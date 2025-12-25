Ft
Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin ukrajnai háború

Putyin karácsonyi üdvözletet küldött Trumpnak: ennek nagyon nem fog örülni Zelenszkij

2025. december 25. 19:54

Csúnyán beszóltak az ukrán elnöknek.

2025. december 25. 19:54
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök karácsony alkalmából üdvözlő táviratot küldött amerikai hivatali kollégájának, Donald Trumpnak – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Az orosz elnök sajtótitkára hozzátette, hogy jelenleg nem szerepel a tervek között a két vezető személyes kapcsolatfelvétele.

Közölte, hogy Oroszország tanulmányozza az ukrajnai rendezésre vonatkozó békeszerződés tervezetét, amelyet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja juttatott el Moszkvába a miami amerikai-orosz tárgyalások után a helyszínről. Mint mondta, Moszkva ezután az elnök döntésének megfelelően folytatja a tárgyalást Washingtonnal.

„Láttuk a híreket (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) tegnapi, valóban furcsa karácsonyi beszédéről. Kulturálatlanul, haragosan viselkedett. Olyan volt, mint egy nem teljesen épelméjű ember” – mondta Peszkov. 

„Felmerül a kérdés, hogy képes-e épeszű döntéseket hozni a politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezés érdekében”

 – tette hozzá az orosz elnöki szóvivő.

Peszkov megerősítette, hogy Moszkva és Párizs kapcsolatba lépett Laurent Vinatier francia állampolgár ügyében, akit kémkedés vádjával 2024-ben háromévi szabadságvesztésre ítéltek Oroszországban, mert megsértette a „külföldi ügynöknek” minősített személyekre vonatkozó szabályokat. A szóvivő hozzátette, hogy orosz részről egy ajánlat is elhangzott és most „a francia térfélen van a labda”. Peszkov az ügy kényes mivoltára hivatkozva nem bocsátkozott részletekbe az orosz-francia kapcsolatfelvétel ügyében.

Ezt is ajánljuk a témában

Forrás: MTI; fotó: Szergej Ilnyickij

 

Összesen 3 komment

Sorrend:
Conduct
2025. december 25. 20:46
Ennek a szemét gecinek hiányzik pár piros lézerpont a fejéről.
Válasz erre
0
3
Kanmacska
2025. december 25. 20:22
Sokakban felmerült már a kérdés, hogy Zselé normális-e. Nyilván bolondnak is tekinthető, aki az ukrán nép százezreinek lemészároltatását választja a béke helyett, de Zeleszkij a saját zsebét tömi a nyugati segélyekből. Így inkább rohadt tolvajnak és gyilkosnak tekintik az ukránok is.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!