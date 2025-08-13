Ft
Ukrán dróntámadás a Barátság kőolajvezeték ellen – megszólalt a Mol

2025. augusztus 13. 18:10

A történtek aggasztóak, hiszen a vezeték déli ága évente közel 8 millió tonna kőolajat szállít Magyarországra.

2025. augusztus 13. 18:10
null

Szerdára virradó éjjel ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú, oroszországi szivattyúállomását, amely Magyarország kőolajellátásában is meghatározó szerepet játszik – írja a vg.

A létesítmény Unecsa városában található, és évi 60 millió tonna kőolaj továbbítására képes a vezeték két szárán. Az ukrán hadügyminisztérium közlése szerint a támadás célba talált.

Bár hazánk 90 napra elegendő stratégiai olajtartalékkal rendelkezik, és az Adria-kőolajvezeték alternatív útvonalként szóba jöhet, kérdéses, hogy annak kapacitása elegendő lenne-e a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítójának együttes kiszolgálására.

A Mol a Világgazdaságnak elmondta, hogy 

a támadás ellenére a szállítás a Barátság vezetéken az ütemtervek szerint zajlik. 

Ennek ellenére a történtek aggasztóak, hiszen a vezeték déli ága évente közel 8 millió tonna orosz kőolajat szállít Magyarországra.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

justiceforhungary
2025. augusztus 13. 18:26
Egy gramm olajat nem szabad szállítani ezeknek a férgeknek!
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 13. 18:19
Egy válasz van, hajrá Putyin!
Válasz erre
1
1
pollip
2025. augusztus 13. 18:16
Az esedékes tűzszünet előtt az ukránok még el akarják intézni a vezetéket. Sürgős nekik!
Válasz erre
1
0
csulak
2025. augusztus 13. 18:12
Figyelmeztesek ukrajnat, hogy amennyiben a Baratsag vezeteken a koolaj szallitas megszakad az ukran tamadasok miatt, addig az aramszallitas is Magyarorszagrol megszakad ukrajna fele ! Egesz addig mig ujra nem indul a koolaj szallitas Magyarorszag fele ! Ennyi !
Válasz erre
10
0
