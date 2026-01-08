Óriási fordulat: csúnyán „lebuktatta” Orbánt és a Fideszt a baloldali politológus

Azért beszélnek erről naponta, mert érzik a vesztüket. A Fidesz erős, az is volt, csak a közvélemény-kutatók manipulációinak a választástól fél évnyire könnyebb volt bedőlni, mint ma, amikor egyre kontrasztosabban látják az április 12-ét, a bukás napját.
A kutyát sem fogja érdekelni utána Pojáca sorsa.
Magyar Péter éppen azért emleget alkotmányos puccsot, hogy még riasztóbb képet fessen a Fideszről, amely szerintük akár a hatalmával visszaélve is képes volna megakadályozni a Tiszát a választási babérkoszorú megszerzésében. 2002-ből Medgyessy Péternek erről nyilván más a véleménye.
„Aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával – legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró –, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat” – mondta a Tisza-vezér az újévi beszédében.
Magyar Péter természetesen alaptalanul hergel az alkotmányos puccs emlegetésével.