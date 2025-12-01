Vége a GYED-nek? – Az ön családja is havi több százezer forintot bukhat, ha bejön a Tisza terve

De menjünk sorban! Mi is az a gyermekgondozási díj, amelynek a megszüntetésére készülnek? Az 1985-ben bevezetett GYED a szülést követően gyermeküket otthon nevelő édesanyáknak biztosította a döntésük következtében kieső fizetésük egy részét. Az édesanyák eleinte a gyermek egy éves koráig, a szülést megelőző munkaviszonyuk időtartama alapján bérük 65-75 százalékát kapták meg az államtól ily módon. A GYED-et 1987-től a gyermekek két éves koráig vehették igénybe az édesanyák.
A GYED-et a Horn Gyula vezette balliberális kormányzat 1995-ben a Bokros-csomaggal megszüntette. 2000-ben az első Orbán-kormány vezette be megint a gyermeküket otthon nevelő édesanyáknak járó családtámogatási intézkedést, majd 2014-től, ismét a Fidesz-KDNP-kormány további kedvezményekkel bővítette.
Jelenleg a GYED a csecsemőgondozási díj (CSED) időtartamának (168 nap) lejártát követően a gyermek 2., ikergyermekek estén a gyermekek 3. születésnapjáig, havi szinten folyósítható, biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátás, amelynek összege a szülő keresetének 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.
Idén, azaz 2025. január 1-jétől a GYED maximális havi összege bruttó 407 120 ft
(a minimálbér kétszeresének 70 százaléka).