Autóvezetés kábítószer hatása alatt

A kannabisz különösen nagy kihívást jelent: ez a leggyakrabban használt, szövetségi szinten illegális drog az Egyesült Államokban, és a közvélemény gyakran alábecsüli a volán mögött tapasztalható kockázatait.

Egy kutatás szerint a közlekedési ellenőrzés alá eső kannabiszhasználók több mint 80%-a bevallja, hogy a szer fogyasztását követő néhány órán belül vezetett, és közel 20% úgy véli, hogy a vezetési képességei még javultak is. Azonban több tanulmány kimutatta, hogy azok a sofőrök, akiknek a vérében THC – a kannabisz elsődleges pszichoaktív összetevője – található, körülbelül kétszer nagyobb eséllyel kerülnek halálos kimenetelű balesetbe, akár okozóként, akár áldozatként, mint azok, akik nem fogyasztottak drogokat vagy alkoholt.

A USA-beli jogi szabályozást tekintve, minden államában tiltott a kábítószer hatása alatti vezetés, de a szabályok alkalmazása nagymértékben különbözik. Egyes államok – például Texas és Kalifornia – az észlelhető károsodás (a vezetési képességek romlása) jeleire épülő szabályozást alkalmaznak. Mások, mint Ohio és Wisconsin, konkrét határértékeket határoznak meg bizonyos szerekre, például a THC-re. Vannak zéró toleranciát alkalmazó államok is, ahol már a legkisebb drog általi befolyásoltság is büntetést von maga után. Ezek az eltérések jogi bizonytalanságot teremtenek, és államonként másként értelmezik a szabályokat. Például Illinois-ban bűncselekmény vezetni bármilyen drog fogyasztása után, sőt egyes legális gyógyszerek esetén is, míg Arizonában a THC jelenléte a szervezetben önmagában nem elég a büntetéshez, de a vádat a feltételezett vezetői képességeinek romlására alapozhatják.

Sajnos nincs egységes módszer annak mérésére, hogy a kábítószer fogyasztás milyen mértékben rontotta a vezetői képességeket, ami jelentős eltéréseket eredményez a szabályozásban. Míg az alkoholt könnyen lehet helyszínen mérni, a drogok kimutatása bonyolultabb, mert egyes anyagok hosszú ideig a szervezetben maradnak, vagy speciális eszköz nélkül nem is mutathatók ki. Ennek megoldására egyre több állam vezeti be a nyálmintás gyorsteszteket, amelyeket 2023 végéig már 27 állam engedélyezett.”

