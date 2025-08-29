Ft
08. 29.
péntek
gazdaság Tisza Párt Magyar Péter adóemelés Bokros-csomag

Kicsoda a tiszás Dálnoki Áron? – Drága amerikai iskola a Bokros-csomag idején, vadászüzlet, hitelnyújtás

2025. augusztus 29. 09:09

A kilencvenes évek legmélyén, a Bokros-csomag idején kezdte meg fizetős amerikai tanulmányait Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője, akinek azóta vadászati, mezőgazdasági és hitelezői érdekeltségei voltak-vannak. Nemrég szivárgott ki, hogy a Tisza jelentős adóemelést vezetne be. Portrénk Dálnoki Áronról.

2025. augusztus 29. 09:09
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Mint azt megírtuk: egy kiszivárgott dokumentum szerint brutális lakossági adóemelést tervez a Tisza Párt, amennyiben hatalomra kerül. Az Index birtokába jutott feljegyzés szerint – amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői részére – az áll, hogy a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, egyúttal felülvizsgálnák a kedvezményeket is. A mostani 15 százalék helyett az átlagbér is 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

A Magyar Nemzet elérte Dálnoki Áront, a drasztikus adóemelésről szóló tervezetet előkészítő gazdasági csoport koordinátorát, aki kérdésre válaszolva azt mondta, nem írtak feljegyzést, az adóterveiket illetően azonban kitérő választ adott, vagyis nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésről szóló elképzelést. Ugyanakkor 

a tiszás adóemelési tervet videófelvétel is bizonyítja.

 

Dálnoki egyben az óbudai Tisza-sziget vezetője, sőt a 2024-es önkormányzati választásokon a Tisza négy fővárosi polgármester-jelöltje közül az egyik volt, mondjuk Óbudától elég távol, a XVII. kerületben, ahol 16,99 százalékot ért el.

A Bors azt is megírta, s nyomában a Mandiner is, hogy 2023-ban egy 1500 tagú „szingli társkereső” csoportban „vállalkozó szellemű lányokat” keresett egy nyaraláshoz. A bejegyzés szerint: „Halihó! 2 jóbarát leugrana a Garda tóra, Budapestről, május 6-10 körül. 1-2 vállalkozó szellemű, jókedvű lány, ha csatlakozna, nem ijednénk meg ... Hotel van, autóval megyünk, program szuper, phi, hajókázás, miegymás ...”

A Bokros-csomag idején tanult drága amerikai egyetemen

A Ripost azt derítette ki, hogy Dálnoki az amerikai Olin Üzleti Iskolában végzett. Utána néztünk: Az Olin Üzleti Főiskolát 1917-ben alapították, és 1988-ban nevezték át John M. Olin amerikai üzletember és filantróp után Olinra. Az iskola a St. Louis-i Washington Egyetemen működik.

Az iskola honlapja szerint 2024-25-ben a 4 éves MA üzleti adminisztráció szakon a teljes tandíj, beleértve a szállást és minden más költséget is 87,644 dollár, ami körülbelül 

29 millió forintnak felel meg. 

Az 1968-as születésű Dálnoki korábban járt ide, mégpedig 1996-1998 közt, azaz 28 évesen kezdte meg kinti tanulmányait. Valószínű, hogy nominálisan kisebb is volt a tandíj, de tekintve az akkori magyar átlagkörülményeket, talán még drágább volt kint tanulni.

Gondoljunk bele: Dálnoki a Bokros-csomag idején és utána tanult Amerikában. Dálnokinak tehát volt anyagi háttere elvégezni egy fizetős amerikai üzleti iskolát akkor, amikor a magyar társadalom épp megszorító csomag miatt szenvedett.

 

Vadász- és hitelező cégek, álláshalmozás

A LinkedInen elérhető profilja alatt Dálnoki két linket tüntet fel: az apromag.hu-t és a  vadasznimegyek.hu-t. Az elsőn vetőmagot, a másodikon vadászati kiegészítő eszközöket lehet vásárolni. 

Dálnokinak ugyanakkor két vadászüzleti érdekeltsége is van.

Két évvel ezelőtt azt posztolta, hogy egy ideje ő vezet egy bizonyos, 2013-ban alapított E4K Kft.-t, aminek a fő tevékenysége a „természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés”, és aminek a nemzeti cégtár adatai szerint nulla tagja van. A cég 2024-es nettó árbevétele 1 883 ezer forint volt, jegyzett tőkéje 3-5 millió forint között van. Ugyanakkor a vadasznimegyek.hu-n olvasható általános szerződési feltételek szerint az internetes vadászbolt tulajdonosa a Miskolcon bejegyzett E4K Kft.

Az apromag.hu tulajdonosa a 2010-ben alapított DZR Kft., aminek viszont az előzőénél összehasonlíthatatlanul magasabb, 61 millió forint  a jegyzett tőkéje. A 2024-es nettó árbevétele 23 millió forint felett volt, adózott eredménye 2 millió forint alatt, és a cégnek összesen egy tagja van. Eme cég székhelye azonos Dálnoki III. kerületi lakhelyének címével. 

Kérdés, ha az ellenzéki oldalon problémának tekintik, hogy Semjén Zsolt vagy épp Bayer Zsolt vadászni jár, vajon milyen véleménnyel lesznek Dálnoki vadászüzleteiről.

Mindenesetre a tiszás gazdaságimunkacsoport-vezetőnek volt egy 2024-ben megszüntetett cége is, ami ráadásul kapott uniós támogatást is: ez volt az érdekes mód Ásotthalomra bejegyzett ZFW Zirkon Farbwert Kft, ami orvosi eszközöket gyártott. A cég 2016-ban kapott 7 millió forint uniós támogatást kapacitásbővítésre (a GINOP-1.2.2-15 – Mikro-kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása program keretében). Kérdés, 

vajon miért számolták fel 8 évvel később az uniós támogatásból feltőkésített céget.

Itt még nem érnek véget Dálnoki egykori üzleti érdekeltségei. Ugyanis 2010-2021 között igazgatósági tag volt egy bizonyos, 2002-ben létrehozott Multifaktoring Zrt-ben, ami honlapja szerint ma is „záloghitelezéssel, illetve a kis- és középvállalatok részére faktoring és pénzkölcsön finanszírozással foglalkozik”. Ezen belül is elsősorban „agrár-finanszírozás, szántóföld hitelezése; bio-energetikai projektek hitelezése; forgóeszköz-finanszírozási célú hitelezés” tartozik a profiljába.

Végül Dálnoki cégvezetője volt egy német fogászati vállalkozásnak, a E4K Dental GmbH-nak.

Dálnoki Áron tehát már a kilencvenes években a pénzügyi elithez tartozott, hiszen megengedhette magának, hogy Amerikában tanuljon egy fizetős üzleti főiskolán. Ezt követően pedig egyszerre számos, különféle profilú cégben vállalt szerepet. Aztán 2024-ben III. kerületi lakosként a város másik végében, a XVII. kerületben indult tiszás polgármester-jelöltként, ahol 16,99 százalékot kapott. 

Fotó: Facebook

