Több a hely, mint az igény: a kormány megerősítette, a hajléktalanok ellátása az ítéletidőben is biztosított

A hajléktalanszállásokon több helyünk van, mint amennyi hajléktalan van Magyarországon – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésről csütörtökön közzétett videóban a Facebookon.

Az MTI közlése szerint kormányfő a szerdai kormányülésen arról beszélt, hogy a hajléktalanokról ilyenkor gondoskodni kell, ez az önkormányzatokhoz tartozó feladat. Pintér Sándor belügyminisztert kérdezte, hogy az Operatív Törzs foglalkozik-e ezzel a kérdéssel.