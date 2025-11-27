Ft
11. 27.
csütörtök
Tisza Párt Dálnoki Áron Tisza-adó Magyar Péter adó

Magyar Péter falnak megy, ha meglátja ezt a videót: „Írjuk a kormányprogramot!” – így dicsekedett korábban a Tisza megszorítócsomagjának egyik fő felelőse

2025. november 27. 18:43

„Írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni” – jelentette ki korábban Dálnoki Áron, a napokban nyilvánosságra került Tisza-megszorítócsomag egyik aláírója. Nem ez az egyetlen megszólalása, amivel megerősíti, hogy Magyar Péterék radikális adó- és közteherviselési átalakításra készülnek.

2025. november 27. 18:43
Dálnoki Áron, Magyar Péter

Rövid videó-összeállítás készült a napokban nyilvánosságra került Tisza-féle „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” egyik aláírójáról, Dálnoki Áronról. 

Ő, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője lehet a brutális megszorításokat vázoló tervezet egyik fő felelőse.

Róla szóló részletes portrécikkünkből – amelyet itt olvashatnak – kiderül, hogy már a kilencvenes években a pénzügyi elithez tartozott: 

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

„A kilencvenes évek legmélyén, a Bokros-csomag idején kezdte meg fizetős amerikai tanulmányait Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője, akinek azóta vadászati, mezőgazdasági és hitelezői érdekeltségei voltak-vannak”.

A videó-összeállítás felidézi Dálnoki egyes megnyilvánulásait, amelyek megerősítik nem csak azt, hogy a Tisza milyen radikális megszorításokra készül, de azt is: 

fontos szerepet játszik azok kidolgozásában.

„Mi vagyunk a Tisza Párt közgazdasági szakterülete” – mondta, ahogy azt is kijelentette: 

„Írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.”

Ő volt az is, aki egy fórumon, közönségével megszavaztatta, hogy maradjon-e egykulcsos, vagy legyen progresszív az szja, de megerősítette azt is: 

egyetért „Péterrel” abban, hogy „nem szabad részleteket (…), mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák”.

1300 milliárdos megszorítást tervez a Tisza

Mint az ismeretes, a többszáz oldalas dokumentum radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel, amely az elmúlt évtized egyik legátfogóbb megszorító gazdaságpolitikai fordulatát jelentené Magyarországon. Magyar Péterék az állami újraelosztás jelentős erősítését és a társadalmi egyenlőség növelését tűzné ki célul, eközben 

évi 1300 milliárd forint többletbevétellel terveznek az adó- és járulékemelések révén. 

Részletesen tárgyalják a vállalati szférát érintő változásokat, a vagyonadó és egy speciális különadó tárgyában. Az Index becslése szerint a javaslatok összessége évente legalább 3700 milliárd forintnyi többletbevételt célozhatna.

Személyi jövedelemadó és kedvezmények:

  • Progresszív SZJA-rendszer bevezetése: bruttó 416 ezer forint felett 22%, bruttó 1,25 millió forint felett 33% adókulcs.
  • Családi adókedvezmények csökkentése: a középső jövedelmi sávban 30%-kal, a felsőben 50%-kal.
  • Ekho adózási forma teljes eltörlése.
  • KATA szigorítása: kizárólag diákok és nyugdíjasok vehetnék igénybe.

Vagyon- és tőkejövedelmek adóztatása:

  • Évi 6,5%-os vagyonadó bevezetése 500 millió forint feletti összvagyonra (ingatlan, gépjármű, értékpapír, ékszer stb.).
  • Tőkejövedelmek (osztalék, árfolyamnyereség, ingatlaneladás, bérleti díj) progresszív adóztatása 20%, 30% és 40%-os kulcsokkal.
  • Ingatlan bérbeadásra ezért 20%, ingatlaneladásra 40% adó kivetése.
  • Új „szolidaritási járulékok” kivetése a munkáltatókra és a magánszemélyekre (nyugdíjjárulék: 3–8%, egészségügyi járulék: 6–8%).

Vállalati adóterhek:

  • Társasági adó (TAO) progresszívvé tétele: KKV-k 13,5–18%, nagyvállalatok 21,5%, multik 25% (a jelenlegi egységes 9% helyett).
  • KIVA szűkítése: csak mikrovállalkozásoknak (max. 150 millió árbevétel, max. 10 fő).
  • Társasági adókedvezmények többségének megszüntetése, a fejlesztési adókedvezmény visszavágása.

Fogyasztási adók (ÁFA és jövedéki adók):

  • Általános forgalmi adó (ÁFA) kulcsának 32%-ra emelése az autókra, alkoholra, dohánytermékekre.
  • Alkohol- és dohánytermékek 32%-os ÁFÁ-ja, kiegészítve új különadókkal.
  • Kisállat-termékekre (eledelek, alom) kivetett extra 4%-os adó.

Társadalombiztosítás és ellátórendszer:

  • Állami TB-rendszer privatizációja, kötelező magán-nyugdíjpénztári és biztosítói rendszer (várhatóan magasabb díjakkal).
  • GYED megszüntetése.
  • Gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának megszüntetése.
  • Életmód-alapú „bonus–malus” rendszer bevezetése az egészségügyi díjaknál.
  • 20%-os özvegyi nyugdíjadó bevezetése.
  • Egészségbiztosítási kötvények utáni 20%-os öröklési adó.

Egyéb terhek és adminisztráció:

  • Eb- és macskaadó: évi 18 000 forint állatonként.
  • Elhagyott állatok után napi 8000 forintos tartásdíj és az állatorvosi költségek behajtása.
  • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól
  • Digitális Munkavállalói Kártya (DMK) bevezetése a munkavégzés valós idejű megfigyelésére.

Nyitókép: Facebook

