Sokatmondó az ukrán támadás időzítése – szakértő a Barátság kőolajvezeték leállásáról

A Barátság kőolajvezeték leállásának az ellátásra gyakorolt közvetlen hatása elsősorban azon múlik, hogy mennyi idő alatt lehet helyreállítani a szállításokat – emelte ki a Mandiner megkeresésére Hortay Olivér.

A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője megerősítette, Magyarország három hónapra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik

és ezen felül a piaci szereplők is készleteznek.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A szakértő a kőolajvezeték elleni korábbi támadásokkal összehasonlítva ugyanakkor fontos különbségekre mutatott rá. Az eddigi támadások a vezeték kiszolgáló infrastruktúráját érték és a hibákat viszonylag gyorsan – egy-két nap alatt – ki lehetett javítani, így azok

sem a rendelkezésre álló üzemanyag mennyiségében,

sem az árakban nem okoztak érzékelhető problémákat a fogyasztók számára.

„Az eddigi ukrán dróntámadások elsődleges célja aligha a vezeték tartós ellehetetlenítése volt – hiszen ez Ukrajna üzemanyag-beszerzési lehetőségeit is hátrányosan érintené –, sokkal inkább politikai nyomásgyakorlás, hogy Magyarország és Szlovákia változtasson álláspontján: támogassa Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, illetve felfegyverzését” – fogalmazott Hortay Olivér, aki azt is világossá tette,

„ha egy egyedi támadást követően a szállítást gyorsan helyre lehet állítani, a fennakadás elsősorban az érintett vállalatoknak okoz logisztikai nehézséget, a finomítók ellátására, vagy az árakra nincs érdemi hatással. A végfogyasztók szempontjából az érdemi kockázatot az jelenti,

ha a támadások rendszeressé válnak vagy, ha azok a szállítások tartós leállását idézik elő

Mivel azonban a régiónk olajellátásának nagyobb része a Barátság-vezetéken keresztül érkezik,

a tartós leállásnak mind a mennyiségekre, mind az árakra súlyos következményei lehetnek, mivel ésszerű körülmények között nem helyettesíthető.

Barátság helyett Adria?

A Mandiner kérdésére, hogy milyen hatása van az energiainfrastruktúrára Donald Trump amerikai elnök közvetítő szerepének az orosz-ukrán konfliktusban, Hortay Olivér rámutatott, hogy a tárgyalásokról csak korlátozott információkkal rendelkezünk, így a két esemény közötti összefüggésekre is csak spekulatív válasz adható.

Sokatmondó azonban, hogy az ukrán vezetés éppen azután indította első támadását, hogy Magyarország egyedüli tagállamként nem írta alá az Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását sürgető uniós dokumentumot. A második dróntámadásra pedig nem sokkal azt követően került sor, hogy Donald Trump nyilvánosan utalt rá, hogy megkülönböztetett figyelmet szentel a magyar miniszterelnök véleményének a tárgyalásokon.

A Barátság-vezeték egyetlen érdemi alternatívája a Horvátországon keresztül érkező Adria-kőolajvezeték – tette világossá a szakértő – majd elmondta, az Adria vezeték

kapacitása azonban szűkös;

a vezeték önmagában nem képes megbízhatóan, teljes egészében fedezni a regionális igényeket.

Ráadásul, ha a beszerzési lehetőségeink egyetlen vezetékre szűkülnének, az rendkívüli mértékben megnövelné a kitettségünket,

ami nemcsak az ellátásbiztonsági kockázatokat növelné,

hanem vélhetően az árak emelkedéséhez vezetne.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ugyanis a horvát fél kíméletlenül kihasználja piaci erejét a tranzitárazásban. Hortay felidézte,