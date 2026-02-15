Itt a nagy ukrán áttörés – brutális videón, ahogy a hírhedt orosz légvédelmi rendszert pusztítják

Az Ukrinform arról számolt be, hogy az ukrán biztonsági szolgálat Alfa speciális műveleti központjának különleges egységei 2025-ben távolsági csapásokkal felére csökkentették az orosz Pantsir légvédelmi rakétás-ágyús egységek számát.

A Pantsir az Orosz Föderáció egyik legmodernebb és legfontosabb légvédelmi rendszere. Egy komplexum ára 15-20 millió amerikai dollár.

Pontosan ezek a légvédelmi rakétarendszerek a leghatékonyabbak az ukrán nagy hatótávolságú drónok elleni küzdelemben” – idézték az SZBU közleményét.