Hernádi Zsolt Labdarúgó NB I Újpest FC Hertha BSC MOL Dárdai Pál

Rendkívüli: Dárdai Pál megegyezett egy magyar klubbal!

2025. december 17. 10:26

Nagy bejelentésre készülnek Újpesten. A hírek szerint a jövőben Dárdai Pál felelhet a klub szakmai koncepciójáért.

2025. december 17. 10:26
null

A csakfoci.hu információi szerint az Újpest FC gyakorlatilag mindenben megegyezett Dárdai Pállal, így a jövőben ő felel majd a labdarúgó NB I-ben szereplő klub szakmai koncepciójáért. A honlap úgy tudja, az egyesület vezetése egy ideje már szoros kapcsolatban áll a Hertha korábbi vezetőedzőjével, a magyar válogatott volt szövetségi kapitányával, aki úgy érzi, elérkezett az ideje annak, hogy belevágjon ebbe a munkába.

 

Dárdai Pál, Hertha, Újpest
Dárdai Pál korábban a Hertha vezetőedzőjeként dolgozott, és még mindig a klub alkalmazásában áll (Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP)

Ha Dárdai valóban elvállalja a feladatot, abban Hernádi Zsoltnak, az Újpestet tulajdonló MOL elnök-vezérigazgatójának döntő szerepe lenne – teszi hozzá a Csakfoci.

Dárdai kinevezését akár már a Kazincbarcika elleni évzáró bajnoki (vasárnap, 15 óra) előtt bejelentheti az Újpest. A szakember egyébként még a Hertha BSC alkalmazottja, jelenleg játékos-megfigyelőként és nagykövetként dolgozik a berlini klubnál.

Az Újpest pillanatnyilag a kilencedik helyen áll az NB I-ben, öt pontra a kiesőzónától, de ha a hétvégén legyőzi otthon a Kazincbarcikát, akkor felkapaszkodhat a nyolcadik pozícióba. Az együttest Damir Krznar menesztése óta ideiglenes vezetőedzőként Bodor Boldizsár irányítja.

Nyitókép: JOHN MACDOUGALL / AFP

proctor
2025. december 17. 12:21
Elég nagy MARHA ha elvállalja !!!
tapir32
2025. december 17. 11:09
A felfegyverzett Ukrajna veszély jelent az EU-ra és Magyarországra!
ördöngös pepecselés
2025. december 17. 10:56
ez nagyon jó lenne mert kell még egy nemzetközi porondon is vernyképes csapat az országnak
cutcopy
2025. december 17. 10:43 Szerkesztve
Ne már, hogy kerül oda, ezzel minden eddigit lerombol a mítoszából..
