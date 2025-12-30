Elindult a Mol hatalmas beruházása: új csővezeték épül Magyarország és Szlovákia között

Elindult annak a magyar–szlovák termékvezetéknek az építése, amely révén teljessé válik a Slovnaft és a Dunai Finomító közötti vezetéki kapcsolat:

a csövön a hazai felhasználás bő harmadának megfelelő gázolaj érkezhet.

A Mol a jövőben is biztosítottnak látja szlovákiai leánycége kőolajellátását – írja a Világgazdaság. Mint kiderült, sorra telnek meg a hazai olajvezeték-depók, amelyekből már meg is kezdték a csövek kihelyezését a Mol új termékvezetékének kijelölt nyomvonala mentén. A lefektetendő vezetéken főleg gázolaj, de benzin és más olajtermék is érkezik majd Magyarországra, mégpedig hatalmas mennyiség.