Több a hely, mint az igény: a kormány megerősítette, a hajléktalanok ellátása az ítéletidőben is biztosított

Senkinek sem kell az utcán aludnia! – krízisautóval menti a rászorulókat a Máltai Szeretetszolgálat (VIDEÓ)
A szociális rendszer felkészült a rendkívüli időjárási helyzetre.
A kormány és a segélyszervezetek is aktivizálódtak a hajléktalanok megsegítése érdekében. A tájékoztatások szerint senkinek nem kell az utcán átvészelnie a hideg éjszakákat.
A hajléktalanszállásokon több helyünk van, mint amennyi hajléktalan van Magyarországon – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésről csütörtökön közzétett videóban a Facebookon.
Az MTI közlése szerint kormányfő a szerdai kormányülésen arról beszélt, hogy a hajléktalanokról ilyenkor gondoskodni kell, ez az önkormányzatokhoz tartozó feladat. Pintér Sándor belügyminisztert kérdezte, hogy az Operatív Törzs foglalkozik-e ezzel a kérdéssel.
A belügyminiszter közölte, hogy önkormányzati feladat, de ettől függetlenül a szociális területért felelős Fülöp Attila államtitkár feladatul kapta, hogy valamennyi önkormányzatot értesítse ki. Ezen kívül vörös riasztást rendeltek el ezen a területen. Hozzátette: a vörös riasztás azt jelenti, hogy felszabadították a személyi korlátokat a hajléktalanellátó intézetekben. Jelen pillanatban is több mint 20 százalék még a szabad hely, „de gyakorlatilag
az országban nyilvántartott vagy anélkül megjelenő hajléktalanok valamennyiének biztosítjuk az elhelyezését”.
Orbán Viktor a videóban megállapította: „ha jól értem, akkor azt mondhatjuk, hogy
a hajléktalanszállásokon több helyünk van, mint amennyi a hajléktalan Magyarországon”.
Pintér Sándor elmondta: ez így van, és a rendőrjárőröknek utasításba adták, hogy ha hajléktalant találnak szabad területen, azokat szállítsák be a hajléktalanszállókra.
Kiemelten figyelünk a fedél nélkül élőkre is. Vigyázzunk egymásra!”
– írt a posztban a kormányfő.
Szerdán országosan 85,5 százalékban voltak foglaltak az éjjeli menedékhelyek férőhelyei, van még hely a rendszerben – hangsúlyozta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.
A rendkívüli hideg és a tartós havazás idején a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai megerősített utcai jelenléttel segítik a fedél nélkül élő embereket Budapesten – jelentette be közleményében a segélyszervezet. Ugyanezt jelentette be az Ökumenikus Segélyszervezet is.
Az extrém hideg időjárás miatt a Magyar Református Szeretetszolgálat elindította Felebarát programját, amely a hajléktalanok és anyagi nehézségekkel küzdő rászorulók számára nyújt segítséget a téli krízisidőszak idején – közölte a karitatív szervezet szerdán az MTI-vel.
Éjszaka a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csapatával krízisautóval helyeztük biztonságba az utcán tartózkodó hajléktalan embereket”
– közölte Fülöp Attila a Facebook-oldalán.
A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy országosan működnek a diszpécserszolgálatokhoz rendelt, vármegyénként megszervezett krízisautó-szolgálatok, majd arról írt:
ha veszélyben lévő embert látnak, hívják a diszpécserszolgálatokat.
