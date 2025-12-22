Felfoghatatlan károkat okozhatott Zelenszkij hadserege: nem kegyelmeztek az ukránok

Az ukrán hadsereg hétfőre virradó éjjel támadást intézett a Tamanynyeftyegaz (Tamanneftegaz) által üzemeltetett kőolaj- és gázterminál ellen a Krasznodari területen, a becsapódás robbanásokat és tüzet okozott – közölte az ukrán hadsereg vezérkara.

A Telegram üzenetküldő alkalmazáson nyilvánosságra hozott közlemény szerint a tamanyi kőolajátrakodó üzem, amely az egyik legnagyobb a Fekete-tengeren, és amelynek összkapacitása 1 millió köbméter kőolajszármazék és cseppfolyós gáz, annak az orosz energetikai infrastruktúrának a része, amely hozzájárul az Ukrajnában harcoló orosz csapatok finanszírozásához és utánpótlásához.