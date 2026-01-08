Óriási fordulat: csúnyán „lebuktatta” Orbánt és a Fideszt a baloldali politológus

A Fidesz szerinte tehát „gonosz” módon arra vetemedik, hogy győzni szeretne a választáson.

Hogy jobb akar lenni kihívójánál, két vállra akarja fektetni a tiszás rohambrigádot. Sokak szerint ezt a tudást a sarki zöldségesnél is beszerezhette volna, aki szintén azért adja olcsóbban a paprikát, hogy nála vásároljanak többen, és ily módon legyőzze a másik sarkon áruló konkurensét.

Persze Szentpéteri nem volna elkötelezett baloldali megmondóember, ha nem sejtetné megállapításában azt, hogy a Fidesz szükség esetén akár bizonyos erőszakos, kényszerítő eszközöktől sem riad vissza hatalma megtartása érdekében. Bár ez a nagy megmondó szerint sem valószínű, mert április 12-ét illetően ő – mint mindig – pesszimista, amiről örömmel értesültem. Ergo ő sem hisz Pojáca sikerében, de azért az utolsó pillanatig küzd érte – ahogy mondani szokták –, mint malac a jégen.