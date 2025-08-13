Ukrán dróntámadás a Barátság kőolajvezeték ellen – megszólalt a Mol

Szerdára virradó éjjel ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú, oroszországi szivattyúállomását, amely Magyarország kőolajellátásában is meghatározó szerepet játszik – írja a vg.

A létesítmény Unecsa városában található, és évi 60 millió tonna kőolaj továbbítására képes a vezeték két szárán. Az ukrán hadügyminisztérium közlése szerint a támadás célba talált.

Bár hazánk 90 napra elegendő stratégiai olajtartalékkal rendelkezik, és az Adria-kőolajvezeték alternatív útvonalként szóba jöhet, kérdéses, hogy annak kapacitása elegendő lenne-e a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítójának együttes kiszolgálására.

A Mol a Világgazdaságnak elmondta, hogy

a támadás ellenére a szállítás a Barátság vezetéken az ütemtervek szerint zajlik.

Ennek ellenére a történtek aggasztóak, hiszen a vezeték déli ága évente közel 8 millió tonna orosz kőolajat szállít Magyarországra.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP