Nem kegyelmezne a Tisza: ha hatalomra jutnának, jönnének a magánbiztosítók – megszűnne az ingyenes orvosi ellátás

Az eddig nyilvánosságra került információkból az szűrhető le, hogy a Tisza profitorientált magánbiztosítók kezébe adná az egészségügyet és az ingyenes orvosi ellátást is megszüntetné.

Magyar Péterék mindezt azért tennék, hogy megfeleljenek Brüsszel elvárásainak, amelynek célja, hogy a tagállamokban bevezetett megszorításokból és adóemelésekből finanszírozzák tovább Ukrajnát és Európa háborús felkészülését.