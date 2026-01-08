Ft
01. 08.
csütörtök
tél hungaromet nonprofit zrt Dunántúli régió előrejelzés hőmérséklet ónos eső

Látványos videón: így tör be hazánkba az ónos eső

2026. január 08. 18:53

Pénteken az ország délnyugati részén ónos eső várható a HungaroMet előrejelzése szerint. A keleti országrészben pedig mínusz 15 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

2026. január 08. 18:53
null

Ónos eső veszélye miatt péntekre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegye területére.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: pénteken a késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék, kiemelten ónos eső várható. A tartós, többórás csapadékhullásból akár jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat, így akár a legmagasabb fokú, piros riasztást is kiadhatják. Felhívták a figyelmet arra, hogy 

nagyobb területen a hajnali, reggeli órákban az ónos esőtől függetlenül is csúszósak lehetnek az utak.

A meteorológiai szolgálat ezért péntekre Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki. Itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. Veszprém, Tolna és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt, ezeken a területeken általában néhány tized milliméternyi csapadék eshet pénteken.

Keleten -20 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet

Az előrejelzés szerint péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum-hőmérséklet, elsősorban az ország középső észak-déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

A meteorológiai szolgálat ezért Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetés adott ki péntekre a hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva péntekre Somogy, Tolna, Baranya, Veszprém, Komárom-Esztergom, Pest, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet pénteken.

Az Időkép X-oldalán egy videót is közzétett, melyen nyomon követhető a negyedik csapadékhullám érkezése, amely jellemzően hó helyett inkább már ónos eső lesz.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

