magyar máltai szeretetszolgálat szolgálat krízishelyzet államtitkár

Senkinek sem kell az utcán aludnia! – krízisautóval menti a rászorulókat a Máltai Szeretetszolgálat (VIDEÓ)

2026. január 07. 13:12

Fülöp Attila államtitkár a Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival közösen követi az eseményeket.

2026. január 07. 13:12
null

Éjszaka a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csapatával krízisautóval helyeztük biztonságba az utcán tartózkodó hajléktalan embereket –  közölte Fülöp Attila a Facebook-oldalán

A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy országosan működnek a diszpécserszolgálatokhoz rendelt, vármegyénként megszervezett krízisautó-szolgálatok, majd arról írt:

ha veszélyben lévő embert látnak, hívják a diszpécserszolgálatokat.

A politikus egy videót is megosztott, amiben a Máltai Szeretetszolgálat krízisautó-szolgálatának munkatársaival közösen követi az eseményeket. Kérdésére a szeretetszolgálat munkatársa elmondta, az autó munkanapokon délután 16 órától éjjel 2-ig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 8-tól éjjel 2-ig teljesít szolgálatot. 

Nyitókép forrása: Fülöp Attila Facebook-oldala
 

