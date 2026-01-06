2026 feladata a zéró tolerancia és a megelőzés rendszerszintű összekapcsolása

A szülői szerep elvárásrendszere jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben. Az új típusú kockázatok, a digitalizáció, valamint a pszichés terhelések növekedése olyan helyzeteket teremtettek, amelyek kezelésére sok család nem rendelkezik megfelelő mintákkal. A szülők bevonása ezért nem ellenőrzési vagy számonkérési kérdés, hanem preventív befektetés. Az információhoz való hozzáférés, a jelzőrendszerek ismerete és a segítségkérés legitimálása közvetlenül hozzájárul a gyermekek védelméhez. Hasonló jelentőségű a pedagógusok szakmai támogatása. A zéró tolerancia elvének érvényesítése a mindennapi gyakorlatban gyakran komplex döntési helyzeteket eredményez, amelyek egyszerre igényelnek jogi, pedagógiai és pszichológiai kompetenciákat. Ennek megfelelően a pedagógusképzésben és továbbképzésben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a prevenciós ismereteknek, a krízishelyzetek kezelésének, valamint az együttműködésnek a társszakmákkal.

Fontos hangsúlyozni, hogy a prevenció nem a felelősség elmosását jelenti, hanem annak megelőző jellegű megerősítését. A zéró tolerancia kijelöli a határokat, a prevenció pedig lehetőséget teremt arra, hogy minél kevesebb gyermek és fiatal lépje át ezeket a határokat – akár elkövetőként, akár elszenvedőként. 2026 perspektívájából tehát a legfontosabb szakmai kihívás nem az, hogy a zéró tolerancia vagy a prevenció között válasszunk. A kérdés az, hogyan tudjuk a kettőt koherens, egymást erősítő rendszerré szervezni. Egy olyan működési modellé, amely egyszerre biztosít világos normákat, kiszámítható következményeket és valódi esélyt a megelőzésre. Ez a megközelítés hosszú távon nemcsak a krízisek és a szerhasználók számát csökkenti, hanem hozzájárul egy stabilabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb nevelési környezet kialakításához. Újévi kívánságként azt kívánom, hogy 2026 legyen az az év, amikor ez a szemlélet már nem csupán szakmai koncepció, hanem következetesen érvényesített gyakorlat is lesz.”

