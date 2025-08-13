Ft
08. 13.
szerda
Európa jövője is eldőlhet Trump és Putyin alaszkai találkozóján

2025. augusztus 13. 18:48

Brüsszel nem kapott meghívást a találkozóra, pedig az Európai Unió versenyképessége a tét.

2025. augusztus 13. 18:48
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Nagy árat fizetett az Európai Unió Ukrajna feltétel nélküli támogatásával és az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókkal. A kontinens versenyképességét és a tagállamok gazdasági növekedését jelentősen visszafogták az átgondolatlan büntetőintézkedések, ugyanakkor Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki tárgyalása rákényszerítheti Brüsszelt arra, hogy megváltoztassa Moszkvával kapcsolatos politikáját.

„Azt, hogy a pénteki Trump-Putyin találkozó történelmi jelentőségű lesz-e, azt csak utólag tudjuk majd megítélni. De potenciálisan nagyon sok minden eldőlhet a megbeszélés során” – mondta a Mandiner megkeresésére Hortay Olivér. A Századvég energetikai üzletágának vezetője kiemelte,

Minden béke irányába tett lépésnek hatása van az Európai Unió és különösen a régiónk teljesítményére nézve.

Emlékeztetett: „az elmúlt években azt tapasztalhattuk, hogy a magas energiaárakon, a magas kamatokon, a szankciókon keresztül nagyon sokat veszítettek az országok, sokat veszített a régió. Ha az orosz-ukrán konfliktus a deeszkaláció irányába fordulna, és a felek lépéseket tennének a tűzszünet, majd a béke irányába, az felszabadíthatná a gazdaságot. Befolyásolhatná a beruházási kedvet és csökkenthetné azt a szankciós felárat, amit a gazdaság szereplőinek meg kell fizetniük. Tehát ez egy általános, pozitív hatást gyakorolna” – vázolt fel a szakértő egy optimista forgatókönyvet. 

Arra is rámutatott, hogy az energiaszektorra is közvetlen hatással lehet egy megállapodás, mivel a Draghi-jelentésből is világosan kiderült, hogy az EU továbbra is attól szenved, hogy az ipari vállalatoknak többszörös árakat kell fizetniük az elektromos energiáért és a gázért, mint az energiaválság kirobbanása előtt. 

ha Trumpnak és Putyinnak sikerül megállapodásra jutnia, az azt eredményezhetné, hogy az unió is fokozatosan egy új megközelítés módra kényszerülne, a szankciós politika fordulatot vehetne, és a kereskedelmi korlátok szigorítása helyett azok enyhítése indulhatna el, ami az energiaszektort is felszabadíthatná.

Meghatározó energiapolitikai kérdések

Hortay szerint nagy kérdés, hogy az augusztus 15-i alaszkai megbeszélésen konkrétan milyen ügyek kerülnek elő. Több olyan kérdés is van, ami energiapolitikai szempontból is meghatározó. Az egyik az Északi Áramlat gázvezetékek kérdése, melynek kapcsán sokat lehetett arról olvasni, hogy Donald Trump és a körülötte állók nyitottak lennének a helyreállításra – amerikai részvétellel. Egyelőre azonban az Európai Unió és Németország elzárkózott ettől az elképzeléstől; a legutóbbi szankciós csomagba be is kerültek a vezetéket érintő jövőbeli tranzakciók. Trump és Putyin megállapodása viszont  új helyzetet teremthetne.

Felmerülhet az ukrán gáztranzit kérdése is, amely az év elején leállt, mivel 2024 végén lejárt a szerződés, amelynek meghosszabbításáról Kijev még csak tárgyalni sem volt hajlandó. „Trump azóta számos kérdésben megállapodott Ukrajnával, így egy új tranzitszerződésben már az amerikaiak is érdekeltek lehetnének. Ez végső soron az eredményezhetné, hogy egy megállapodás esetén a tranzit újraindításának kérdése is újra napirendre kerülhetne” – magyarázta Hortay Olivér.

Az uniós vezetők hátráltató tényezők lehetnek

A Mandiner arról is érdeklődött, hogy egy pozitív fordulat mikor kezdené el érzékeltetni a hatását a piaci árakon. A Századvég munkatársa azt felelte, hogy a piaci szereplők mind az energiaszektorban, mind más gazdasági területeken a jövőbeli változások kockázatát árazzák be. 

Ha az energiapiaci szereplők azt érzékelik, hogy a jövőbeli kockázatok csökkennek, – mert mondjuk kisebb eséllyel eszkalálódnak a kereskedelmi konfliktusok – az azonnali árcsökkenést válthat ki. Az, hogy ez milyen mértékű lesz, azon múlik, hogy a kockázatok mennyiben csökkennek.

Hortay az eddigiekhez hozzáfűzte, hogy bár az Európai Uniót lényegében kihagyják a tárgyalásból, de nagy befolyásoló erővel bír majd az folyamatokra, hogy az unió vezetése miként reagál majd a potenciális eredményekre. „Az Északi Áramlat gázvezetéket helyreállítani, az ukrán gázexportot újraindítani nem lehet az uniós vezetők beleegyezése nélkül. Ők még ellentarthatnak a folyamatoknak.”

A szakértő ennél a pontnál emlékeztetett, hogy az is aggasztó előjel, hogy a hétvégén Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt mondta, hogy a tárgyalástól függetlenül az EU a legfontosabb feladatainak tartja egy újabb szankciós csomag kidolgozását, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valamint felfegyverzését. „Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy Brüsszel nem változtatott a háborús és szankciós politikáján. S ha ez továbbra is így marad, akkor a Trump-Putyin tárgyalás eredményei nem indíthatnak be olyan mértékű árcsökkenést, ami akkor következne be, ha az EU vezetése is elkezdene lépéseket tenni a háború mielőbbi lezárása érdekében” – zárta gondolatait Hortay Olivér.

Nyitókép: Thierry GRUN / ONLY FRANCE / Only France via AFP

Összesen 14 komment

templar62
2025. augusztus 13. 20:07
Tuti elmarad a tali .
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. augusztus 13. 19:47
Ahogy egy idomított majom által vezetett Ferrari sem győzhet a F-1-ben, úgy Európa versenyképessége is egy kalap sza...mócával egyenértékű ezzel a vezetéssel!
Válasz erre
0
0
pesti051
2025. augusztus 13. 19:20
Európa (von de Leyen) éppen most adta szavát az USA-nak, hogy erőforrásainak tekintélyes részét hajlandó átadni neki... Vámok, kötelező európai beruházások az USA-ban, stb... Cserébe Trump megmondta von der Leyennek, kívül tágasabb, kávézz a folyosón... Orbán maga döntött arról, hogy inkább kimegy egyet kávézni, az EU-t meg kibaxták, mint macskát xarni...
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2025. augusztus 13. 19:18 Szerkesztve
Úgy látszik, Ukrajna a Nyugatnak valamiért nagyon fontos. Képesek kockáztatni érte a III. világháborút. Fontosabb, mint Irak, Afganisztán, Szíria. Líbia és a többiek - együttvéve.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!