Felháborító: vezércikkben örvendezik az ukrán lap, hogy Magyarország nem jut olajhoz

A portál felidézte, hogy rövid időn belül harmadszor érte támadás a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia számára is létfontosságú. A történtek miatt a két ország Brüsszelhez fordult, miközben az ukrán sajtó Moszkva súlyos veszteségeként és sikerként értékeli az akciót.

A hirado.hu írása szerint a támadásról eltérő hangvételű beszámolók jelentek meg. „A Korrespondent című ukrán lap például Putyin barátai ismét olaj nélkül maradtak címmel közölt írást, amely pozitív fejleményként értékelte a légicsapást. A lap szerint az ukrán drónok az unecsai olajszivattyú-állomást vették célba, amely a Barátság vezeték egyik kulcspontja.

Emiatt nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem Belarusz is kieshet az orosz olajellátásból”

– olvasható a cikkben. Hozzátették: bár a legutóbbi támadás után gyorsan helyreállították a sérült infrastruktúrát, a mostani akció miatt Oroszország jelentős anyagi veszteségeket szenvedhet el.

Szergej Kujun ukrán üzemanyagpiaci szakértő szerint Magyarország számára léteznek alternatív beszerzési útvonalak, például az Adriai-tengeren keresztül. A szakértő arra is kitért, hogy valószínűleg ezek költségesebbek lesznek a magyar kormánynak, de Moszkva már így is jelentős kedvezményekkel látta el Orbán Viktor kormányát.