a szavazáson – ami persze lehet valami hirtelen véletlen is, sőt, akár egy egyszerű fideszes ármány jele: hogy tudniillik nem is a rajongótábor szavazott oly lelkesen a Brüsszelbe távozásra, hanem az ötvenezer fideszes kampányaktivista.

A Péter meg sóhajt és elfogadja. Ilyen ez a közvetlen demokrácia.

De azért mégis tényellenőrizzük az egyik úgynevezett érvet, amely a Brüsszelben kevéssé járatos támogatókat volt hivatott meggyőzni az „igen” szavazatok helyességéről: „Az EP képviselőség egy hónapban körülbelül 8 napi brüsszeli és strasbourgi kinttartózkodással megoldható”.