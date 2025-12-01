Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gyed Tisza Párt megszorítócsomag baloldali megszorítócsomag MSZP gyermekgondozási díj Bokros-csomag baloldal

Vége a GYED-nek? – Az ön családja is havi több százezer forintot bukhat, ha bejön a Tisza terve

2025. december 01. 05:39

Olyan intézkedést tartalmaz a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítás, amire eddig csak az MSZP-SZDSZ kormány volt képes. Megszüntetnék a GYED-et, ezzel az édesanyáktól vennék el az őket megillető pénzt.

2025. december 01. 05:39
null

Az családoktól venne el havi szinten több százezer forint értékű, őket megillető ellátást a Magyar Péter pártjának tulajdonított, „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című  megszorítócsomag – derült ki a dokumentum részleteiből. A közelmúltban az Index által nyilvánosságra hozott, több mint 600 oldalas szakértői programban ugyanis többek közt a gyermekgondozási díj – hétköznapi nevén a GYED – megszüntetése is ott van a tervek között. Ilyen mértékű, családokat érintő megszorító lépésre a rendszerváltoztatás óta egyedül az első MSZP-SZDSZ kormány által bevezetett Bokros-csomag volt képes 1995-ben. 

GYED eltörlése
Legutóbb Horn Gyuláék szüntették meg a GYED-et
Fotó: MTI/Balogh P. László 

A Bokros-csomagnak nevezett brutális, a magyar emberek életét megnehezítő megszorítás a baloldali kormányok legemlékezetesebb intézkedése volt. Többek közt szerepelt benne a szülési szabadságon lévő édesanyák (vagy édesapák) fizetése helyett az állam által biztosított gyermekgondozási díj megszüntetése is, amely óriási terhet tett a családokra. Ezt tűzné ki feladatként az az állítólag a Tisza Párt holdudvarához tartozó – de legalábbis őket támogató – baloldali „szakértők” által összeállított dokumentum, amelyről korábban a Mandineren is beszámoltunk. Kísért a baloldali múlt... 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

GYED törölve? – a családtámogatási rendszer egyik alappillérét ütné ki a Tisza Párt

De menjünk sorban! Mi is az a gyermekgondozási díj, amelynek a megszüntetésére készülnek? Az 1985-ben bevezetett GYED a szülést követően gyermeküket otthon nevelő édesanyáknak biztosította a döntésük következtében kieső fizetésük egy részét. Az édesanyák eleinte a gyermek egy éves koráig, a szülést megelőző munkaviszonyuk időtartama alapján bérük 65-75 százalékát kapták meg az államtól ily módon. A GYED-et 1987-től a gyermekek két éves koráig vehették igénybe az édesanyák.   

A GYED-et a Horn Gyula vezette balliberális kormányzat 1995-ben a Bokros-csomaggal megszüntette. 2000-ben az első Orbán-kormány vezette be megint a gyermeküket otthon nevelő édesanyáknak járó családtámogatási intézkedést, majd 2014-től, ismét a Fidesz-KDNP-kormány további kedvezményekkel bővítette. 

Jelenleg a GYED a csecsemőgondozási díj (CSED) időtartamának (168 nap) lejártát követően a gyermek 2., ikergyermekek estén a gyermekek 3. születésnapjáig, havi szinten folyósítható, biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátás, amelynek összege a szülő keresetének 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 

Idén, azaz 2025. január 1-jétől a GYED maximális havi összege bruttó 407 120 ft

(a minimálbér kétszeresének 70 százaléka). 

GYED-re az a szülő jogosult, aki

  • a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt, és
  • a gyermeket a saját háztartásában neveli.
  • Vagy aki csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, de a biztosítási jogviszonya a CSED időtartama alatt megszűnt, és a gyermek születését megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosításban töltött idővel. 

Az Orbán kormány 2014-ben elfogadta támogatás GYED Extra néven ismertté vált bővítéseit, amely szerint, amennyiben 

  • a GYED vagy a GYES folyósítása közben újabb gyermek születik, akkor a korábbi gyermek után járó ellátás folyósítása nem szűnik meg, hanem a jogosultság teljes ideje alatt mindkét gyermek után továbbfolyósítják a mindkét gyermek után járó összeget.
  • Aki a gyermek kétéves koráig jogosult GYED-re, ikerszülés esetén a gyermek hároméves koráig lesz jogosult erre az ellátásra.
  • A kisgyermeket nevelő szülő a gyermek 1 éves kora után a GYED folyósítása mellett korlátlan időtartamban visszamehet dolgozni.
  • Annak, aki magyar nyelvű felsőoktatási intézmény nappali tagozatán a szülést megelőző két éven belül 2 aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a hallgatói jogviszony fennállása alatt, illetve annak szüneteltetését vagy megszűnését követően 1 éven belül szül, szintén jár a GYED. (Diplomás GYED)

Magyarországon a bruttó átlagkereset idén szeptemberben 687 100 forint volt. Ez alapján jelenleg egy idén július 1-jén született gyermek korábban legalább másfél évet munkaviszonyban töltő, ekkora keresettel rendelkező édesanyja a gyermek születését követő első fél évben bruttó 687 100, azaz nettó 584 035 forint CSED-re ezután pedig bruttó 407 120, azaz nettó 305 340 forint összegű GYED-re jogosult a gyermek 2 éves koráig. 

Amennyiben a GYED-et igénylő szülő családi adókedvezményt is érvényesít, ez az összeg természetesen a gyerekek számának függvényében még jóval magasabb is lehet. (A GYED bruttó összegéből 10 százalék nyugdíjjárulékot vonnak, azaz a GYED-en töltött idő is szolgálati időnek minősül, ami lényeges lesz a nyugdíjba menetel szempontjából.)

2025 júliusától a GYED és a CSED után sem kell személyi-jövedelemadót fizetni,

azaz a gyermekgondozási díj szinte megegyezik a kedvezményezett bruttó fizetésével. A GYED-ben részesülő szülőknek nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetniük. 

Ezt is ajánljuk a témában

Tagad a Tisza Párt, de nagyon úgy néz ki, hogy ezt a megszorítócsomagot az ő baloldali szakértőik írták

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a megszorítócsomag nyilvánosságra kerülését követően azonnal letagadta, hogy a közük lenne a dologhoz. Jelenleg azonban úgy néz ki, hogy amint korábban több ügyben is, előbb-utóbb kiderül, hogy nem egészen az az igazság amit korábban mondtak. Először 

Felcsuti Péter közgazdász ismerte el, hogy valódi a Tisza Párt augusztusban nyilvánosságra került adóreformja megszorítási terve

Felcsuti részletezte a Tisza-adó háromkulcsos rendszerét, amely állítása szerint előremutató volt. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

Virtigli baloldali program, Magyar Péter meg letagadja az egészet, mert kétszínű

Még 136 nap oszt’ mehetnek Kijevbe arany budit takarítani!

Ezt is ajánljuk a témában

Később egy másik régi baloldali szereplő, Lengyel László is elismerte, hogy dolgozott azon, hogy Magyar Péteréknek legyen egy pártprogramja, beleértve a gazdaságra vonatkozó terveket is. De a párt gazdasági munkacsoportjának az emlékezetes etyeki fórumon ismertté vált vezetője, a tanulmányait épp a Bokros-csomag idején megkezdő Dálnoki Áron is elmondta, hogy készítik a gazdasági programot, amelynek részleteit azonban szerinte nem szabad közzétenni. 

„Írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni” – jelentette ki Dálnoki, aki egy interjúban pedig úgy fogalmazott, hogy

egyetértek Péterrel abban, hogy nem szabad részleteket (…), mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák.

Ezt is ajánljuk a témában

Az mindenki számára világos, hogy miért nem szeretné a Tisza Párt, hogy egy ilyen program a választás előtt nyilvánosságra kerüljön, ily módon teljesen érthető a tagadás is.  Mindez azonban érdekesen árnyalja az egy ideje háttérbe szorított tiszás alelnök és EP-képviselő, Tarr Zoltán szavait. A Tisza Párt politikusa az emlékezetes etyeki fórumon leleplezte Magyar Péterék brutális adóemelési terveit, és a többkulcsos személyi-jövedelemadó bevezetésével kapcsolatban úgy fogalmazott: „ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. Most nem lehet erről beszélgetni”, majd hozzátette, 

választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Tarr Zoltán később úgy fogalmazott, „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Íme Tarr és Dálnoki Etyeken! 

Amennyiben mindez még mindig nem lenne elég, jó néhány baloldali holdudvarhoz tartozó „szakértő” elszólta magát az adóemelésről

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. december 01. 05:57
Eleve, hogy nem mondhatják ki a szándékaikat, abból már tudható, hogy azok csak valami gazemberségek lehetnek. Mert mi másért kellene eltitkolniuk a terveiket? A részletek már nem is érdekesek. Ha a szándékaik az emberek érdekei, tetszése szerintiek lennének, nem győznének minden lehetséges fórumon, minél nagyobb nyilvánosság előtt, dicsekedni vele. Nem lenne semmi értelme elhajtaniuk a nem velük szimpatizáló újságírókat, riportereket se, sőt inkább örülhetnének, hogy a másik oldal számára is megcsillogtathatnák azokat a nagyszerű terveiket. Ehelyett be vannak szarva és le is csukatnák, aki tőlük bármit is kérdezni merészel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!