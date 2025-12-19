Ft
12. 19.
péntek
kormány gubík lászló mi hazánk semjén zsolt benes dekrétumok miniszterelnök

Egyértelmű üzenet: a magyar kormány a Benes-dekrétumokkal szemben áll

2025. december 19. 13:46

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kollektív jogfosztás mind magyar, mind egyetemes szempontból elfogadhatatlan. Így a Benes-dekrétumok is.

2025. december 19. 13:46
null

„A Benes-dekrétumok magyarellenes jogfosztásával szemben állunk, Gubík László (a felvidéki magyar párt elnöke – a szerk.) és a felvidéki magyarok mögött!” – írta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken a Facebook-oldalán.

A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettes a bejegyzésében közzétette Dócs Dávid (Mi Hazánk) országgyűlési képviselőnek a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos kérdésére adott válaszát.

Ebben Semjén Zsolt azt írta: „Számtalanszor nyilvánvalóvá tettük, és én személyesen is elmondtam, hogy 

a kollektív bűnösség, a kollektív jogfosztás mind magyar, mind egyetemes emberjogi szempontból elfogadhatatlan. Így a Benes-dekrétumok is”. 

„Elkötelezett hívei vagyunk a szlovák-magyar megbékélésnek, amelyért az elmúlt időben oly sokat tettünk és látványos eredményeket értünk el, ez azonban nem teszi zárójelbe a Benes-dekrétumokról mondottakat. Ebben és a többi felvidéki ügyben is Gubík László elnök úr mögött állunk!” – tette hozzá. A miniszterelnök-helyettes egy fényképet is csatolt Gubík Lászlóval, a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség elnökével.

Börtön járhat a Benes-dekrétumok megkérdőjelezéséért

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nemrégiben fogadta el Szlovákia azt a törvényt, amely hat hónapos börtönbüntetéssel sújtja azokat, aki megkérdőjelezi a Benes-dekrétumokat.

Mint ismert, a Benes-dekrétumok a háborúban vesztes oldalon álló németek és magyarok kollektív bűnösségét mondták ki. Ennek következményeként a Szudéta-vidékről kitelepített németek helyére és más területekre mintegy 40 ezer magyart hurcoltak be. Fűtetlen marhavagonokba zsúfolták őket, és a kényszermunka helyszínét jelentő településeken embertelen módon, szinte rabszolgaként bántak velük. A kitelepítés és a jogfosztottság elől sokan Magyarországra menekültek – ismertette a lap.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Semjén Zsolt Facebook-oldala

 

csulak
2025. december 19. 14:31
ez mar csak termeszetes
zituka
2025. december 19. 14:29
Ki az a Zsolti bácsi?
Chekke-Faint
2025. december 19. 14:27
Az a baj ezzel a Benes történettel, hogy egyre csak hangosabbak a tótok, és nincs ellenlépés. Politikai akarat sincs, sem jobbról sem balról. Nem akarok károgni, de az ilyen törvényeknek mint amit a tótok hoztak, minimum ellenlépésnek kellene követni. Ha elmarad fokozódni fog és bátorítást kapnak...
szantofer
2025. december 19. 14:18
Ez egy szánalmas erőlködés, miután a Tisza már leütötte a magas labdát.
