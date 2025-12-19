Egyértelmű üzenet: a magyar kormány a Benes-dekrétumokkal szemben áll

„Elkötelezett hívei vagyunk a szlovák-magyar megbékélésnek, amelyért az elmúlt időben oly sokat tettünk és látványos eredményeket értünk el, ez azonban nem teszi zárójelbe a Benes-dekrétumokról mondottakat. Ebben és a többi felvidéki ügyben is Gubík László elnök úr mögött állunk!” – tette hozzá. A miniszterelnök-helyettes egy fényképet is csatolt Gubík Lászlóval, a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség elnökével.

Börtön járhat a Benes-dekrétumok megkérdőjelezéséért

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nemrégiben fogadta el Szlovákia azt a törvényt, amely hat hónapos börtönbüntetéssel sújtja azokat, aki megkérdőjelezi a Benes-dekrétumokat.

Mint ismert, a Benes-dekrétumok a háborúban vesztes oldalon álló németek és magyarok kollektív bűnösségét mondták ki. Ennek következményeként a Szudéta-vidékről kitelepített németek helyére és más területekre mintegy 40 ezer magyart hurcoltak be. Fűtetlen marhavagonokba zsúfolták őket, és a kényszermunka helyszínét jelentő településeken embertelen módon, szinte rabszolgaként bántak velük. A kitelepítés és a jogfosztottság elől sokan Magyarországra menekültek – ismertette a lap.

(MTI/Mandiner)