Szorul a hurok az ukránok nyaka körül – egyetlen választása maradt Zelenszkijnek

„Mindannyiunkat megrázott az időzítés. Százhalombattáról már tudni véljük, hogy az AV-3-as desztillációs üzem valószínűleg baleset miatt gyulladhatott ki. Viszont, hogy a súlyát érzékeljük, ez a szíve a finomításnak a MOL-üzemben. Ezzel pedig lényegében egy időben történt a romániai robbanás is, amiről igazán értékelhető iparági hírek nem érkeztek. Annyit tudunk csak, amit a híradásokban látunk, olvasunk. Mindezek mellett pedig viszonylag friss értesülés, hogy Bajorországban is lángol egy hulladékfeldolgozó üzem” – mondta el a Mandiner megkeresésére Tóth Máté az olajfinomítókban történt robbanások kapcsán.

Az energiajogász arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a három eset, ez a „furcsa csillagállás” valahol elgondolkodtató, mert ilyen események időben egymástól távol sem történnek túl gyakran, nemhogy egyszerre.

Viszont egyelőre nem lehet összefüggésekről sem beszélni.

De mindenesetre érdekes, hogy akkor történnek mindezek, mikor a budapesti békecsúcs szervezésének a célegyenesében vagyunk. Sőt, mint kiderült aktívak a titkosszolgálatok is, hiszen orosz értesülés szerint a brit és az ukrán titkosszolgálat a Török Áramlat gázvezetéket nézegetik, keresik azt a pontot, ahol esetleg robbantani lehet. „Mert egy magányosan álldogáló kompresszorállomás könnyebb célpont, mint bármi a háborús front közelében” – mutatott rá.