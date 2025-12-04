Véget vet az ügyeskedésnek a minisztérium: rendet tesznek a magyar magánegészségügyben

Nem kegyelmezne a Tisza: ha hatalomra jutnának, jönnének a magánbiztosítók – megszűnne az ingyenes orvosi ellátás
Az így befolyó pénz pedig Ukrajnába menne.
Akár új jogszabályok is jöhetnek.
A magánegészségügyi szektor tisztulását sürgeti a frissen megalakult szakmai koordinációs testület – erről beszélt az InfoRádiónak a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Magánegészségügyi Tagozata elnöke. Fábián Lajos Károly szerint a piac rendbetételére régóta szükség van, mert még mindig gyakoriak a visszásságok:
sok szolgáltató nem tölti fel a betegadatokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT), és előfordul, hogy nem adnak számlát a pácienseknek.
„Ez elsősorban a kisebb, akár lakásrendelőkre jellemző, ahol egy-két orvos dolgozik. A nagy, ismert intézményeknél ez már nem fordulhat elő, mert túl nagy a nyilvánosság figyelme. A kisebb helyeken viszont sokszor nem fordítanak kellő figyelmet a szabályok betartására – ezt mi magunk is látjuk a szektoron belül. Ennek nemcsak betegjogi és minőségi, hanem komoly adó- és nemzetgazdasági következményei is vannak” – fogalmazott az elnök.
A november végén létrehozott koordinációs testületben a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a fogyasztóvédelem, a Magyar Biztosítók Szövetsége és a VOSZ egészségügyi tagozata vesz részt. A testület fő céljai:
a betegek előre megkapják a részletes, tételes költségbecsléssel ellátott kezelési tervet, ne lehessen indokolatlan vizsgálatokat elvégeztetni velük, a honlapokon pontos és naprakész árlisták legyenek kötelezőek, világos, betartható szerződési feltételek szülessenek, minden vizsgálati eredmény és adat felkerüljön az EESZT-be.
Fábián Lajos Károly hangsúlyozta: mindez csak akkor érhető el, ha jelentősen megerősítik az ellenőrzéseket és valódi szankciókat vezetnek be. „Hiába írunk elő bármilyen szabályt vagy elvárást, ha nincs mögötte ellenőrzés és büntetés, semmi nem fog változni. Most először egy mindenki által elfogadható közös platformot kell létrehozni, aztán az állami szerveket és a hatóságokat kell arra buzdítani, hogy ezeket a szabályokat következetesen be is vasalják. A fogyasztóvédelem és az NNGC is ott ül az asztalnál – nekik olyan eszközök vannak a kezében, amelyekkel mi, piaci szereplők nem rendelkezünk. Mi ebben próbálunk segíteni” – mondta.
Az elnök szerint a közös munka akár jogszabály-módosításokat is eredményezhet, az árakba azonban nem szabadna belenyúlni. „Ha az árrendszerrel babrálunk, könnyen újra beindulhat az orvosok elvándorlása külföldről, amit mindenképpen el kell kerülni. A magánegészségügyben jelenleg a legnagyobb probléma a szakemberhiány” – zárta gondolatait Fábián Lajos Károly.
Korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője is azt hangsúlyozta az InfoRádiónak: olyan magánegészségügyi rendszert szeretnének, amelyben a betegek jogai és biztonsága a legfontosabb szempont.
Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert
Ezt is ajánljuk a témában
Az így befolyó pénz pedig Ukrajnába menne.
***