08. 19.
kedd
üzemanyagpiac Brüsszel Barátság támadás Hortay Olivér kőolajvezeték ukrajna

Sokatmondó az ukrán támadás időzítése – szakértő a Barátság kőolajvezeték leállásáról

2025. augusztus 19. 18:47

Hortay Olivér szerint az rendelkezésre álló üzemanyag mennyiségét és az árát egyetlen tényező befolyásolja érdemben.

2025. augusztus 19. 18:47
null

A Barátság kőolajvezeték leállásának az ellátásra gyakorolt közvetlen hatása elsősorban azon múlik, hogy mennyi idő alatt lehet helyreállítani a szállításokat – emelte ki a Mandiner megkeresésére Hortay Olivér.

A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője megerősítette, Magyarország három hónapra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik

és ezen felül a piaci szereplők is készleteznek. 

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A szakértő a kőolajvezeték elleni korábbi támadásokkal összehasonlítva ugyanakkor fontos különbségekre mutatott rá. Az eddigi támadások a vezeték kiszolgáló infrastruktúráját érték és a hibákat viszonylag gyorsan – egy-két nap alatt – ki lehetett javítani, így azok 

  • sem a rendelkezésre álló üzemanyag mennyiségében, 
  • sem az árakban nem okoztak érzékelhető problémákat a fogyasztók számára. 

„Az eddigi ukrán dróntámadások elsődleges célja aligha a vezeték tartós ellehetetlenítése volt – hiszen ez Ukrajna üzemanyag-beszerzési lehetőségeit is hátrányosan érintené –, sokkal inkább politikai nyomásgyakorlás, hogy Magyarország és Szlovákia változtasson álláspontján: támogassa Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, illetve felfegyverzését” – fogalmazott Hortay Olivér, aki azt is világossá tette,

„ha egy egyedi támadást követően a szállítást gyorsan helyre lehet állítani, a fennakadás elsősorban az érintett vállalatoknak okoz logisztikai nehézséget, a finomítók ellátására, vagy az árakra nincs érdemi hatással. A végfogyasztók szempontjából az érdemi kockázatot az jelenti,

ha a támadások rendszeressé válnak vagy, ha azok a szállítások tartós leállását idézik elő 

Mivel azonban a régiónk olajellátásának nagyobb része a Barátság-vezetéken keresztül érkezik, 

a tartós leállásnak mind a mennyiségekre, mind az árakra súlyos következményei lehetnek, mivel ésszerű körülmények között nem helyettesíthető.

Barátság helyett Adria?

A Mandiner kérdésére, hogy milyen hatása van az energiainfrastruktúrára Donald Trump amerikai elnök közvetítő szerepének az orosz-ukrán konfliktusban, Hortay Olivér rámutatott, hogy a tárgyalásokról csak korlátozott információkkal rendelkezünk, így a két esemény közötti összefüggésekre is csak spekulatív válasz adható. 

Sokatmondó azonban, hogy az ukrán vezetés éppen azután indította első támadását, hogy Magyarország egyedüli tagállamként nem írta alá az Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását sürgető uniós dokumentumot. A második dróntámadásra pedig nem sokkal azt követően került sor, hogy Donald Trump nyilvánosan utalt rá, hogy megkülönböztetett figyelmet szentel a magyar miniszterelnök véleményének a tárgyalásokon.

A Barátság-vezeték egyetlen érdemi alternatívája a Horvátországon keresztül érkező Adria-kőolajvezeték – tette világossá a szakértő – majd elmondta, az Adria vezeték

  • kapacitása azonban szűkös; 
  • a vezeték önmagában nem képes megbízhatóan, teljes egészében fedezni a regionális igényeket. 
  • Ráadásul, ha a beszerzési lehetőségeink egyetlen vezetékre szűkülnének, az rendkívüli mértékben megnövelné a kitettségünket, 
  • ami nemcsak az ellátásbiztonsági kockázatokat növelné, 
  • hanem vélhetően az árak emelkedéséhez vezetne. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ugyanis a horvát fél kíméletlenül kihasználja piaci erejét a tranzitárazásban. Hortay felidézte,

Brüsszel válságkezelési csomagjai pedig inkább terhet jelentenek mint megoldást.

Brüsszelre most sem számíthat Magyarország

Emlékeztetett, a Draghi-jelentés megállapította, hogy az EU egyik fő versenyképességi problémáját a magas árak jelentik és a közösség vezetői felkérték az Európai Bizottságot, hogy orvosolja a problémát, Ursula von der Leyen pedig azzal a RePowerEU csomaggal állt elő, aminek fő célkitűzését az orosz energiahordozók kitiltása jelentette. 

Hiába látható az elmúlt évek árgörbéin, hogy a magas költségekért jelentős részben az EU szelektív vásárlási gyakorlata felelős és hiába mondja az elemi közgazdasági logika, hogy ha mesterségesen szűkítjük egy termék kínálatát, az további áremelkedéshez vezet, Brüsszel megoldása mégis a teljes energiaembargó. 

Hortay Olivér emellett megjegyezte, hosszan lehetne még sorolni a további példákat az elhibázott brüsszeli megoldáskoncepciókra: 

  • a túlzó klímaadókra szigorúbb kibocsátási célokkal, 
  • a magas lakossági energiadíjakra pedig a rezsitámogatások kivezetésével reagálnának. 

Az elmúlt évek bebizonyították, hogy ha baj van, a tagállamok magukra számíthatnak – mutatott rá a szakértő. A Mandiner kérdésére a közvetlen következményekről Hortay Olivér elmondta, mivel az üzemanyagpiac regionális jellegű, így a Barátság-vezeték kiesésének következményei – különböző mértékben ugyan – de a szomszédos országokba is károkat okoznának. Szlovákia ellátásához az útvonal mennyiségi oldalról is nélkülözhetetlen, így egy tartós kiesés esetén a hatások – Magyarországhoz hasonlóan – a szlovák ellátást is súlyos kihívások elé állítanák – tette hozzá a szakértő.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, az ukrán hadsereg vezérkara hétfőn azt közölte, hogy egy Tambov régióban található orosz olajszivattyú-állomás elleni támadás miatt leállt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. A MOL szóvivője az incidenssel kapcsolatban kiemelte, „jelenleg is zajlik a sérülés utáni műszaki helyreállítás a vezetéken. Amint ez befejeződik, a nyersolajszállítások újraindulhatnak. A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált”.

Nyitókép: Pixabay

