Vége a GYED-nek? – Az ön családja is havi több százezer forintot bukhat, ha bejön a Tisza terve

Az családoktól venne el havi szinten több százezer forint értékű, őket megillető ellátást a Magyar Péter pártjának tulajdonított, „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című megszorítócsomag – derült ki a dokumentum részleteiből. A közelmúltban az Index által nyilvánosságra hozott, több mint 600 oldalas szakértői programban ugyanis többek közt a gyermekgondozási díj – hétköznapi nevén a GYED – megszüntetése is ott van a tervek között. Ilyen mértékű, családokat érintő megszorító lépésre a rendszerváltoztatás óta egyedül az első MSZP-SZDSZ kormány által bevezetett Bokros-csomag volt képes 1995-ben.

Legutóbb Horn Gyuláék szüntették meg a GYED-et

Fotó: MTI/Balogh P. László

A Bokros-csomagnak nevezett brutális, a magyar emberek életét megnehezítő megszorítás a baloldali kormányok legemlékezetesebb intézkedése volt. Többek közt szerepelt benne a szülési szabadságon lévő édesanyák (vagy édesapák) fizetése helyett az állam által biztosított gyermekgondozási díj megszüntetése is, amely óriási terhet tett a családokra. Ezt tűzné ki feladatként az az állítólag a Tisza Párt holdudvarához tartozó – de legalábbis őket támogató – baloldali „szakértők” által összeállított dokumentum, amelyről korábban a Mandineren is beszámoltunk. Kísért a baloldali múlt...