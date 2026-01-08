Vegytiszta politikai marketing, patikamérlegen kimért adagokból elkészítve, ahogy azt a brüsszeli boszorkánykonyhákban írt receptekből készíteni szokták. Nem vagyunk mások, mint pár napig tartó eszközök a kampányában. Ma mi, holnap egy nógrádi fázós cigány család, akiknek visz pár darab fát, holnapután egy akkumulátor-gyár vagy bármi más.
Hogyan is lehetne valós és őszinte az irányunkban tett bármi is a részéről, amikor a hívei napi szinten küldenek el minket a Duna másik oldalára! Igen, pontosan úgy, mint teszik azt a bunkó szlovákok velünk.