Reményt kaptak a felvidéki magyarok: az államfő finomhangolhatja a botrányos törvényt a Beneš-dekrétumok ügyében

a kormánynak javaslatot teszek javításra, ha a csapatom az illetékes állami szervekkel folytatott egyeztetés után ilyen javításokat javasol” – jelenti a TASR nyomán a ma7.

Ha a köztársasági elnök javításokat javasol majd, annak célja az lesz, hogy a törvényben részletezett megfogalmazások ténylegesen elérjék céljukat. A Beneš-dekrétumok ügyében például olyan irányú változtatásra lát lehetőséget, hogy garantálni lehessen: „ha valaki a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban bírósági úton védekezik a konfiskáció ellen, mindenkinek egyértelmű legyen értelmezésileg, hogy ez nem a tagadás bűncselekménye, hanem a bírósági eljáráshoz és a védekezéshez fűződő joga”.

Pellegrini úgy fogalmazott: tanácsadóival – akik között a Magyar Szövetség előző elnöke, Forró Krisztián is szerepel – átbeszéli a kérdést, de még kedden szeretne döntést hozni.

