szbu orosz-ukrán háború szolgálat légvédelmi rendszer pusztítás oroszország

Itt a nagy ukrán áttörés – brutális videón, ahogy a hírhedt orosz légvédelmi rendszert pusztítják

2026. február 15. 07:28

Az ukrán biztonsági szolgálat Alfa egysége tavaly a becslések szerint mintegy 4 milliárd dollárnyi kárt okozott az orosz erőknek.

null

Az Ukrinform arról számolt be, hogy az ukrán biztonsági szolgálat Alfa speciális műveleti központjának különleges egységei 2025-ben távolsági csapásokkal felére csökkentették az orosz Pantsir légvédelmi rakétás-ágyús egységek számát.

A Pantsir az Orosz Föderáció egyik legmodernebb és legfontosabb légvédelmi rendszere. Egy komplexum ára 15-20 millió amerikai dollár.

Pontosan ezek a légvédelmi rakétarendszerek a leghatékonyabbak az ukrán nagy hatótávolságú drónok elleni küzdelemben” – idézték az SZBU közleményét.

Hangsúlyozták, hogy a Pantsir rendszerek megsemmisítése mögött stratégiai cél áll: 

áttörni az oroszok légvédelmét, és folyosókat létrehozni az Oroszország mélyén, a fronttól távoli célpontok megsemmisítésére. 

Ez teszi lehetővé az ukrán védelmi erők számára, hogy hatékonyan működjenek a katonai bázisok, raktárak, repülőterek és más orosz objektumok ellen – sorolták.

A biztonsági szolgálat arra is emlékeztetett, hogy az Alfa egysége által 2025-ben megsemmisített összes orosz légvédelmi rendszer összértéke körülbelül 4 milliárd dollárra becsülhető.

Akcióikról egy látványos videót is közzétettek, melyet alább tekinthet meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

 

angie1
2026. február 15. 09:26 Szerkesztve
Most ezt a cikket azért kapjuk, hátha megjön a kedvünk az ukránok még további támogatására, azon felül, ami rengeteg dolgot már így is adunk?! NEM fog megjönni a kedvem! A háborúnak véget kell vetni! Ilyen filmeket meg röhögve legyártat zsele a filmipari cégével. Hagyjuk már a néphülyítést!
Kecmec
2026. február 15. 09:11
Az ukránok már rég az angolok szintjén vannak sok tudós, fantasztikus titkos szolgálat, dezinformácio és sok bla,bla. Az nem baj, hogy a harc nem megy a PR. az fontosabb. De van elég történelmi példa....pld. a franciák végig kurválkodták a második világháborút és a végén a győztesek asztalát csapkodták......pfuj.
bszakonyi
2026. február 15. 09:07
Írta a Tribuna Ludu a lengyel pártlap. A mandiner meg szemlézi. Zsák ,folt?
sozlib_abschaum
2026. február 15. 09:02
Hát azt azért ne várjuk el, a hoholok arról számoljanak be, hogy a hoholok még szarni sem tudnak, mert nincs áramuk.
