Drogkutató Intézet zéró tolerancia gyermek kábítószer

2026 feladata a zéró tolerancia és a megelőzés rendszerszintű összekapcsolása

2026. január 06. 13:31

A most kezdődő évben a legfontosabb szakmai kihívás nem az lesz, hogy a zéró tolerancia vagy a prevenció között válasszunk. A kérdés az, hogyan tudjuk a kettőt koherens, egymást erősítő rendszerré szervezni. Egy olyan működési modellé, amely egyszerre biztosít világos normákat, kiszámítható következményeket és valódi esélyt a megelőzésre.

2026. január 06. 13:31
null
Téglásy Kristóf
Téglásy Kristóf
Drogkutató Intézet

„2025-ben világossá vált, hogy a zéró tolerancia elvének következetes érvényesítése elengedhetetlen alapfeltétel a kábítószerek elleni küzdelemben. A szerhasználat, a kábítószer terjesztés, az ezzel szükségszerűen kéz a kézben járó erőszak, a kábítószer propaganda, valamint minden olyan magatartásforma, amely veszélyezteti a gyermekek, fiatalok testi, lelki vagy szociális biztonságát, nem relativizálható, és nem kezelhető eseti kivételként. A normák egyértelműsége és a következmények kiszámíthatósága nélkül nem teremthető biztonságos társadalmi környezet.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Autóvezetés kábítószer hatása alatt

A kannabisz hatása alatt álló sofőrök gyakran később reagálnak a váratlan helyzetekre, rosszabbul mérik fel a távolságokat, és hajlamosabbak a hibás manőverekre.

Ugyanakkor a tapasztalatok azt is megerősítik, hogy a zéró tolerancia önmagában nem képes csökkenteni a problémák újratermelődését. A szankcionáló megközelítés szükséges, de nem elégséges. Amennyiben a beavatkozások kizárólag reaktív jellegűek, a rendszer folyamatosan a már bekövetkezett krízisek kezelésére kényszerül, miközben a kiváltó okok érintetlenek maradnak. Ez a felismerés teszi indokolttá, hogy 2026-ban a szakpolitikai fókusz egyre hangsúlyosabban a prevenció irányába tolódjon el. A megelőzés elsődleges színtere továbbra is az iskola lehet. Nem csupán azért, mert a gyermekek itt töltenek jelentős időt, hanem mert az iskola strukturált, intézményes keretet biztosít a készségfejlesztéshez, az értékközvetítéshez és a korai jelzéshez. A hatékony prevenció azonban nem redukálható alkalomszerű programokra vagy formális tananyag-elemekre. Olyan komplex, életkorhoz igazított, folyamatosan jelen lévő beavatkozásokra van szükség, amelyek fejlesztik az önismeretet, az érzelemszabályozást, a konfliktuskezelést és a felelős döntéshozatalt.

A kockázati magatartások – ideértve a szerhasználatot, az agressziót, az online térben megjelenő ártalmakat – jellemzően nem elszigetelt jelenségek, hanem egymással összefüggő folyamatok eredményei. A prevenció hatékonysága ezért azon múlik, hogy az intézmények és az ott dolgozók képesek-e időben felismerni a figyelmeztető jeleket, és rendelkeznek-e azokkal az eszközökkel, amelyekkel a problémák eszkalációja megelőzhető. Mindez azonban csak akkor működhet, ha a köznevelési intézmények nincsenek magukra hagyva. 2026-ra egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a prevenció nem kizárólag pedagógiai kérdés, hanem szélesebb társadalmi együttműködést igényel. Ennek egyik, eddig keveset hangoztatott kulcseleme a szülők célzott és strukturált edukációja.

A szülői szerep elvárásrendszere jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben. Az új típusú kockázatok, a digitalizáció, valamint a pszichés terhelések növekedése olyan helyzeteket teremtettek, amelyek kezelésére sok család nem rendelkezik megfelelő mintákkal. A szülők bevonása ezért nem ellenőrzési vagy számonkérési kérdés, hanem preventív befektetés. Az információhoz való hozzáférés, a jelzőrendszerek ismerete és a segítségkérés legitimálása közvetlenül hozzájárul a gyermekek védelméhez. Hasonló jelentőségű a pedagógusok szakmai támogatása. A zéró tolerancia elvének érvényesítése a mindennapi gyakorlatban gyakran komplex döntési helyzeteket eredményez, amelyek egyszerre igényelnek jogi, pedagógiai és pszichológiai kompetenciákat. Ennek megfelelően a pedagógusképzésben és továbbképzésben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a prevenciós ismereteknek, a krízishelyzetek kezelésének, valamint az együttműködésnek a társszakmákkal.

Fontos hangsúlyozni, hogy a prevenció nem a felelősség elmosását jelenti, hanem annak megelőző jellegű megerősítését. A zéró tolerancia kijelöli a határokat, a prevenció pedig lehetőséget teremt arra, hogy minél kevesebb gyermek és fiatal lépje át ezeket a határokat – akár elkövetőként, akár elszenvedőként. 2026 perspektívájából tehát a legfontosabb szakmai kihívás nem az, hogy a zéró tolerancia vagy a prevenció között válasszunk. A kérdés az, hogyan tudjuk a kettőt koherens, egymást erősítő rendszerré szervezni. Egy olyan működési modellé, amely egyszerre biztosít világos normákat, kiszámítható következményeket és valódi esélyt a megelőzésre. Ez a megközelítés hosszú távon nemcsak a krízisek és a szerhasználók számát csökkenti, hanem hozzájárul egy stabilabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb nevelési környezet kialakításához. Újévi kívánságként azt kívánom, hogy 2026 legyen az az év, amikor ez a szemlélet már nem csupán szakmai koncepció, hanem következetesen érvényesített gyakorlat is lesz.”

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 

massivement5
2026. január 06. 15:20
Bármi, amit egy fideszes politikus mond, vagy csinál, az kizárólag a lopás, a még több hatalom megragadása és a dilettantizmus keverékével írható le.
bagoly-29
2026. január 06. 13:48 Szerkesztve
A probléma az, hogy van aki azt szereti ha tiszta a feje (én pl. 60 éve voltam utoljára berúgva, a feleségem itatott le, hogy lássa, hogy viselkedem részegen. jelentem hortyogtam reggelig!-:) más meg az hogy bódult! Ez veleszületett hajlam, nemigen lehet rajta változtatni, aki ilyen az meg keresi hogy mitől élhet rózsaszín ködben!
herbert
2026. január 06. 13:38
Már megint drogszakértőset játszik a vendéglátós hitoktató?
