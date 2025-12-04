Véget vet az ügyeskedésnek a minisztérium: rendet tesznek a magyar magánegészségügyben

Fábián Lajos Károly hangsúlyozta: mindez csak akkor érhető el, ha jelentősen megerősítik az ellenőrzéseket és valódi szankciókat vezetnek be. „Hiába írunk elő bármilyen szabályt vagy elvárást, ha nincs mögötte ellenőrzés és büntetés, semmi nem fog változni. Most először egy mindenki által elfogadható közös platformot kell létrehozni, aztán az állami szerveket és a hatóságokat kell arra buzdítani, hogy ezeket a szabályokat következetesen be is vasalják. A fogyasztóvédelem és az NNGC is ott ül az asztalnál – nekik olyan eszközök vannak a kezében, amelyekkel mi, piaci szereplők nem rendelkezünk. Mi ebben próbálunk segíteni” – mondta.

Az elnök szerint a közös munka akár jogszabály-módosításokat is eredményezhet, az árakba azonban nem szabadna belenyúlni. „Ha az árrendszerrel babrálunk, könnyen újra beindulhat az orvosok elvándorlása külföldről, amit mindenképpen el kell kerülni. A magánegészségügyben jelenleg a legnagyobb probléma a szakemberhiány” – zárta gondolatait Fábián Lajos Károly.

Korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője is azt hangsúlyozta az InfoRádiónak: olyan magánegészségügyi rendszert szeretnének, amelyben a betegek jogai és biztonsága a legfontosabb szempont.

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert