Ukrajna Belarusz Barátság kőolaj vezeték Magyarország Andrij Szibiha Szlovákia

Felháborító: vezércikkben örvendezik az ukrán lap, hogy Magyarország nem jut olajhoz

2025. augusztus 22. 22:43

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt mondta, a háborút nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte, Orbán Viktort pedig régóta figyelmeztették arra, hogy Moszkva megbízhatatlan partner.

2025. augusztus 22. 22:43
Barátság kőolajvezeték

Putyin barátai ismét olaj nélkül maradtak címmel közölt írást a Korrespondent című ukrán lap, mely pozitív fejleményként értékelte a Barátság kőolajvezetéket ért újabb légicsapástírta pénteken a hirado.hu.

A portál felidézte, hogy rövid időn belül harmadszor érte támadás a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia számára is létfontosságú. A történtek miatt a két ország Brüsszelhez fordult, miközben az ukrán sajtó Moszkva súlyos veszteségeként és sikerként értékeli az akciót.

A hirado.hu írása szerint a támadásról eltérő hangvételű beszámolók jelentek meg. „A Korrespondent című ukrán lap például Putyin barátai ismét olaj nélkül maradtak címmel közölt írást, amely pozitív fejleményként értékelte a légicsapást. A lap szerint az ukrán drónok az unecsai olajszivattyú-állomást vették célba, amely a Barátság vezeték egyik kulcspontja. 

Emiatt nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem Belarusz is kieshet az orosz olajellátásból” 

– olvasható a cikkben. Hozzátették: bár a legutóbbi támadás után gyorsan helyreállították a sérült infrastruktúrát, a mostani akció miatt Oroszország jelentős anyagi veszteségeket szenvedhet el.

Szergej Kujun ukrán üzemanyagpiaci szakértő szerint Magyarország számára léteznek alternatív beszerzési útvonalak, például az Adriai-tengeren keresztül. A szakértő arra is kitért, hogy valószínűleg ezek költségesebbek lesznek a magyar kormánynak, de Moszkva már így is jelentős kedvezményekkel látta el Orbán Viktor kormányát.

A cikk szerint a legutóbbi támadás után Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a közösségi médiában reagált a magyar aggodalmakra. Mint írta, a háborút nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte, Orbán Viktort pedig régóta figyelmeztették arra, hogy Moszkva megbízhatatlan partner. Kiemelték, hogy Magyarország mindent megtett annak érdekében, hogy fenntartsa függőségét az orosz energiahordozóktól. „Mostantól panaszát és fenyegetéseit a moszkvai barátaihoz küldheti” – fogalmazott Andrij Szibiha.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
polárüveg
2025. augusztus 22. 23:58
Amikor Szibiha külügyminiszter úr azt bizonygatja Magyarország felé, hogy Moszkva megbízhatatlan partner, akkor az olyan, amikor a rabló tolvajt kiált. Hány szerződést is szegett vagy sértett meg Ukrajna 2014 óta? Sajnos, nem lehet kijelenteni, hogy egyet se. Ha ki lehetne ezt jelenteni, akkor ez a háború el se indult volna, és akkor a Magyarországot, Szlovákiát ellátó kőolajvezeték többszöri lövetésére se került volna sor, és Szibiha úrnak se kellene rúzsozni a szurokbabát, hogy szebb legyen.
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2025. augusztus 22. 23:47
"counter-revolutionFeketeFehér 2025. augusztus 22. 23:43 Itt hiába agitálsz" Agitálni mondjuk te agitálsz az orosz katonai agresszió mellett, én már csak röhögni járok ide. :))))
Válasz erre
0
3
Trüpéma
2025. augusztus 22. 23:43
Remélem nem leszünk Ukrajnával semmiben együtt, de lehetőleg még a semmin kívül sem...
Válasz erre
2
0
FeketeFehér
2025. augusztus 22. 23:35
"counter-revolution 2025. augusztus 22. 23:24 • Szerkesztve Az USA által kirobbantott Majdan-puccs következtében kirobbant polgárháború bizony úgy kezdődött, hogy a Nudelman-Kagan-féle zsidók által felfűtött soviniszta ukránok rárontottak az orosz sokmilliós kisebbségre. " Ez mondjuk egy veretes ökörség. :)))))))
Válasz erre
0
8
