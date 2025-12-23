Reményt kaptak a felvidéki magyarok: az államfő finomhangolhatja a botrányos törvényt a Beneš-dekrétumok ügyében

Egyértelmű üzenet: a magyar kormány a Benes-dekrétumokkal szemben áll
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kollektív jogfosztás mind magyar, mind egyetemes szempontból elfogadhatatlan. Így a Benes-dekrétumok is.
Peter Pellegrini teljes vétót nem ígér, de hamarosan döntést hoz.
Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök ma sajtónyilatkozatban közölte terveit a Beneš-dekrétumok ügyében. Emlékezetes: a szlovák parlament december 11-én elfogadta a szlovák büntető törvénykönyv több ponton történő módosítását, melynek részeként kriminalizálnák a magyarok kollektív bűnössége alapján földelkobzásokat lehetővé tevő Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését, tagadását.
A módosítás hatalmas felháborodást váltott ki Felvidéken és az anyaországban egyaránt, a magyar kormány részéről nemrég Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiség-politikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettes fejtette ki elítélő álláspontját.
Pellegrini világossá tette: megvétózni nem fogja a teljes törvényt (amely a Beneš-dekrétumok botrányos ügye mellett szigorítja a kisebb értékű lopások büntetését és kriminalizálja az idegen hatalmak választási beavatkozását is), de az sem biztos, hogy jelenlegi formájában aláírja majd. A szlovák államfő lehetségesnek látja, hogy
a kormánynak javaslatot teszek javításra, ha a csapatom az illetékes állami szervekkel folytatott egyeztetés után ilyen javításokat javasol” – jelenti a TASR nyomán a ma7.
Ha a köztársasági elnök javításokat javasol majd, annak célja az lesz, hogy a törvényben részletezett megfogalmazások ténylegesen elérjék céljukat. A Beneš-dekrétumok ügyében például olyan irányú változtatásra lát lehetőséget, hogy garantálni lehessen: „ha valaki a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban bírósági úton védekezik a konfiskáció ellen, mindenkinek egyértelmű legyen értelmezésileg, hogy ez nem a tagadás bűncselekménye, hanem a bírósági eljáráshoz és a védekezéshez fűződő joga”.
Pellegrini úgy fogalmazott: tanácsadóival – akik között a Magyar Szövetség előző elnöke, Forró Krisztián is szerepel – átbeszéli a kérdést, de még kedden szeretne döntést hozni.
