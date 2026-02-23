Hiába az ádáz politikai csetepaté, Magyarország továbbra is segíti az ukrán embereket

A magyar segélyszervezetek, az állam és a segíteni kívánó önkéntesek már az első napokban komoly erőkkel vonultak fel a határon és Budapesten, és – mivel a korábbi években már Kárpátalján is szolgáltak számos misszióban – logikus lépés volt a segítséget kiterjeszteni ezt a segítséget a határon túlra is, ahol egyébként a magyar kormány és a különféle segélyszervezetek már évek óta aktívan igyekeztek támogatni a helyi közösségeket.

Hiszen Magyarország már jóval az orosz–ukrán háború 2022-es eszkalációja előtt is jelentős humanitárius, oktatási, egészségügyi és gazdaságfejlesztési támogatást nyújtott Ukrajnának, különösen a kárpátaljai magyar közösségnek, de azon túl is.

Ennek egyik leglátványosabb eleme a 2016-ban indított Kárpát-medencei óvodafejlesztési program volt, amelynek keretében Kárpátalján több tucat intézmény újult meg vagy épült újjá – ez elsősorban magyarokat célzó fejlesztés volt, de sok ukrán kisgyereket is magyar oviba írattak a szülei, így egyfajta híd-projektté is vált. A kárpátaljai magyarok kaptak ezen felül támogatást a magyar tannyelvű iskolák fenntartásához, pedagógus-bértámogatási programokat tankönyv- és eszköztámogatást; a támogatások az egészségügy és a gazdaság területére is kiterjedtek. Magyar forrásból kórházak és rendelők kaptak műszereket, mentőautókat és gyógyszerszállítmányokat.

Gazdaságfejlesztési program is indult Kárpátalján, amely pályázati úton támogatta a kis- és középvállalkozásokat, mezőgazdasági beruházásokat és turisztikai fejlesztéseket. A program célja a munkahelyteremtés és az elvándorlás mérséklése volt a régióban, és ilyen módon nem csak magyarokat, de ruszinokat és ukránokat is érintett.

És mindennek volt humanitárius lába is, hiszen több segélyakció is indult a 2014 után kiéleződő kelet-ukrajnai konfliktus érintettjeinek megsegítésére. Vagyis a magyar állam és a segélyszervezetek nem „nullkilométeresként” álltak rajtvonalhoz, amikor ütött az igazi szükség órája.