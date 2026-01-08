Ft
01. 08.
csütörtök
pojáca fidesz Magyar Péter Orbán Viktor Szentpéteri Nagy Richárd

Óriási fordulat: csúnyán „lebuktatta” Orbánt és a Fideszt a baloldali politológus

2026. január 08. 18:40

Az emberek elsöprő többsége Orbánt akarja és nem Pojácát. Fenyegetőzni persze ettől még lehet.

2026. január 08. 18:40
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Szentpéteri Nagy Richard nem humorista. Közszereplései alkalmával nem viccelődni szokott. A jogász, politológus, baloldali megmondóember most mégis egy megmosolyogtató kijelentéssel állt elő. Azt mondta a Hirklikkben, hogy „A Fidesz célja a győzelem, az, hogy ne engedjék Magyar Pétert és a Tisza Pártot győzni a választáson.”

Hitték volna? 

A Fidesz szerinte tehát „gonosz” módon arra vetemedik, hogy győzni szeretne a választáson. 

Hogy jobb akar lenni kihívójánál, két vállra akarja fektetni a tiszás rohambrigádot. Sokak szerint ezt a tudást a sarki zöldségesnél is beszerezhette volna, aki szintén azért adja olcsóbban a paprikát, hogy nála vásároljanak többen, és ily módon legyőzze a másik sarkon áruló konkurensét.

Persze Szentpéteri nem volna elkötelezett baloldali megmondóember, ha nem sejtetné megállapításában azt, hogy a Fidesz szükség esetén akár bizonyos erőszakos, kényszerítő eszközöktől sem riad vissza hatalma megtartása érdekében. Bár ez a nagy megmondó szerint sem valószínű, mert április 12-ét illetően ő – mint mindig – pesszimista, amiről örömmel értesültem. Ergo ő sem hisz Pojáca sikerében, de azért az utolsó pillanatig küzd érte – ahogy mondani szokták –, mint malac a jégen. 

Hergelésre, Magyar Péter fenyegető, újévi szavainak felerősítésére azonban kiválóan alkalmas a Fideszt kényszerítő üzemmódban feltüntetni, 

hogy Hadházy tüntetéseinek látványosan fogyatkozó résztvevői dühönghessenek, rázhassák az öklüket. Bulgakov híres mondása, hogy „A féktelen dühöngés egészen különös formákban is megjelenhet." Parádi Alexandra költőnő azt mondja: „Mikor ideges leszel, mit teszel? Falat ütsz ökölbe szorított kézzel? Reszketsz és rettegsz, nem gondolkodsz ép ésszel? Így önmagad démonja lehetsz könnyű szerrel." 

Talán épp ez Pojáca célja: hogy a gonosz szellemet hozza ki követőiből. Hadházy már le is fektette az itinert: 

„Ha a hatalom nyíltan tiporja még a saját maga alkotta törvényeket is, akkor békésen, elszántan és határozottan mi is átléphetünk bizonyos határokat.” 

A békés jelző ennél a társaságnál éppen az ellenkezőjét jelenti. Ha kell, erőszakos fellépést, utcai zavargások szítását.

Azért beszélnek erről naponta, mert érzik a vesztüket. A Fidesz erős, az is volt, csak a közvélemény-kutatók manipulációinak a választástól fél évnyire könnyebb volt bedőlni, mint ma, amikor egyre kontrasztosabban látják az április 12-ét, a bukás napját.

A kutyát sem fogja érdekelni utána Pojáca sorsa.

Magyar Péter éppen azért emleget alkotmányos puccsot, hogy még riasztóbb képet fessen a Fideszről, amely szerintük akár a hatalmával visszaélve is képes volna megakadályozni a Tiszát a választási babérkoszorú megszerzésében. 2002-ből Medgyessy Péternek erről nyilván más a véleménye. 

„Aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával – legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró –, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat” – mondta a Tisza-vezér az újévi beszédében. 

Magyar Péter természetesen alaptalanul hergel az alkotmányos puccs emlegetésével. 

A miniszterelnököt ugyanis az Országgyűlés választja meg. Ha a köztársasági elnök olyan személyt javasol, akit a parlament többsége nem támogat, akkor két út lehetséges. Szikra Levente, az Alapjogokért Központ jogásza hangsúlyozta: 1. Az Országgyűlés elutasítja a javaslatot. Ha az államfő első javaslatától számított 40 napon belül nem választ senkit miniszterelnökké a parlament, akkor a köztársasági elnök feloszlathatja az Országgyűlést. 2. Az Országgyűlés megválasztja a javasolt személyt, majd azon nyomban benyújtanak egy konstruktív bizalmatlansági indítványt, amelyben az általuk kedvelt jelöltre lecserélik az általuk nem támogatott miniszterelnököt. Ebben az esetben a köztársasági elnöknek nincs szerepe, és a feloszlatás fel sem merülhet. A lényeg: a köztársasági elnök végső soron alkotmányosan megkerülhető, így nem kell fenyegetni és nem kell eltávolítani sem.  

Tudja ezt Szentpéteri is, de jobban esik neki hergelni, a győzelemre esélyes Fideszt rossz színben feltüntetni, mint a valóságnak megfelelő tájékoztatást adni. 

És azt is tudja, hogy kényszeríteni, erőszakoskodni a baloldal szokott. A jobboldal nem tenne ilyet, ahogy a választásokat sem csalta el sosem, ellentétben a baloldallal, amely bizony kétszer is. 

A kormánynak tehát nem kell szembefordulni a nép akaratával, mert az emberek elsöprő többsége Orbánt akarja és nem Pojácát.

***

(Fotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA)

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Folytassuk a számvetést Kohán Mátyás nyomdokain: mi minden segíthetné a gazdasági növekedést?

Például ha a belgához hasonlóan elégedetlen magyar csak annyit panaszkodna, mint a belga? Vagy ha mernénk elhinni, hogy felnőve simán alapíthat majd techóriást is az, akinek ma nem vásárolnak okostelefont?

***

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiss.istvan770
•••
2026. január 08. 20:32 Szerkesztve
Ne tessék fálrebeszélni! Csíkosgatya pártja már 11%-al vezet a Fidesz előtt, a választók 111%-a rájuk fog szavazni.🤣 Mindegyik Georege Soros és az EU által fizetett "közvélemény kutató" manipulátoruk közhírré tette.
Válasz erre
0
0
kesztió
2026. január 08. 20:11
Ez még propagandacikknek is kemény. Lassan visszasírjuk a sokat látott szakértőt…
Válasz erre
0
0
recipp
2026. január 08. 19:48
Nem minden évben koma csak választási évben! Szóval ezt tessék most beosztani 4 évig Feleakkora segítség ez a magyar családoknak.És ez költségvetési szinten aprópénz. Egy-egy képviselő hobbiprojektjeire több megy el.valóban rászorulónak egy fogpiszkáló sem fog jutni ebből az öt milliárdból.Emlékszem, az elmúlt évtizedekben az idén 44 éves Magyar Péter milyen sokszor szervezett önkéntes, jótékonysági munkákat, adománygyűjtéseket, hogy harcolt a bűnözés, a korrupció ellen, vagy a bántalmazott gyermekek mellet.Emlékszem, az elmúlt évtizedekben az idén 44 éves Magyar Péter milyen sokszor szervezett önkéntes, jótékonysági munkákat, adománygyűjtéseket, hogy harcolt a bűnözés, a korrupció ellen, milyen sokszor állt ki a határon túli magyarok vagy a bántalmazott gyermekek mellet.Majd ha hajnalok hajnalàn lapàtolja a havat talàn elhiszem hogy lapàtolt.màr 2.napja fènykèpek nèlkül lapàtolunk. Ja, ezt nem ide.😂A kormány támogatási pénze egyre kevesebb, a hozzá kapcsolódó propaganda egyre több.
Válasz erre
0
0
recipp
2026. január 08. 19:48
Kötelező ilyen alulművelt ,szellemi mélysötétnek lenni ?Szociális tűzifa...Zavarja őket amikor a pórnép ünnepek alatt (is) szemetet éget a túlélésért és telibeszennyezi a kellemes karácsonyi légkört a szomszédos urasági birtokon is. /s.Ennek a kifejezésnek nem is szabadna léteznie,tisztességes megélhetést biztosító nyugdíjak és bérek kellenek .Arra nem tért ki a miniszter, hogy a 2011-ben 800 milliós kerettel elindított, 2013-tól 2 milliárdos programban 2019 óta minden évben 5 milliárd forintot osztanak ki. Ahogyan arra sem, hogy 2019 óta volt egy összesítve 63 százalékos infláció. A tűzifa ára pedig ennél is nagyobb mértékben, csaknem kétszeresére drágult 2019-2024 között.A kedvezményes gázzal a jobb módú családokat évi 1.000 milliárd forinttal támogatjuk, mivel a gáz piaci ára a duplája lenne a kedvezményes 102 FT/m3-nek. Az ország körül belül 1/3 kitevő vidéken elő szegény családokat pedig 5 milliárddal.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!