Hidegzuhanyként érte Magyarországot a horvátok húzása: öt pontban foglalták össze, milyen következményei lesznek

A pozsonyi finomító szerint a visszatartott kőolajmennyiség értéke mintegy 50 millió amerikai dollár, amelynek visszatartása komolyan veszélyeztetheti a közép-európai régió – nem orosz eredetű – üzemanyaggal történő ellátását.

Nos, nekünk állítólag rájuk kellene váltanunk, kizárólag rájuk bízva az olajellátásunkat a jelenlegi kétútvonalas ellátás helyett”

– értékelte a történteket Tóth Máté arra utalva, hogy Nyugatról arról győzködik Magyarországot, váljon le az orosz kőolajról és helyette Horvátország felől szerezze be a kiesett mennyiséget.

Diverzifikálás helyett ez lenne a valódi függőség

Tóth Máté ezek után öt pontban magyarázta el a helyzetet és vonta le a következtetéseket.