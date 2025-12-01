Nem kegyelmezne a Tisza: ha hatalomra jutnának, jönnének a magánbiztosítók – megszűnne az ingyenes orvosi ellátás

Nyilvánosságra hozták a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét, mostantól bárki megnézheti!
Mindenki kiszámolhatja, hogy pontosan mennyibe kerülne neki egy új Tisza-kormány.
Az így befolyó pénz pedig Ukrajnába menne.
Az eddig nyilvánosságra került információkból az szűrhető le, hogy a Tisza profitorientált magánbiztosítók kezébe adná az egészségügyet és az ingyenes orvosi ellátást is megszüntetné.
Magyar Péterék mindezt azért tennék, hogy megfeleljenek Brüsszel elvárásainak, amelynek célja, hogy a tagállamokban bevezetett megszorításokból és adóemelésekből finanszírozzák tovább Ukrajnát és Európa háborús felkészülését.
Az állami ellátás megszüntetésével milliárdokat lehetne beszedni, a külföldi magánbiztosítók pedig hatalmas profitot szedhetnének be a magyar betegektől.
A pénz pedig Ukrajna támogatására és a háború folytatására menne el.
A Tisza-terv szerint megszűnne a mostani társadalombiztosítás, az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból. Emellett átalakulnának a munkavállalói és munkáltatói járulékokat, a dolgozókat arra kényszerítenék, hogy magánbiztosítókkal szerződjenek, ahová a jövedelem minimum 8,5 százalékát be kellene fizetni díjként.
A magasabb szintű egészségügyi csomagok árát pedig a minél nagyobb profitban érdekelt biztosító cégek szabadon határoznák meg. Aki nem tudná kifizetni a díjat – mert elveszíti a munkáját, beteg lesz, váratlan kiadása keletkezik –, azt a kórház akár el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel. Csak a sürgősségi ellátás maradna díjmentes. Mindez érintené a diákokat és gyerekeket is, akik a jelenlegi rendszerben ingyenesen jutnak teljeskörű ellátáshoz.
A lényeg, hogy a családok terhei radikálisan növekednének, hiszen havonta kellene fizetniük maguk és a gyerekek után is.
A legrosszabb helyzetbe persze az alacsony jövedelműek kerülnének, döntés elé kényszerítve őket: vagy fizetnek, és akkor kevesebb jut megélhetésre, vagy nem fizetnek, és nem kapnak ellátást.
Ebben a rendszerben az orvosok és ápolók fizetése is ki lenne szolgáltatva a profitérdekelt biztosítóknak. A bérüket a biztosító cégektől kapnák, az igénybe vett szolgáltatások alapján. Viszont az egészségügyi intézményeket – kórházakat, rendelőket – az állam tartaná fenn, amiért szintén közterhet szednének. A Tisza tervei szerint ugyanis lenne egy ötszázalékos egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék, ebből fedeznék a kórházak és más intézmények állagmegóvását, az infrastruktúra fejlesztését és a járványügyi intézkedéseket.
Olyan intézkedést tartalmaz a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítás, amire eddig csak az MSZP-SZDSZ kormány volt képes. Megszüntetnék a GYED-et, ezzel az édesanyáktól vennék el az őket megillető pénzt.
Ahogy az Ellenpont a témáról szóló cikkében rámutat, a társadalombiztosítási rendszer szétverését a tiszások nem is titkolják, hisz a nyilvánosságra került dokumentumban így fogalmaznak: „az állam felelősségvállalását hosszú távon korlátozni kell, a rendszer pénzügyi stabilitását egyéni számlákra és piaci befektetésekre kell építeni.”
Az Ellenpont most egy fontos dátumra is felfigyelt.
A Tisza a fentebb említett javaslatcsomagban már jövő szeptember 1-től nekiállna a nyugdíjrendszer teljes szétverésének,
hiszen az innentől munkába álló személyek már csak magánnyugdíjpénztárba tehetnének befizetéseket.
A portál szerint különösen nyugtalanító ha arra gondolunk, hogy a rendszert szinte teljesen kiszolgáltatnák a piaci alapú magánbiztosítók profitéhségének.
