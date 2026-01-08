Ft
Több a hely, mint az igény: a kormány megerősítette, a hajléktalanok ellátása az ítéletidőben is biztosított

2026. január 08. 15:35

A kormány és a segélyszervezetek is aktivizálódtak a hajléktalanok megsegítése érdekében. A tájékoztatások szerint senkinek nem kell az utcán átvészelnie a hideg éjszakákat.

2026. január 08. 15:35
null

A hajléktalanszállásokon több helyünk van, mint amennyi hajléktalan van Magyarországon – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésről csütörtökön közzétett videóban a Facebookon.

Az MTI közlése szerint kormányfő a szerdai kormányülésen arról beszélt, hogy a hajléktalanokról ilyenkor gondoskodni kell, ez az önkormányzatokhoz tartozó feladat. Pintér Sándor belügyminisztert kérdezte, hogy az Operatív Törzs foglalkozik-e ezzel a kérdéssel.

A belügyminiszter közölte, hogy önkormányzati feladat, de ettől függetlenül a szociális területért felelős Fülöp Attila államtitkár feladatul kapta, hogy valamennyi önkormányzatot értesítse ki. Ezen kívül vörös riasztást rendeltek el ezen a területen. Hozzátette: a vörös riasztás azt jelenti, hogy felszabadították a személyi korlátokat a hajléktalanellátó intézetekben. Jelen pillanatban is több mint 20 százalék még a szabad hely, „de gyakorlatilag 

az országban nyilvántartott vagy anélkül megjelenő hajléktalanok valamennyiének biztosítjuk az elhelyezését”.

Orbán Viktor a videóban megállapította: „ha jól értem, akkor azt mondhatjuk, hogy 

a hajléktalanszállásokon több helyünk van, mint amennyi a hajléktalan Magyarországon”.

Pintér Sándor elmondta: ez így van, és a rendőrjárőröknek utasításba adták, hogy ha hajléktalant találnak szabad területen, azokat szállítsák be a hajléktalanszállókra.

Kiemelten figyelünk a fedél nélkül élőkre is. Vigyázzunk egymásra!” 

– írt a posztban a kormányfő.

Szerdán országosan 85,5 százalékban voltak foglaltak az éjjeli menedékhelyek férőhelyei, van még hely a rendszerben – hangsúlyozta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Akcióban a segélyszervezetek

A rendkívüli hideg és a tartós havazás idején a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai megerősített utcai jelenléttel segítik a fedél nélkül élő embereket Budapesten – jelentette be közleményében a segélyszervezet. Ugyanezt jelentette be az Ökumenikus Segélyszervezet is.

Az extrém hideg időjárás miatt a Magyar Református Szeretetszolgálat elindította Felebarát programját, amely a hajléktalanok és anyagi nehézségekkel küzdő rászorulók számára nyújt segítséget a téli krízisidőszak idején – közölte a karitatív szervezet szerdán az MTI-vel.

Éjszaka a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csapatával krízisautóval helyeztük biztonságba az utcán tartózkodó hajléktalan embereket”

közölte Fülöp Attila a Facebook-oldalán.

A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy országosan működnek a diszpécserszolgálatokhoz rendelt, vármegyénként megszervezett krízisautó-szolgálatok, majd arról írt:

ha veszélyben lévő embert látnak, hívják a diszpécserszolgálatokat.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

esvany-0
2026. január 08. 15:54
Mikor mondják ki végre, hogy a hajléktalan lét nem tolerálható és az államnak (vagy az önkormányzatnak) joga és kötelessége, hogy gyámság alá vegye az önálló életvezetésre nyilvánvalóan képtelen embereket? Az ebédosztás és az egyéb jóemberkedés nem fogja őket visszavezetni a normális életbe, ennél sokkal komolyabb beavatkozásra lenne szükség, hogy emberibb életet élhessenek - és hajlandók legyenek tenni is ezért.
