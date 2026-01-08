Micsoda megapoliszok! Mutatjuk a világ legnagyobb városait

A globális urbanizáció súlypontja egyértelműen Ázsiába tevődött át, de a dinamika – vagyis a városi növekedés iránya és sebessége – már nem kizárólag ott dől el. A világ legnagyobb települései népesség szerint továbbra is ázsiai megapoliszok: Jakarta, Dakka és Tokió található az élmezőnyben, messze lehagyva minden más térséget. Jakarta közel 42 milliós lakosságával 2025-ben a föld legnépesebb városának számított, közvetlenül mögötte állt Dakka 36,6, majd Tokió 33,4 millióval. Ez jól jelzi, hogy a klasszikus „nyugati világváros” fogalma demográfiai értelemben végleg elveszítette vezető szerepét.

Az ENSZ-adatok alapján készült lista fontos módszertani megjegyzése, hogy nem közigazgatási határok alapján számol, hanem meghatározott, összefüggő beépített területeket vesz figyelembe (vagyis az agglomerációsokat is). A város definíciójához legalább 50 ezer lakos és négyzetkilométerenként minimum 1500 fős népsűrűség szükséges.