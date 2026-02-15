Itt a nagy ukrán áttörés – brutális videón, ahogy a hírhedt orosz légvédelmi rendszert pusztítják

Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
Kiderült, hogy már nemcsak a mentelmi jogával zsarolható a Tisza Párt elnöke.
Az ukrán biztonsági szolgálat Alfa egysége tavaly a becslések szerint mintegy 4 milliárd dollárnyi kárt okozott az orosz erőknek.
Az Ukrinform arról számolt be, hogy az ukrán biztonsági szolgálat Alfa speciális műveleti központjának különleges egységei 2025-ben távolsági csapásokkal felére csökkentették az orosz Pantsir légvédelmi rakétás-ágyús egységek számát.
A Pantsir az Orosz Föderáció egyik legmodernebb és legfontosabb légvédelmi rendszere. Egy komplexum ára 15-20 millió amerikai dollár.
Pontosan ezek a légvédelmi rakétarendszerek a leghatékonyabbak az ukrán nagy hatótávolságú drónok elleni küzdelemben” – idézték az SZBU közleményét.
Hangsúlyozták, hogy a Pantsir rendszerek megsemmisítése mögött stratégiai cél áll:
áttörni az oroszok légvédelmét, és folyosókat létrehozni az Oroszország mélyén, a fronttól távoli célpontok megsemmisítésére.
Ez teszi lehetővé az ukrán védelmi erők számára, hogy hatékonyan működjenek a katonai bázisok, raktárak, repülőterek és más orosz objektumok ellen – sorolták.
A biztonsági szolgálat arra is emlékeztetett, hogy az Alfa egysége által 2025-ben megsemmisített összes orosz légvédelmi rendszer összértéke körülbelül 4 milliárd dollárra becsülhető.
Akcióikról egy látványos videót is közzétettek, melyet alább tekinthet meg:
Nyitókép: Képernyőfotó