Magyar Péter falnak megy, ha meglátja ezt a videót: „Írjuk a kormányprogramot!” – így dicsekedett korábban a Tisza megszorítócsomagjának egyik fő felelőse

Aláírások bizonyítják: ők állhatnak a Tisza megszorítócsomagja mögött
Ismert, a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel.
„Írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni” – jelentette ki korábban Dálnoki Áron, a napokban nyilvánosságra került Tisza-megszorítócsomag egyik aláírója. Nem ez az egyetlen megszólalása, amivel megerősíti, hogy Magyar Péterék radikális adó- és közteherviselési átalakításra készülnek.
Rövid videó-összeállítás készült a napokban nyilvánosságra került Tisza-féle „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” egyik aláírójáról, Dálnoki Áronról.
Ő, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője lehet a brutális megszorításokat vázoló tervezet egyik fő felelőse.
Róla szóló részletes portrécikkünkből – amelyet itt olvashatnak – kiderül, hogy már a kilencvenes években a pénzügyi elithez tartozott:
„A kilencvenes évek legmélyén, a Bokros-csomag idején kezdte meg fizetős amerikai tanulmányait Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője, akinek azóta vadászati, mezőgazdasági és hitelezői érdekeltségei voltak-vannak”.
A videó-összeállítás felidézi Dálnoki egyes megnyilvánulásait, amelyek megerősítik nem csak azt, hogy a Tisza milyen radikális megszorításokra készül, de azt is:
fontos szerepet játszik azok kidolgozásában.
„Mi vagyunk a Tisza Párt közgazdasági szakterülete” – mondta, ahogy azt is kijelentette:
„Írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.”
Ő volt az is, aki egy fórumon, közönségével megszavaztatta, hogy maradjon-e egykulcsos, vagy legyen progresszív az szja, de megerősítette azt is:
egyetért „Péterrel” abban, hogy „nem szabad részleteket (…), mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák”.
Mint az ismeretes, a többszáz oldalas dokumentum radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel, amely az elmúlt évtized egyik legátfogóbb megszorító gazdaságpolitikai fordulatát jelentené Magyarországon. Magyar Péterék az állami újraelosztás jelentős erősítését és a társadalmi egyenlőség növelését tűzné ki célul, eközben
évi 1300 milliárd forint többletbevétellel terveznek az adó- és járulékemelések révén.
Részletesen tárgyalják a vállalati szférát érintő változásokat, a vagyonadó és egy speciális különadó tárgyában. Az Index becslése szerint a javaslatok összessége évente legalább 3700 milliárd forintnyi többletbevételt célozhatna.
A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.
Személyi jövedelemadó és kedvezmények:
Vagyon- és tőkejövedelmek adóztatása:
Vállalati adóterhek:
Fogyasztási adók (ÁFA és jövedéki adók):
Társadalombiztosítás és ellátórendszer:
Egyéb terhek és adminisztráció:
