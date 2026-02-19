Megszólalt a Mol-vezér a Barátság kőolajvezetékről: súlyos következményei lehetnek, ha tartósan leáll az olajtranzit

A Mol-vezér rávilágította arra is, hogy noha két vezeték látja el Magyarországot – az orosz Barátság kőolajvezeték és a tenger felől érkező Adria vezeték –, de

ha tartósan kiesik a Barátság kőolajvezeték, akkor azt már nehéz lenne újraindítani.

„Olyan ez, mint egy ház, amit nem használunk, és leromlik” – hívta fel a figyelmet.

Az Adria-vezetéket „sötét lónak” nevezte, mivel évi 2 millió tonnánál többet soha nem hoztak még fel rajta. Kifejezte örömét, hogy a múlt héten megállapodott a horvát, a szlovák, a magyar fél és az Európai Bizottság, hogy „részletes és hosszan tartó tesztsorozat indul az Adria vezetéken, hogy tények alapján lehessen vállalásokat tenni. Jó hír, hogy ebbe a horvátok is belementek”.

Hernádi Zsolt elmondta: Magyarország és Szlovákia is most éppen egy úgynevezett leválási ütemtervet készít az olajpiacon. Azt is hangoztatta az interjúban, hogy szerinte nem kellene leválni az orosz olajról, mivel az életünk alapvető része az energiabiztonság; az oroszok a legolcsóbb és a legbiztonságosabb szállítók.