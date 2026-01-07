Senkinek sem kell az utcán aludnia! – krízisautóval menti a rászorulókat a Máltai Szeretetszolgálat (VIDEÓ)

Most érkezett: az extrém időjárás miatt vörös kód van érvényben az egész országban
Az intézkedés visszavonásáig érvényes, országos szintű vörös kódot rendeltek el szerda reggel 8 órától.
Fülöp Attila államtitkár a Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival közösen követi az eseményeket.
Éjszaka a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csapatával krízisautóval helyeztük biztonságba az utcán tartózkodó hajléktalan embereket – közölte Fülöp Attila a Facebook-oldalán.
A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy országosan működnek a diszpécserszolgálatokhoz rendelt, vármegyénként megszervezett krízisautó-szolgálatok, majd arról írt:
ha veszélyben lévő embert látnak, hívják a diszpécserszolgálatokat.
A politikus egy videót is megosztott, amiben a Máltai Szeretetszolgálat krízisautó-szolgálatának munkatársaival közösen követi az eseményeket. Kérdésére a szeretetszolgálat munkatársa elmondta, az autó munkanapokon délután 16 órától éjjel 2-ig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 8-tól éjjel 2-ig teljesít szolgálatot.
Nyitókép forrása: Fülöp Attila Facebook-oldala