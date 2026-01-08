„Könnyekig megható ez a törődés az irányunkban Magyar Péter részéről, a párnáinkat sírjuk tele éjjelenként, mióta Ő a kezébe vette a sorsunkat. Meg kell a szívnek szakadni!

Kár, hogy egy mákszemnyi valós törődés és érzelem nincs az egészben, amit ez ügyben is csinál.