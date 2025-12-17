Rendkívüli: Dárdai Pál megegyezett egy magyar klubbal!

„Sikereket ígértek, de eddig csak szégyent hoztak” – az újpestiek úgy érzik, szembe köpték őket
Kemény hangvételű bejegyzést tettek közzé a szurkolók.
Nagy bejelentésre készülnek Újpesten. A hírek szerint a jövőben Dárdai Pál felelhet a klub szakmai koncepciójáért.
A csakfoci.hu információi szerint az Újpest FC gyakorlatilag mindenben megegyezett Dárdai Pállal, így a jövőben ő felel majd a labdarúgó NB I-ben szereplő klub szakmai koncepciójáért. A honlap úgy tudja, az egyesület vezetése egy ideje már szoros kapcsolatban áll a Hertha korábbi vezetőedzőjével, a magyar válogatott volt szövetségi kapitányával, aki úgy érzi, elérkezett az ideje annak, hogy belevágjon ebbe a munkába.
Ha Dárdai valóban elvállalja a feladatot, abban Hernádi Zsoltnak, az Újpestet tulajdonló MOL elnök-vezérigazgatójának döntő szerepe lenne – teszi hozzá a Csakfoci.
Dárdai kinevezését akár már a Kazincbarcika elleni évzáró bajnoki (vasárnap, 15 óra) előtt bejelentheti az Újpest. A szakember egyébként még a Hertha BSC alkalmazottja, jelenleg játékos-megfigyelőként és nagykövetként dolgozik a berlini klubnál.
Ezt is ajánljuk a témában
Kemény hangvételű bejegyzést tettek közzé a szurkolók.
Az Újpest pillanatnyilag a kilencedik helyen áll az NB I-ben, öt pontra a kiesőzónától, de ha a hétvégén legyőzi otthon a Kazincbarcikát, akkor felkapaszkodhat a nyolcadik pozícióba. Az együttest Damir Krznar menesztése óta ideiglenes vezetőedzőként Bodor Boldizsár irányítja.
Nyitókép: JOHN MACDOUGALL / AFP