12. 01.
hétfő
Tisza Párt megszorító intézkedés társadalombiztosítás magánnyugdíjpénztár

Nem kegyelmezne a Tisza: ha hatalomra jutnának, jönnének a magánbiztosítók – megszűnne az ingyenes orvosi ellátás

2025. december 01. 17:57

Az így befolyó pénz pedig Ukrajnába menne.

2025. december 01. 17:57
null

Az eddig nyilvánosságra került információkból az szűrhető le, hogy a Tisza profitorientált magánbiztosítók kezébe adná az egészségügyet és az ingyenes orvosi ellátást is megszüntetné.  

Magyar Péterék mindezt azért tennék, hogy megfeleljenek Brüsszel elvárásainak, amelynek célja, hogy a tagállamokban bevezetett megszorításokból és adóemelésekből finanszírozzák tovább Ukrajnát és Európa háborús felkészülését. 

Az állami ellátás megszüntetésével milliárdokat lehetne beszedni, a külföldi magánbiztosítók pedig hatalmas profitot szedhetnének be a magyar betegektől. 

A pénz pedig Ukrajna támogatására és a háború folytatására menne el. 

A Tisza-terv szerint megszűnne a mostani társadalombiztosítás, az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból. Emellett átalakulnának a munkavállalói és munkáltatói járulékokat, a dolgozókat arra kényszerítenék, hogy magánbiztosítókkal szerződjenek, ahová a jövedelem minimum 8,5 százalékát be kellene fizetni díjként. 

A magasabb szintű egészségügyi csomagok árát pedig a minél nagyobb profitban érdekelt biztosító cégek szabadon határoznák meg. Aki nem tudná kifizetni a díjat – mert elveszíti a munkáját, beteg lesz, váratlan kiadása keletkezik –, azt a kórház akár el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel. Csak a sürgősségi ellátás maradna díjmentes.  Mindez érintené a diákokat és gyerekeket is, akik a jelenlegi rendszerben ingyenesen jutnak teljeskörű ellátáshoz.  

A lényeg, hogy a családok terhei radikálisan növekednének, hiszen havonta kellene fizetniük maguk és a gyerekek után is. 

A legrosszabb helyzetbe persze az alacsony jövedelműek kerülnének, döntés elé kényszerítve őket: vagy fizetnek, és akkor kevesebb jut megélhetésre, vagy nem fizetnek, és nem kapnak ellátást. 

Ebben a rendszerben az orvosok és ápolók fizetése is ki lenne szolgáltatva a profitérdekelt biztosítóknak. A bérüket a biztosító cégektől kapnák, az igénybe vett szolgáltatások alapján.  Viszont az egészségügyi intézményeket – kórházakat, rendelőket – az állam tartaná fenn, amiért szintén közterhet szednének. A Tisza tervei szerint ugyanis lenne egy ötszázalékos egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék, ebből fedeznék a kórházak és más intézmények állagmegóvását, az infrastruktúra fejlesztését és a járványügyi intézkedéseket. 

Ahogy az Ellenpont a témáról szóló cikkében rámutat, a társadalombiztosítási rendszer szétverését  a tiszások nem is titkolják, hisz a nyilvánosságra került dokumentumban így fogalmaznak: „az állam felelősségvállalását hosszú távon korlátozni kell, a rendszer pénzügyi stabilitását egyéni számlákra és piaci befektetésekre kell építeni.”

Az Ellenpont most egy fontos dátumra is felfigyelt. 

A Tisza a fentebb említett javaslatcsomagban már jövő szeptember 1-től nekiállna a nyugdíjrendszer teljes szétverésének, 

hiszen az innentől munkába álló személyek már csak magánnyugdíjpénztárba tehetnének befizetéseket.

A portál szerint különösen nyugtalanító ha arra gondolunk, hogy a rendszert szinte teljesen kiszolgáltatnák a piaci alapú magánbiztosítók profitéhségének.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

bagira004
2025. december 01. 18:56
Takagi 2025. december 01. 18:55 Energia szolgáltatókat ismét eladnák , mindent amit az Orbán kormány visszavásárolt .
kbs-real
2025. december 01. 18:54
Van annak valami diszkrét bája, amikor a tiszás bérkommentelő egyik nickjével lájkolja a másikat, meg kontráz neki.
totumfaktum-2
2025. december 01. 18:50
kalmanok Nézd meg a nyugdíjszámládat az ügyfélkapuddal. Szívesen.
nuevoreynuevaley
2025. december 01. 18:45
Azt hittem a fullba vergodes csak 2 hettel a valasztas elott erkezik a Mandira
