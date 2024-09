Valóra vált Orbán Viktor rémálma: Brüsszel tényleg veszélybe sodorta Európa jövőjét

Titkolja Brüsszel Ukrajna EU-csatlakozásának előkészületeit?

A V4 országok agrárkamarái felszólítják az Európai Gazdálkodók és Európai Termelőszövetkezetek (Copa-Cogeca) vezetőségét, hogy vonják vissza a Közös Agrárpolitika stratégiai párbeszédéről szóló jelentés támogatását. A munkaanyag ellentétes az uniós termelők és fogyasztók érdekeivel. Ahelyett, hogy a kihívásokkal teli környezetben jobban támogatnák az európai termelőket, újabb gazdaellenes intézkedéseket vezetnének be – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívásából. Brüsszel és a Copa-Cogeca ebbe a párbeszédbe a közép-európai gazdákat képviselő érdekvédelmi szervezeteket, agrárkamarákat nem vonta be érdemben. A párbeszédről készült, nemrég publikált hivatalos összefoglaló dokumentum számtalan, az uniós gazdákat és fogyasztókat még jobban hátrányba hozó intézkedési javaslatot tartalmaz. Így például a területalapú helyett jövedelemalapú támogatási rendszert vezetnének be, amivel egyes elképzelések szerint Ukrajna esetleges uniós csatlakozását készíthetik elő. Emellett a dokumentumban szerepel a hús, illetve állati eredetű termékek fogyasztásának adókkal való csökkentése, az állattartás visszaszorítása.