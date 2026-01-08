Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Szlovák magyar péter

Köszönjük az „őszinte” törődést, Peti, de nem kérünk belőle!

2026. január 08. 16:03

Hányszor olvassuk ezt a tiszásoktól, hogy: takarodja innen szlovák, nem ide adózol!

2026. január 08. 16:03
null
Papp Sándor
Papp Sándor
Piros7es

„Könnyekig megható ez a törődés az irányunkban Magyar Péter részéről, a párnáinkat sírjuk tele éjjelenként, mióta Ő a kezébe vette a sorsunkat. Meg kell a szívnek szakadni!

Kár, hogy egy mákszemnyi valós törődés és érzelem nincs az egészben, amit ez ügyben is csinál.

Vegytiszta politikai marketing, patikamérlegen kimért adagokból elkészítve, ahogy azt a brüsszeli boszorkánykonyhákban írt receptekből készíteni szokták. Nem vagyunk mások, mint pár napig tartó eszközök a kampányában. Ma mi, holnap egy nógrádi fázós cigány család, akiknek visz pár darab fát, holnapután egy akkumulátor-gyár vagy bármi más.

Hogyan is lehetne valós és őszinte az irányunkban tett bármi is a részéről, amikor a hívei napi szinten küldenek el minket a Duna másik oldalára! Igen, pontosan úgy, mint teszik azt a bunkó szlovákok velünk.

Hányszor, de hányszor olvassuk ezt a tiszásoktól, hogy: takarodja innen szlovák, nem ide adózol!”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

csicseriborso3
2026. január 08. 17:07
Köszönjük mi is Piros7es, hogy ezt megírtad. Nagyapámék öten voltak testvérek egy gömöri kis faluban. 1 fiú meghalt 19 évesen az 1. világháborúban, Doberdónál. Két fiú itthon maradt, 1 lány és egy fiú a Felvidéken maradt Szlovákiában. A lánynak 2 gyereke volt, egyszerű földművesek és gyári munkások, Ők még beszéltek magyarul, én is találkoztam velük, amikor édesapámat 2003-ban elvittem egyikükhöz Darnyára. A Felvidéken maradt fiúnak 2 fia volt, az egyik orvos lett cseh orvos feleséggel. Ott is orvos lett a fiuk, akinek előbb egy magyar tanítónő lett a felesége, majd elváltak gyerek nélkül, és a doki elment a csehekhez. Fogalmunk sincs mi lett vele, csak a vezetéknevünk azonos, soha nem találkoztunk vele. A másik fiú építőmérnök lett, épített sok helyen, amikor találkoztunk vele a kilencvenes években, azt mondta, hogy neki egész Közép-Európa a hazája. Volt egy beteg lányuk, és egy szintén orvos fiuk, szlovák feleséggel, aki megtiltotta, hogy a gyerekek magyarul is tanuljanak. Ennyi.
Ninini
•••
2026. január 08. 16:22 Szerkesztve
A Pötirajongókra is szájkosár kéne, mert mindig lebuktatják a messiást.
csulak
2026. január 08. 16:10
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
