Európa jövője is eldőlhet Trump és Putyin alaszkai találkozóján

Nagy árat fizetett az Európai Unió Ukrajna feltétel nélküli támogatásával és az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókkal. A kontinens versenyképességét és a tagállamok gazdasági növekedését jelentősen visszafogták az átgondolatlan büntetőintézkedések, ugyanakkor Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki tárgyalása rákényszerítheti Brüsszelt arra, hogy megváltoztassa Moszkvával kapcsolatos politikáját.

„Azt, hogy a pénteki Trump-Putyin találkozó történelmi jelentőségű lesz-e, azt csak utólag tudjuk majd megítélni. De potenciálisan nagyon sok minden eldőlhet a megbeszélés során” – mondta a Mandiner megkeresésére Hortay Olivér. A Századvég energetikai üzletágának vezetője kiemelte,

Minden béke irányába tett lépésnek hatása van az Európai Unió és különösen a régiónk teljesítményére nézve.

Emlékeztetett: „az elmúlt években azt tapasztalhattuk, hogy a magas energiaárakon, a magas kamatokon, a szankciókon keresztül nagyon sokat veszítettek az országok, sokat veszített a régió. Ha az orosz-ukrán konfliktus a deeszkaláció irányába fordulna, és a felek lépéseket tennének a tűzszünet, majd a béke irányába, az felszabadíthatná a gazdaságot. Befolyásolhatná a beruházási kedvet és csökkenthetné azt a szankciós felárat, amit a gazdaság szereplőinek meg kell fizetniük. Tehát ez egy általános, pozitív hatást gyakorolna” – vázolt fel a szakértő egy optimista forgatókönyvet.

Arra is rámutatott, hogy az energiaszektorra is közvetlen hatással lehet egy megállapodás, mivel a Draghi-jelentésből is világosan kiderült, hogy az EU továbbra is attól szenved, hogy az ipari vállalatoknak többszörös árakat kell fizetniük az elektromos energiáért és a gázért, mint az energiaválság kirobbanása előtt.