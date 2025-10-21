Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tél háború diverzifikáció budapesti békecsúcs Magyarország energiahordozó Oroszország energiajogász Tóth Máté

Szorul a hurok az ukránok nyaka körül – egyetlen választása maradt Zelenszkijnek

2025. október 21. 20:36

Tóth Máté a Mandiner megkeresésére elmondta, hogy szemben azokkal a híresztelésekkel, hogy Magyarország nem a megfelelő ütemben válik le az orosz energiahordozókról, jelentős a hazai kitermelés. Arról nem beszélve, hogy nemcsak az oroszoktól vásárolunk.

2025. október 21. 20:36
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

„Mindannyiunkat megrázott az időzítés. Százhalombattáról már tudni véljük, hogy az AV-3-as desztillációs üzem valószínűleg baleset miatt gyulladhatott ki. Viszont, hogy a súlyát érzékeljük, ez a szíve a finomításnak a MOL-üzemben. Ezzel pedig lényegében egy időben történt a romániai robbanás is, amiről igazán értékelhető iparági hírek nem érkeztek. Annyit tudunk csak, amit a híradásokban látunk, olvasunk. Mindezek mellett pedig viszonylag friss értesülés, hogy Bajorországban is lángol egy hulladékfeldolgozó üzem” – mondta el a Mandiner megkeresésére Tóth Máté az olajfinomítókban történt robbanások kapcsán.

Az energiajogász arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a három eset, ez a „furcsa csillagállás” valahol elgondolkodtató, mert ilyen események időben egymástól távol sem történnek túl gyakran, nemhogy egyszerre. 

Viszont egyelőre nem lehet összefüggésekről sem beszélni.

De mindenesetre érdekes, hogy akkor történnek mindezek, mikor a budapesti békecsúcs szervezésének a célegyenesében vagyunk. Sőt, mint kiderült aktívak a titkosszolgálatok is, hiszen orosz értesülés szerint a brit és az ukrán titkosszolgálat a Török Áramlat gázvezetéket nézegetik, keresik azt a pontot, ahol esetleg robbantani lehet. „Mert egy magányosan álldogáló kompresszorállomás könnyebb célpont, mint bármi a háborús front közelében” – mutatott rá.

Ezt is ajánljuk a témában

Vagy a frontok fagynak be vagy Ukrajna fagy meg

A szakértő ezután hangsúlyozta, hogy három érve is van arra, hogy miért hozhatja el valóban az orosz-ukrán háború lezárását Donald Trump és Vlagyimir Putyin magyarországi találkozója. „A liberális sajtónak szokása, hogy lehülyézze Trumpot. Ennek apropója most az, hogy kijelentette, ha nem ér véget a háború, akkor az egyet jelent Ukrajna megsemmisülésével. Pedig a helyzet a következő: vagy a frontok fagynak be vagy Ukrajna meg” – húzta alá, így tehát tulajdonképpen egyetlen választása marad Volodimir Zelenszkijnek.

Ezt a gondolatát Tóth bővebben is kifejtette. Elhangzott többek között, hogy négymilliárd köbméternyi gázra lenne szüksége télen Ukrajnának. „Ez kétmilliárd dollár, és már most sincs nekik sem elegendő pénz- és energiaforrásuk. S még nem kezdődött el a tél. Arról nem beszélve, hogy Ukrajna elveszítette a távhőtermelő kapacitásának a 70 százalékát: 

hiányzik 180 hőközpont és 1000 kazánház, tehát ukrán nagyvárosoknak nem lesz távfűtése a télen”. 

„A harmadik pedig a villany. A háború sújtotta országnak hajdan volt 38 gigawattnyi villamosenergia termelő kapacitása, de ennek a kétharmada elment. S télen keleti szomszédunk villamosenergia igénye az 18 gigawatt. S mindezt csak importból tudják fedezni, de a vezetékes hálózatok közben nem alkalmasok arra, hogy ennyi villanyt behozzanak. Ráadásul a két nagy atomerőművet is le kell szabályozniuk, sokszor le kell őket venni a hálózatról” – sorolta az energiajogász.

Tóth Máté ezt a gondolatmenetét azzal zárta, hogy a fentiek is azt bizonyítják, hogy 

ennek a háborúnak vagy a felek vetnek véget a budapesti békecsúcson vagy a kemény tél fog.

Magyarország jelenleg is diverzifikál

A szakértő végül reagált az Energiaügyi Minisztérium oldalán megjelent Nemzeti Energia- és Klímaterv legújabb verziójára is, melyben többek között arról írnak, hogy mekkora kockázatot jelent az orosz importnak való kitettség, és hogy ezen mindenképp változtatni kell.

„Az orosz energiaimport az amerikai LNG-szállítmányokkal szemben, ha csak az orosz felet nézzük és kivesszük a közvetítőket, akkor a legbiztosabb import. Ez a minisztériumi közlemény tehát ennek látszólag ellentmondani látszik, ám azért szó sincs ilyesmiről, mert közben, de közben látjuk az ukrán fél magatartását a szállítási infrastruktúrával kapcsolatban. Ez alapvetően veszélyezteti a beszerzését, és itt a rizikófaktor is” – idézte fel az elmúlt hónapok történéseit. 

Majd megjegyezte, hogy a minisztérium lépései tökéletesek, ami a diverzifikáció (kockázat csökkentése – szerk.) felé tett lépéseket illeti, és kiemelte Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes munkáját.
„Magyarország jelenleg is diverzifikál. Szemben azzal az elképesztő, rosszindulatú keretezéssel, hogy Magyarország nem a megfelelő ütemben válik le az orosz energia hordozókról, – kőolaj és földgáz – ez nem igaz. 

Jelenleg is egymillió tonna olajat termelünk, és földgázban is lassan kétmilliárd köbméter a hazai kitermelés évente. 

Utóbbinál a lakossági igényt majdhogy nem itthonról is ki tudjuk elégíteni” – cáfolta meg a baloldali narratívát Tóth. 

A szakértő továbbá arról is beszélt, hogy kőolajat jelenleg is két irányból vásárolunk – a Barátság- és az Adria-kőolajvezetéken keresztül. Míg földgázt a török kereskedőtől is vásárol Magyarország, éves szinten 750 millió köbmétert, de Horvátországból és Ausztriából is hoz be gázt. Sőt, az azeri gázmezőkbe is bevásárolta magát. „A diverzifikáció tehát nem egy derült égből jött megállapítás. Valójában ez egy folyamatban lévő jelenségnek a láttamozása, és nem a kezdete” – szögezte le Tóth Máté.

Fotó: TOM BRENNER / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2025. október 21. 21:58
Gondolom, azért robbannak fel “maguktól” az olajfinomítók. A MOL-é egész Közép-Kele-Európát látja rl, úgy, amúgy…
Válasz erre
1
0
bravedave
2025. október 21. 21:49
“Utóbbinál a lakossági igényt majdhogy nem itthonról is ki tudjuk elégíteni” = nem tudjuk kielégíteni a hazai igényt. Gazdaság mit csináljon energia nélkül? Egy kisebb szűkösség is begyújtaná az inflációt, mert Magyarország Kormánya a stratégiai tartalékot drágán vette, szóval vagy ugyanolyan drágán adja el, vagy tovább növeli az államháztartás hiányát.
Válasz erre
1
0
Potymog
2025. október 21. 21:46
" Viszont, hogy a súlyát érzékeljük, ez a szíve a finomításnak a MOL-üzemben." Annak idején a Mikroelektronikai Vállalatnak is pont a leglényegesebb része gyulladt ki a Fóti úton. Azóta sincs olyan hasonló jelentőségű üzem Magyarországon. Remélem, a MOL-t nem fogják hagyni, és nem engedik úgy tönkre tenni, mint a MEV-et.
Válasz erre
4
0
tapir32
2025. október 21. 21:45
Leyen felelőtlenül ígérte meg Ukrajnának az EU csatlakozást. Elbolondította az ukránokat. Mások nevében ígérgetett.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!