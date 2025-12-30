Ft
vezeték dunai finomító slovnaft benzin gázolaj magyarország mol

Elindult a Mol hatalmas beruházása: új csővezeték épül Magyarország és Szlovákia között

2025. december 30. 06:07

A vezeték Magyarország energiaellátásának és a nyersanyag-diverzifikációnak a záloga.

2025. december 30. 06:07
null

Elindult annak a magyar–szlovák termékvezetéknek az építése, amely révén teljessé válik a Slovnaft és a Dunai Finomító közötti vezetéki kapcsolat:

 a csövön a hazai felhasználás bő harmadának megfelelő gázolaj érkezhet.

A Mol a jövőben is biztosítottnak látja szlovákiai leánycége kőolajellátását – írja a Világgazdaság. Mint kiderült, sorra telnek meg a hazai olajvezeték-depók, amelyekből már meg is kezdték a csövek kihelyezését a Mol új termékvezetékének kijelölt nyomvonala mentén. A lefektetendő vezetéken főleg gázolaj, de benzin és más olajtermék is érkezik majd Magyarországra, mégpedig hatalmas mennyiség.

Hozzáteszik: a mintegy két éven át tartó csőfektetéssel és a kiegészítő munkákkal 

várhatóan 2027 első negyedében végez a kivitelező, 

de a tervezett beruházás volumene és komplexitása miatt ettől akár jelentősen el is térhetnek.

A komplexitás egyebek mellett abból adódik, hogy a nyomvonal több tucat hazai települést érint, utakat, vizeket, vasutat és más építményeket keresztez, létesítményeket közelít meg, illetve kerül ki. A vezeték építésének 

célja a szlovák és a magyar rendszer összekapcsolása.

 Mivel e cél ezzel a beruházással meg is valósul, a termékvezetéket a Mol nem kívánja továbbvezetni – írják.

A Slovnafttól érkező termékeket szükség esetén a százhalombattai Dunai Finomító területén lévő működő terméktávvezeték üzemközpontja a meglévő csővezetékeken eljuttathatja más hazai felhasználási helyekre, például Tiszaújvárosba vagy Szajolba. Tiszaújváros és Tiszapalkonya, valamint Pozsony között jelenleg vasúton utazik a gázolaj, tudjuk meg.

Hangsúlyozzák: az építendő cső kapacitása évi 1,65 millió tonna. A tervek szerint motorikus gázolajat, motorikus benzint, vegyipari benzint, később esetleg vegyipari gázolajat is behoz rajta a Mol. A gázolajban nem lesz bioösszetevő. Várhatóan minimum kétszer annyi gázolaj érkezik, mint benzin.

A Mol pozsonyi és százhalombattai finomítója közötti egyirányú, a Szlovákia felőli kapcsolat előnyei a következők a nyilvános dokumentáció szerint: évi 200 ezer tonna rakott fuvarral 

csökken a dunai hajóforgalom; megszűnik 200 ezer tonna Dunán történő töltés, valamint lefejtés; kiváltanak évi másfél millió tonna vasúti szállítást 

a hozzá tartozó töltésekkel és lefejtésekkel együtt; hatalmas gázolajmennyiség érkezhet az új termékvezetéken.

A fent közölt adatokból számolva a terv az, hogy évente legalább 1,1 millió tonna gázolaj érkezzen Magyarországra Szlovákiából. Ez az éves teljes hazai felhasználásnak több mint harmada – írják. Mint olvasható, 

a vezeték Magyarország energiaellátásának és nyersanyag-diverzifikációnak a záloga.

Úgy tűnik, a Mol bízik abban, hogy az Oroszország elleni szankciókkal nehezített helyzetben is stabil marad a szlovákiai érdekeltség ellátása. 

Nyitókép: Illusztráció. TOMAS BENEDIKOVIĆ / AFP

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. december 30. 07:01 Szerkesztve
nevezhetnék mindjárt a Barátság II. után szabadon Benes II. -nek ha gázra van szükségük építsenek egy fingerőművet biztos lesz elég magyar aki belefingana a szlovákok pofájába - azzal fűthetnek, meg főzhetnek BASZÓDJANAK FÖL
Válasz erre
1
0
grenki-2
2025. december 30. 06:55
Jól meghálálják a benes dekrétumokkal.....
Válasz erre
1
1
bagira004
2025. december 30. 06:51
Még Magyarország fejleszt épít mert a gázenergia a jövő , addig a nyugati drogos világ terroristákat támogató mamut elosztás felé haladó . Virágcserép fűtésben látja a jövőt.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!