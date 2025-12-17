Rendkívüli: Dárdai Pál megegyezett egy magyar klubbal!

A csakfoci.hu információi szerint az Újpest FC gyakorlatilag mindenben megegyezett Dárdai Pállal, így a jövőben ő felel majd a labdarúgó NB I-ben szereplő klub szakmai koncepciójáért. A honlap úgy tudja, az egyesület vezetése egy ideje már szoros kapcsolatban áll a Hertha korábbi vezetőedzőjével, a magyar válogatott volt szövetségi kapitányával, aki úgy érzi, elérkezett az ideje annak, hogy belevágjon ebbe a munkába.