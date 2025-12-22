Ft
háború Háború Ukrajnában gáz kőolaj támadás Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Felfoghatatlan károkat okozhatott Zelenszkij hadserege: nem kegyelmeztek az ukránok

2025. december 22. 19:49

Az ukrán hadsereg vezérkara természetesen mindent megmagyarázott.

2025. december 22. 19:49
null

Az ukrán hadsereg hétfőre virradó éjjel támadást intézett a Tamanynyeftyegaz (Tamanneftegaz) által üzemeltetett kőolaj- és gázterminál ellen a Krasznodari területen, a becsapódás robbanásokat és tüzet okozott – közölte az ukrán hadsereg vezérkara.

A Telegram üzenetküldő alkalmazáson nyilvánosságra hozott közlemény szerint a tamanyi kőolajátrakodó üzem, amely az egyik legnagyobb a Fekete-tengeren, és amelynek összkapacitása 1 millió köbméter kőolajszármazék és cseppfolyós gáz, annak az orosz energetikai infrastruktúrának a része, amely hozzájárul az Ukrajnában harcoló orosz csapatok finanszírozásához és utánpótlásához.

A terminál hat kilométerre fekszik az oroszok által a Kercs-szorosban épített, a bekebelezett dél-ukrajnai Krím félszigethez vezető közúti és vasúti hídtól

– közölte az ukrán katonai hírszerzés (HUR).

Az orosz hadsereg hétfőre virradó éjjel ismét támadást intézett Odessza dél-ukrajnai kikötőváros ellen. Moszkva a kikötői és energetikai létesítmények elleni rendszeres támadásokkal „a tengeri utánpótlást” igyekszik megakadályozni – közölte a Telegrammon Olekszij Kuleba első miniszterelnök-helyettes, újjáépítési miniszter. A miniszter szerint a dél-ukrajnai Odessza megye több mint ötszáz orosz támadás célpontja volt.

A legutóbbi támadások miatt több mint 120 ezer háztartás maradt áram nélkül. A DTEK magán áramszolgáltató megkezdte az áramszolgáltatás helyreállítását.

(MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 22. 20:36
Ha már a fronton nincsenek sikerek.......
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. december 22. 20:35
Felfoghatatlan. 1 ló, meg egy muszka.
Válasz erre
1
0
Himiko
2025. december 22. 20:14
Ha már így bele lendültetek az Ukrán sikerek leadásában, a napokban elsüllyedt Orosz tengeralattjáró esetét miért nem közlitek. Túl nyilván való, hogy AI-val dolgozták meg? .tiktok.com/@tvpworld.com/video/7584133794618297622 Ennyire kell komolyan venni a mostanában az Ukrán sikerekről szóló híreket aki olvasta előző kommentemet, attól elnézést a duplikáció miatt
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. december 22. 20:12
Sokba fog ez kerülni nektek, hoholok. Konkrétan Ogyesszába.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!