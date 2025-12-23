Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Beneš-dekrétumok magyar szövetség peter pellegrini semjén zsolt felvidék Szlovákia

Reményt kaptak a felvidéki magyarok: az államfő finomhangolhatja a botrányos törvényt a Beneš-dekrétumok ügyében

2025. december 23. 16:08

Peter Pellegrini teljes vétót nem ígér, de hamarosan döntést hoz.

2025. december 23. 16:08
null

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök ma sajtónyilatkozatban közölte terveit a Beneš-dekrétumok ügyében. Emlékezetes: a szlovák parlament december 11-én elfogadta a szlovák büntető törvénykönyv több ponton történő módosítását, melynek részeként kriminalizálnák a magyarok kollektív bűnössége alapján földelkobzásokat lehetővé tevő Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését, tagadását.

A módosítás hatalmas felháborodást váltott ki Felvidéken és az anyaországban egyaránt, a magyar kormány részéről nemrég Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiség-politikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettes fejtette ki elítélő álláspontját

Ezt is ajánljuk a témában

Pellegrini világossá tette: megvétózni nem fogja a teljes törvényt (amely a Beneš-dekrétumok botrányos ügye mellett szigorítja a kisebb értékű lopások büntetését és kriminalizálja az idegen hatalmak választási beavatkozását is), de az sem biztos, hogy jelenlegi formájában aláírja majd. A szlovák államfő lehetségesnek látja, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

a kormánynak javaslatot teszek javításra, ha a csapatom az illetékes állami szervekkel folytatott egyeztetés után ilyen javításokat javasol” jelenti a TASR nyomán a ma7.

Ha a köztársasági elnök javításokat javasol majd, annak célja az lesz, hogy a törvényben részletezett megfogalmazások ténylegesen elérjék céljukat. A Beneš-dekrétumok ügyében például olyan irányú változtatásra lát lehetőséget, hogy garantálni lehessen: „ha valaki a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban bírósági úton védekezik a konfiskáció ellen, mindenkinek egyértelmű legyen értelmezésileg, hogy ez nem a tagadás bűncselekménye, hanem a bírósági eljáráshoz és a védekezéshez fűződő joga”.

Pellegrini úgy fogalmazott: tanácsadóival – akik között a Magyar Szövetség előző elnöke, Forró Krisztián is szerepel – átbeszéli a kérdést, de még kedden szeretne döntést hozni.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. december 23. 16:24
Orkbuntol es kakadujatol remenyt se kaptak, de ettol a homokos szlovaktol se fognak kapni, csak szart a fejukre Majd aprilisban lesheti szarban a szavazatukat
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 23. 16:16
Ez a király dolga lenne. A köztársasági elnök alkalmatlan mindenre is. Nem a személy, hanem a pozíció.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. december 23. 16:15
A tóth finomhangolás? Ugyan kérem... Az ukránok folyamatosan finomhangolják a magyarellenes törvényeiket...DDD
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!