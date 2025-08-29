Kicsoda a tiszás Dálnoki Áron? – Drága amerikai iskola a Bokros-csomag idején, vadászüzlet, hitelnyújtás

Dálnoki egyben az óbudai Tisza-sziget vezetője, sőt a 2024-es önkormányzati választásokon a Tisza négy fővárosi polgármester-jelöltje közül az egyik volt, mondjuk Óbudától elég távol, a XVII. kerületben, ahol 16,99 százalékot ért el.

A Bors azt is megírta, s nyomában a Mandiner is, hogy 2023-ban egy 1500 tagú „szingli társkereső” csoportban „vállalkozó szellemű lányokat” keresett egy nyaraláshoz. A bejegyzés szerint: „Halihó! 2 jóbarát leugrana a Garda tóra, Budapestről, május 6-10 körül. 1-2 vállalkozó szellemű, jókedvű lány, ha csatlakozna, nem ijednénk meg ... Hotel van, autóval megyünk, program szuper, phi, hajókázás, miegymás ...”

A Bokros-csomag idején tanult drága amerikai egyetemen

A Ripost azt derítette ki, hogy Dálnoki az amerikai Olin Üzleti Iskolában végzett. Utána néztünk: Az Olin Üzleti Főiskolát 1917-ben alapították, és 1988-ban nevezték át John M. Olin amerikai üzletember és filantróp után Olinra. Az iskola a St. Louis-i Washington Egyetemen működik.

Az iskola honlapja szerint 2024-25-ben a 4 éves MA üzleti adminisztráció szakon a teljes tandíj, beleértve a szállást és minden más költséget is 87,644 dollár, ami körülbelül

29 millió forintnak felel meg.

Az 1968-as születésű Dálnoki korábban járt ide, mégpedig 1996-1998 közt, azaz 28 évesen kezdte meg kinti tanulmányait. Valószínű, hogy nominálisan kisebb is volt a tandíj, de tekintve az akkori magyar átlagkörülményeket, talán még drágább volt kint tanulni.

Gondoljunk bele: Dálnoki a Bokros-csomag idején és utána tanult Amerikában. Dálnokinak tehát volt anyagi háttere elvégezni egy fizetős amerikai üzleti iskolát akkor, amikor a magyar társadalom épp megszorító csomag miatt szenvedett.

Vadász- és hitelező cégek, álláshalmozás

A LinkedInen elérhető profilja alatt Dálnoki két linket tüntet fel: az apromag.hu-t és a vadasznimegyek.hu-t. Az elsőn vetőmagot, a másodikon vadászati kiegészítő eszközöket lehet vásárolni.

Dálnokinak ugyanakkor két vadászüzleti érdekeltsége is van.

Két évvel ezelőtt azt posztolta, hogy egy ideje ő vezet egy bizonyos, 2013-ban alapított E4K Kft.-t, aminek a fő tevékenysége a „természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés”, és aminek a nemzeti cégtár adatai szerint nulla tagja van. A cég 2024-es nettó árbevétele 1 883 ezer forint volt, jegyzett tőkéje 3-5 millió forint között van. Ugyanakkor a vadasznimegyek.hu-n olvasható általános szerződési feltételek szerint az internetes vadászbolt tulajdonosa a Miskolcon bejegyzett E4K Kft.

Az apromag.hu tulajdonosa a 2010-ben alapított DZR Kft., aminek viszont az előzőénél összehasonlíthatatlanul magasabb, 61 millió forint a jegyzett tőkéje. A 2024-es nettó árbevétele 23 millió forint felett volt, adózott eredménye 2 millió forint alatt, és a cégnek összesen egy tagja van. Eme cég székhelye azonos Dálnoki III. kerületi lakhelyének címével.

Kérdés, ha az ellenzéki oldalon problémának tekintik, hogy Semjén Zsolt vagy épp Bayer Zsolt vadászni jár, vajon milyen véleménnyel lesznek Dálnoki vadászüzleteiről.

Mindenesetre a tiszás gazdaságimunkacsoport-vezetőnek volt egy 2024-ben megszüntetett cége is, ami ráadásul kapott uniós támogatást is: ez volt az érdekes mód Ásotthalomra bejegyzett ZFW Zirkon Farbwert Kft, ami orvosi eszközöket gyártott. A cég 2016-ban kapott 7 millió forint uniós támogatást kapacitásbővítésre (a GINOP-1.2.2-15 – Mikro-kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása program keretében). Kérdés,

vajon miért számolták fel 8 évvel később az uniós támogatásból feltőkésített céget.

Itt még nem érnek véget Dálnoki egykori üzleti érdekeltségei. Ugyanis 2010-2021 között igazgatósági tag volt egy bizonyos, 2002-ben létrehozott Multifaktoring Zrt-ben, ami honlapja szerint ma is „záloghitelezéssel, illetve a kis- és középvállalatok részére faktoring és pénzkölcsön finanszírozással foglalkozik”. Ezen belül is elsősorban „agrár-finanszírozás, szántóföld hitelezése; bio-energetikai projektek hitelezése; forgóeszköz-finanszírozási célú hitelezés” tartozik a profiljába.

Végül Dálnoki cégvezetője volt egy német fogászati vállalkozásnak, a E4K Dental GmbH-nak.

Dálnoki Áron tehát már a kilencvenes években a pénzügyi elithez tartozott, hiszen megengedhette magának, hogy Amerikában tanuljon egy fizetős üzleti főiskolán. Ezt követően pedig egyszerre számos, különféle profilú cégben vállalt szerepet. Aztán 2024-ben III. kerületi lakosként a város másik végében, a XVII. kerületben indult tiszás polgármester-jelöltként, ahol 16,99 százalékot kapott.